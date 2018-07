Ost-West-Konflikt: Der Sylter Fischgastronom Jürgen Gosch hat eine Filiale auf Rügen eröffnet. Nun ist zwischen den beiden berühmtesten Inseln Deutschlands ein Streit entbrannt: Welche ist die schönste im ganzen Land?

Champagner für alle, immer! Und zwar durch bloßes Dasein, bloßes Draußensein. Diese Luft...herrlich. Euphorie auf Lunge. Einatmen, ausatmen. Und gleich setzt die Wirkung ein, man möchte Bäume ausreißen, sofort, aber das haben schon andere getan. Der Strandhafer duckt sich weg, die Heide versteckt sich hinter den Dünen. Der Sturm unserer Leidenschaften treibt uns über den Strand.

Die Sole, die Gischt, die Brise, das Brodeln und Spritzen der See, wo schlüge die Brandung heftiger an ein deutsches Ufer als auf Sylt ? Auf Amrum nicht. Auf Föhr schon gar nicht. Und "Nordsee" – wer hat sich dieses Wörtchen ausgedacht für dieses Kraftbecken, das nicht der Abfluss einer baltischen Badewanne ist, sondern indigener Teil der Weltmeere, das noch an durchschnittlichen Tagen in der Horizontalen kocht, bis man es kaum mehr erträgt, bis man gegenanschreien möchte vor Lust und Drang, bis man sich auf den Boden stürzt und mit den Händen im Sand zu wühlen beginnt. Die Erde, ja, das Leben, ja, sich dem glühenden Kern entgegengraben, man will eins werden mit allem, man ist’s.

Und dann plötzlich Stille.

Die Wolkenkonvolute zerrissen, der irre Himmel verflogen, Frieden in Ultramarin und Türkis. Das schräg stehende Licht, das Glitzern des Muttersterns, flüssiges Metall, abebbende Wellenkämme in allen Tönen des Graus, das eben noch tobende Nass schlägt nicht mehr um sich, es liegt spiegelglatt da.

Manchmal zittert noch Schaum in den Stapfen, aufgeschlagenes Eiweiß

Und wir ? Allmähliches, benommenes Zusichkommen derer, die das alltägliche Naturereignis einmal mehr miterlebt und überstanden haben. Wir lesen die Zeichen im Sand, die Spuren des Exzesses, Tang und Tauwerk und Gekalk, der Blick sucht die Muschel, gebücktes Ausschauhalten und Sammeln, eine Demutshaltung nach der Gewalt. Manchmal zittert noch Schaum in den Stapfen, aufgeschlagenes Eiweiß, als Mahnung, dass es uns letztlich nicht anders ergehen wird – aber noch haben wir alle Sinne und Zellen beisammen, fühlen uns wichtig und winzig zugleich, mit uns selbst wiedervereint, euphorisiert, aphrodisiert, und das alles nur durch Licht und Wasser, Luft und Sand.

Aber was heißt "nur"? Das Elementare, das diesen Streifen ausmacht, ist einzigartig. Es ist so einfach und so kostbar, und doch kostet es nichts, es ist ein Geschenk von ganz oben. Jeder kann es erleben, man muss nur hinfahren um den Preis einer Zugfahrkarte. An diesem Strand sind alle gleich, egal was sie tragen oder haben, Sozialismus qua Landschaft.

Und hierher durfte immer jeder kommen, zu jeder Zeit, ob nun 1961 oder 1989. So kommen die mit den dicken Wagen wie die mit den Rucksäcken, und ob sie unter vier Sternen schlafen oder unter allen, das ist ihnen überlassen, das sind Feinheiten.

Natürlich gibt es auch Probleme. Es gibt Geschäftemacherei und Prominentenkult, es gibt Gastronomen , die ihr Süppchen kochen wollen auf dem Feuer unabweisbarer Bedürfnisse. Die Profiteure sitzen in Garküchen wie in Kurverwaltungen, und die übernächste Sturmflut wird sie holen und wegspülen.

Die Liebhaber der Insel ficht das nicht an. Wer auf Sylt ein kleines oder großes Geschäft zu erledigen hat, erledigt es still und unaufgefordert hier. Wo denn sonst? Andere Inseln sind weit weg, schwer zu finden oder schwer gut zu finden. Andere Inseln liegen an Gestaden, die – obgleich sie ähnlich unaufregende Namen tragen – ungleich unaufregender sind. Anderen Inseln fehlt es an Wellen wie an Weltläufigkeit und Toleranz und auch an jener Gelassenheit, die das Leben in der freien Welt leichter macht. Andere Inseln haben nicht einmal eine Fischbude, die man kennt.

