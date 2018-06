Im Wartezimmer des New Yorker Society-Arztes und Wunderheilers Strabo Blandiana entdeckt Perkus Tooth, ein abgebrühter und abgerockter Kulturkritiker mit einem Migräneproblem, der früher für den Rolling Stone schrieb, an der Wand die Fotografie einer orange leuchtenden Vase. Weder die Vase noch ihre Fotografie hat einen künstlerischen Wert. Die Vase ist einfach nur ein Ding. Aber sie ist so sehr ein Ding, dass sie vor Sinnhaftigkeit zu strahlen scheint. Zumindest für Perkus, der sich sonst ausschließlich mit der Deutung kultureller Zeichen beschäftigt. Die Vase ist plötzlich das Ding schlechthin, an das man sich klammern kann, wenn sich sonst alles Reale wie in einem großen Schwindelanfall aufzulösen scheint. Die Dringlichkeit der Dinglichkeit: Perkus, der sich von fast nichts (außer Marlon Brando und Norman Mailer) beeindrucken lässt, ist wie gebannt: "Die orangefarbene Vase erzählte Perkus nicht nur von der Möglichkeit, sondern von der tatsächlichen Existenz einer anderen Welt. Der Welt, die Perkus oder jeder andere gerne entdecken würde, dem herrlich realen Ort, an dem der schemenhafte, zerschlissene Deckmantel der Selbsttäuschung sich auflöste."

Es handle sich, so erklärt der Kultarzt Strabo Blandiana, um ein Kaldron, ja, so nenne man diese Vasen aus Keramik. Perkus, der radikale Skeptiker, hat Blut geleckt. Ein Nihilist sucht jetzt Erlösung. Zu Hause angekommen, recherchiert Perkus dem Kaldron im Internet nach. Auf eBay findet er einige Angebote. Er bietet mit. Aber immer in letzter Sekunde wird er überboten. Obwohl er bei jedem neuen Versuch mehr Geld einsetzt, bekommt er nie den Zuschlag. Es ist wie verflucht. Die Preise für Kaldrone scheinen zu explodieren. Das nutzlose Ding ist plötzlich ein knappes Gut. Keiner weiß genau, was ein Kaldron ist, aber offenbar sind da draußen Leute bereit, irre Summen hinzublättern, um den Kaldron-Markt unter sich aufzuteilen. Das ist New York: Selbst die verschrobenste Entdeckung wird plötzlich mit Gold aufgewogen. Auch das in seiner Funktionslosigkeit ganz Andere zur kapitalistischen Zirkulation der Waren und der Zeichen hat einen Marktwert. Das Kaldron stiftet Sinn durch seine Sinnlosigkeit und scheint sich aufzubäumen gegen jede Verfügbarmachung – aber wird gerade dadurch zu einem allgemeinen Wertmaßstab. Das Kaldron ist der Goldstandard im Reich inflationärer Zeichen. Der dezisionistische Einspruch gegen den Relativismus. Der aber nur so lange funktioniert, wie alle an ihn glauben. Denn es gibt kein Außerhalb.

Der amerikanische Autor Jonathan Lethem, geboren 1964 in New York, hat in seinem neuen Roman Chronic City viele solche Dinge wie das Kaldron erfunden, die immer gerade so knapp neben der Wirklichkeit liegen, dass der Leser ins Stutzen gerät, die aber doch so real sind, dass sie uns vertraut vorkommen. Zum Beispiel der "graue Nebel", der Downtown Manhattan verhüllt und die Banker in Depressionen stürzt, weil sie ohne Tageslicht arbeiten müssen. Alle ahnen, dass es sich um die Rache der Natur an der exzentrisch gewordenen Wall Street handelt, aber man ist zu sehr Rationalist, um das laut auszusprechen. Das gilt auch für die Zeit, in der Chronic City spielt. Vieles – das Wechselbad von Angst und Manie, aber auch der New Yorker Bürgermeister Jules Arnheim, den man leicht mit dem realen Michael Bloomberg verwechseln kann – erinnert an die nuller Jahre. Andererseits hat alles einen Hauch des Zukünftigen, als müsse man die Gegenwart nur ein wenig ins Morgen verlängern, um in Lethems Welt anzukommen.

Chronic City ist ein New-York-Roman und ein Simulationsroman. Weil diese Stadt dort, wo sie wie ausgeflippt die Extreme des Menschenmöglichen verwirklicht, bigger than life wirkt, sodass man sich fragt, ob ihre Phänomene noch durch die Wirklichkeit gedeckt sind. Oder ob die Stadt nicht zu einem riesigen Inszenierungssprung angesetzt und alle Erdenhaftigkeit und Schwerkraft hinter sich gelassen hat. Deshalb hat das Kaldron auf Perkus und seine Freunde diese enorme Wirkung. Das Kaldron scheint die ganze verkehrte Welt aus Geld, Macht und Kunst wegzufegen und den Schleier der Maya zu zerreißen. Oder, wie es Richard Abneg, ein ehemaliger Hausbesetzer, der jetzt für den allmächtigen Bürgermeister von New York und Großkapitalisten Jules Arnheim arbeitet, ausdrückt: "Das Ding ist der ultimative Bullshit-Detektor."

Chronic City erzählt von der Sehnsucht, sich vom Bullshit zu erlösen. Es ist ein bisschen wie in Thomas Manns Zauberberg: Während in Europa die Lichter ausgehen, geben sich die aufgeklärten Sanatoriumsbesucher, hin- und hergerissen zwischen Langeweile und Gereiztheit, unter dem Eindruck einstürzender Ordnungen dem Spiritismus hin.