Nach dem Zweiten Weltkrieg tauchen in den Krankenhäusern von Leningrad junge Leute auf und fragen nach alten Röntgenaufnahmen; die Ärzte sind froh, das Zeug loszuwerden. Für die Besucher sind die Rippenbilder schwarzes Gold – Rohmaterial für Tonträger, denn Schellackrohlinge sind in der verwüsteten Sowjetunion unbezahlbar. Jede Nacht wird Musik kopiert, die staatlich unerwünscht ist. Importierter US-Jazz, Zigeunerlieder, Gaunerlieder. Letztere vor allem. Blatnjak heißen die, Verbrecherchansons. Sachen aus dem Gulag, aus Odessa, über Nutten und Luden, Säufer, Diebe, Tagediebe, anarchistisch.

Nie gehört? Kein Wunder. Obwohl von Odessa bis Sankt Petersburg bis heute Blat gehört wird, in Taxis und Clubs, auf Baustellen und in Zügen, ist die Musik im Westen nicht zu haben, es sei denn, man sucht gezielt im Netz. Aber vom Blat hat bis vor zwölf Jahren nicht mal jener Autor etwas gewusst, der jetzt ein ganz erstaunliches Buch darüber geschrieben hat – und nicht nur darüber. Uli Hufens Das Regime und die Dandys ist ein Reiseroman, ein Hörabenteuer, in dem das rare Kunststück vollbracht wird, uns für etwas Unbekanntes zu interessieren, das uns, zugegeben, bisher auch gar nicht gefehlt hat. Vielleicht aber doch?

Uli Hufen, 1969 in Weimar geboren, musste als DDR-Bürger nicht nur Russisch lernen, er wollte es auch. Seit 1984 fuhr er immer mal wieder in die Sowjetunion, ihn interessierte die Popmusik dort, die echte, und so brachten ihn zwei Freaks im neunten Stock eines Moskauer Wohnsilos auf Arkadij Severny , den König des Blat. Als seine Karriere im November 1972 beginnt, arbeitet der 33-Jährige im Holzexport. Als er sich 1980 totgesoffen hat, ist er auf dem Gipfel des geheimen Ruhms, bekannt durch Tausende unter der Hand kursierender Kopien privat aufgenommener Tonbänder. Viel Geld zahlten die Leute dafür, ihn bei geheimen Konzerten singen zu hören, das Wenigste davon landete bei ihm.

Der junge Deutsche wird voll erwischt von dieser verrauchten, seelenvollen Stimme. "Sauf mit mir, Flittchen", so was singt der Mann, "durchgeknutscht bis du, zerpimpert." Aber er singt auch "Golden welken meine Tage". Das Vibrato ist unbeschreiblich. Hufen will alles über ihn wissen, also auch über den Blat, und fängt darum ganz von vorn an, in Odessa , der Stadt am Schwarzen Meer, deren Bevölkerung vor hundert Jahren zu zwei Fünfteln aus Juden bestand, darunter Lasar Waisbein. Dieser Sänger wuchs hinein in eine von Opernarien wie von Klezmer durchtränkte Kultur und wurde als Blat-Star Leonid Utjusow so berühmt, dass selbst Diktator Stalin ihn in den Kreml lud.

Stalin liebte es volksnah, und das sind Strophenlieder durchaus, die immer neu variiert werden, deren anonyme Autoren Texte zwischen Tür und Angel kritzeln, aber immer so unbotsam, rotzig, witzig, zynisch, dass sie bis zum Ende der Sowjetunion offiziell nicht existieren und umso mehr ein Leben zeigen, das ins Einheitsbild von grauer Repression nicht passt. Hufen entdeckt Dandys, Partys, Zwischenwelten. Er besucht nächtelang die Saurier der Szene und jene, die jetzt anders weitermachen. Er reist von Odessa bis Sankt Petersburg durchs Jahrhundert, er schildert die Angst an den Rändern Moskaus und die verqualmten Clubs in der Mitte, und ein unbekanntes Land kommt ans Licht.

Ein seltsam unpolitisches zugleich. Mit diesen Liedern kann man es sich einrichten in einer dreckigen Welt. Immerhin muss man sie dafür aber so sehen, wie sie ist. Und wer Hufens Internethinweisen folgt und den rauchigen MP3-Nummern lauscht, kriegt diese Welt voll um die Ohren gehauen.