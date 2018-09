Ein Atelier im Pekinger Künstlerdorf Caochangdi, gleich in der Nähe von Ai Weiweis Werkstatt. Eine junge Frau öffnet die Tür, sie ist eine gute Freundin Ai Weiweis. "Er hatte eine Vorahnung", sagt sie. Kurz bevor er sich am Sonntagmorgen auf den Weg zum Flughafen machte, um nach Hongkong zu reisen, sagte er zu seinem Assistenten: "Wenn mir etwas zustößt, musst du die Nachricht verbreiten." Noch am Flughafen wurde er festgenommen. Seither ist er verschollen , am Dienstag wusste keiner, wo er sich aufhielt und warum er festgenommen wurde .

Das Studio wurde am Sonntag sechs Stunden lang durchsucht, 20 bis 30 Computer wurden entwendet. Das ganze Dorf hatte ein paar Stunden lang keinen Strom, am Montag streikte das Internet.

"Es hat sich über lange Zeit, Schritt um Schritt aufgebaut", sagt die Freundin. Beide Seiten testeten ihre Grenzen, Ai Weiwei und die Regierung." Schon 2009 habe man Ai festnehmen wollen, die Sicherheitsbehörden durchsuchten sein Konto, prüften es auf Schwarzgelder, Korruption, irgendeinen Vorwand, um ihn anklagen zu können. "Sie haben aber nichts gefunden. Ai hat sich später in seinem Blog über sie lustig gemacht."

Er ist nicht der Einzige, der festgenommen wurde. Mehr als hundert Dissidenten, Aktivisten und Menschenrechtsanwälte hat in jüngster Zeit das gleiche Schicksal ereilt, einer ist seit 45 Tagen verschwunden. Seit Jahren habe man so eine Härte nicht mehr gesehen, sagt die Künstlerin. "Sie verhaften die Menschen ganz willkürlich, sie tun nicht mal mehr so, als ob sie das Gesetz achten würden." Die Erhebungen in den arabischen Staaten haben die chinesische Regierung äußert nervös gemacht. "Ai hatte aber nichts mit den Aufrufen zu einer chinesischen Form der Jasminrevolution zu tun", sagt die Freundin. "Das war ein Thema, um das er sich nicht gekümmert hat."

Viele hatten gehofft, dass Ai Weiweis Renommee ihn vor Verfolgungen schützen würde. Nicht nur, weil er der international bekannteste Künstler des Landes ist. Auch sein Vater, der Dichter Ai Qing, wird in China sehr geschätzt. "Man muss sich den Zeitpunkt der Verhaftung ansehen", sagt ein Künstler. "Der Nationale Volkskongress ist gerade zu Ende gegangen, viele junge Politiker sind in neue Ämter gerückt. Ihre Vorgänger haben Ai Weiwei in Ruhe gelassen, weil sie seinen Vater schätzen. Die neue Generation will zeigen, dass es diese Protektion nicht mehr gibt." Eine Zeit der neuen Härte sei angebrochen, die Regierung wolle offenbar unbequeme Künstler wie Ai nicht länger dulden.

Vor dem Studio Ai Weiweis ist es still, kein Mensch, kein Tier, keiner, der auffällig aus dem Fenster eines geparkten Autos schauen würde. Was nicht heißen soll, dass der Ort nicht genau beobachtet wird. Im Hinterhof eines nahe gelegenen großen Museumskomplexes wartet ein enger Vertrauter Ai Weiweis, er möchte im Gehen reden, "ist sicherer so". Soeben wurde sein Blog geschlossen, er weiß nicht, ob er beschattet wird. Hat die Regierung Ai Weiwei festgenommen, um ein Warnsignal zu setzen? "Es muss doch keiner mehr gewarnt werden", sagt er, "was mit Liu Xiaobo passiert ist, hat doch allen schon genug zu denken gegeben." Alle hätten Angst und gleichzeitig auch schon keine Angst mehr, die Verhaftungen seien so willkürlich, dass man nicht wisse, wie man sich schütze solle. Viele im Netz haben sich mit Ai Weiwei solidarisiert, haben anstelle des eigenen Profils sein Foto gepostet. Die chinesischen Klone von Twitter (das in China selbst verboten ist) böten eine neue Technik, die die Demokratisierung befördere, sagt der Vertraute. "Es hat sich ein Freiraum geöffnet. Also will die Regierung anderswo die Fenster schließen."

Am Morgen hat er sich mit Ai Weiweis Frau besprochen. Solange es keine offizielle Anklage gegen Ai gebe, wollen sie gleich mehrere Anwälte beschäftigen. "Dann kann sich die Regierung nicht auf einen Einzelnen stürzen." Immer wieder wollen sie jetzt zur Polizei gehen, um nach dem Verbleib von Ai Weiwei zu fragen. Bisher haben sie noch keine Nachricht bekommen.