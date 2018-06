Das Schöne am Schreiben eines Promi-Rätsels ist, dass man sich ab und zu mit seinen Helden beschäftigen kann. Mit Leuten, die man mag, bewundert oder großartig findet. Und auf ihn trifft alles auf einmal zu – was insofern sogar ein Rate-Hinweis ist, weil Millionen die gleiche Zuneigung zu ihm haben. Er ist beliebt, oder, wie es in einem Porträt hieß, "auf seinen Humor können sich alle einigen: Männer und Frauen, Intellektuelle und schlichte Gemüter, Homos und Heteros."

Wohl auch deshalb hat er mittlerweile alle Preise einheimsen können, die in seiner Branche vergeben werden. Wobei es schon erstaunt, wie lange und kontinuierlich er sich an der Spitze hält – annähernd 30 Jahre. Gut, zwischendurch passierte mal der eine oder andere Flop, doch geschadet hat ihm das nie. "Flops sind vorprogrammiert, man muss da auch ein bisschen ein Spieler sein", sagte er dann, tauchte eine Zeit lang ab und irgendwann wieder auf, mit verschmitztem Lächeln und neuen Ideen.

Mit sieben Jahren hat der Sohn eines Tischlers und einer Floristin geahnt, dass er vielleicht ein wenig anders sei als andere. Mit zwölf wusste er definitiv, was er später werden würde: einer, der den Menschen guttut, indem er sie zum Lachen bringt. Schon als Gymnasiast bastelte er eifrig an seiner Zukunft und störte sich nicht daran, dass er in Fächern wie Mathe, Physik, Chemie ständig auf der Kippe stand. Und ebenso in Sport, weshalb ihn eine unsensible Sportlehrerin als "Pfannkuchen" verspottete. Ihn focht das wenig an, seine Begabung lag anderswo, das wusste er sehr früh. Und außerdem behagte ihm das Leben als Couchpotatoe: "Ich bin häuslich."

Sein Debüt vor größerem Publikum hat er übrigens vermasselt. Er schlug sich selbst einen Zahn aus, als er das Mikro zu heftig aus der Halterung riss. Danach ging’s dennoch rasch bergauf, auch, weil er so wandelbar ist. Wenn er in die Maske einer Rolle schlüpft, ist er die Person - so überzeugend, dass er damit schon manche Irritation in der Öffentlichkeit erzeugt hat. Woher er seine Einfälle nimmt? "Ich beobachte viel, und irgendwann ist die Figur da."

Eigentlich habe er nur ein oberstes Ziel: "Niemand soll sich langweilen." Dabei ist er klug genug zu wissen, dass es auch Blödelgrenzen gibt. Er ist ein Sprach-Junkie, mindestens fünf Fremdsprachen beherrscht er fließend und dazu allerlei verschrobene Dialekte. Und er schreibt, das Schreiben, sagt er, habe er schon immer mehr geliebt als alles andere: "Schreiben ist ganz bei sich sein." Dass ihm damit ein großer Wurf gelang, hat er selbst am wenigsten erwartet. Aber die Leute mögen ihn halt auch, wenn er nicht nur lustig ist.

Er selbst erfuhr schon als Kind, was der Ernst des Lebens bedeutet: Seine Mutter starb, als er acht Jahre alt war. "Es war eine dunkle Zeit. Die Jahre von acht bis elf fehlen in meiner Erinnerung." Mag sein, dass sein Humor ihn letztlich gerettet hat. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 13:

Die Familie Giacomo Puccinis (1858 bis 1924) dominierte seit über 120 Jahren das musikalische Leben in Lucca, so wurde erwartet, dass auch er Kirchenmusiker wurde. Mit 18 Jahren pilgerte er zu Fuß nach Pisa, um eine Aufführung von "Aida" zu sehen, und fühlte sich daraufhin zum Theater berufen. Ein kleines Stipendium ermöglichte ihm das Studium am Mailänder Konservatorium. Der Musikverleger Ricordi erwirkte eine Aufführung seiner ersten Oper "Le Villi", deren Erfolg die Jury eines Preisausschreibens beschämte, die sie abgelehnt hatte. Mit "Turandot" wollte er der Oper neues Leben einhauchen, die Arie "Nessun dorma", gesungen von Pavarotti, wurde zur Erkennungsmelodie der Fußballweltmeisterschaft 1990