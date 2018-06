Die nächsten Großdemonstrationen sind schon angekündigt. Der Rücktritt eines Ministerpräsidenten und vorgezogene Neuwahlen dürfen eine Gewerkschaft nicht beeindrucken. Davon ist Manuel Carvalho da Silva überzeugt, der Generalsekretär des größten portugiesischen Gewerkschaftsdachverbands CGPT. Wenn er von Sparprogrammen als "Kriegserklärung an die Arbeiter" spricht, dann schwingt eine Warnung an Brüssel und Berlin mit, es nicht zu übertreiben. "Dann kann die Gewerkschaft nicht mehr garantieren, dass die Protestaktionen wie bisher friedlich verlaufen", sagt Carvalho da Silva. "Es geht nicht um Portugal , es geht darum, ob die Menschen in ganz Europa noch an die Idee der Europäischen Union glauben."

Bis vergangene Woche hatte Portugal bloß eine Schuldenkrise, die die sozialistische Regierung auf Druck der EU-Kommission mit Kürzungen bei den Sozialausgaben und im öffentlichen Dienst sowie mit Steuererhöhungen bewältigen wollte. Doch über das vierte Sparpaket in einem Jahr stürzte jetzt die Minderheitsregierung des Sozialisten José Sócrates; die Opposition im Parlament verweigerte ihr die Gefolgschaft. Nun hat Portugal dazu noch eine politische Krise. Ausgerechnet in der Zeit bis zur Neuwahl des Parlaments Ende Mai oder Anfang Juni und bis zur Konstituierung der nächsten Regierung stehen nämlich die für Portugal schwierigsten Finanztransaktionen in diesem Jahr an.

In gut zwei Wochen muss das Land insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro umschulden, im Juni dann noch einmal fast 5 Milliarden Euro an den Finanzmärkten auftreiben. Ob das gelingt, ist fraglich. Nachdem die beiden Rating-Agenturen Fitch und Standard & Poor’s Portugals Kreditwürdigkeit wegen der Regierungskrise erneut herabgestuft hatten , muss das Land für fünf- und zehnjährige Staatsanleihen Zinsen von mehr als 8 Prozent anbieten. Das ist doppelt so viel wie vor einem Jahr und eine Gefahr, der Portugal nach Überzeugung von Ökonomen auf Dauer nichts entgegenzusetzen hat. Das mit Brüssel vereinbarte Ziel, das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 4,6 Prozent zu drücken und auf 3 Prozent im nächsten Jahr, ist unter diesen Umständen praktisch nicht zu halten. Zumal das Europäische Statistikamt Eurostat vorige Woche monierte, 2010 habe das Defizit nicht 7,3 Prozent betragen, sondern tatsächlich 8 Prozent. Zudem hat die Regierung gerade ihr Wachstumsziel auf 0,9 Prozent für dieses Jahr reduziert.

Portugals Präsident Aníbal Cavaco Silva zögert deshalb, das Rücktrittsgesuch von Premierminister José Sócrates anzunehmen. Er hat auch die Möglichkeit, nur das Parlament aufzulösen und die Regierung mit allen Befugnissen bis zu einer Neuwahl im Amt zu lassen. Schlimmstenfalls könnten dann Sócrates und sein Finanzminister auch Hilfen aus dem EU-Rettungsschirm beantragen . Kaum einer zweifelt daran, dass es so kommen wird, obwohl Sócrates und sein Herausforderer bei den Neuwahlen, der konservativ-liberale Politiker Pedro Passos Coelho, das Gegenteil predigen. "Ich weiß nicht, wie wir die nächsten drei Monate ohne Hilfe von außen überleben sollen", sagt der Ökonom José da Silva Lopes. Jean-Claude Juncker, Chef der Euro-Gruppe, hat den Bedarf bereits beziffert: 75 Milliarden Euro.

Möglicherweise baue die Regierung noch darauf, den Finanzbedarf über kurzfristige Anleihen zu niedrigeren Zinssätzen zu sichern, sagt Gonçalo Pascoal, Chefvolkswirt der größten portugiesischen Privatbank Millennium BCP. Sie hoffe wohl, "dass die Märkte in der Zwischenzeit realisieren, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln".

Dass die Euro-Partner Sócrates vorerst gewähren lassen, liegt weniger an der Gefahr für das Land selbst als an der Furcht vor einem Dominoeffekt. Fällt Portugal, kippt dann als Nächstes Spanien ? Die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Euro-Zone wäre ein Brocken, der alle Rettungspläne zunichte machen könnte. Mit 28,7 Milliarden Euro sind allein deutsche Banken in Portugal engagiert. In Spanien stehen 145 Milliarden Euro im Risiko.