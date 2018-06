Zwanzig Sekunden nachdem ich losgefahren bin, fragt mich das Auto, ob ich gesoffen habe. Auf dem Bildschirm in der Mittelkonsole blinkt die Warnung: Manövriersicherheit prüfen! Man muss dazu wissen, dass die Tiefgarage der ZEIT in Berlin sehr eng und das Auto sehr breit ist. Und ja, ich bin schnell unterwegs. Aber alles läuft ohne Schrammen und Kratzer ab. Und getrunken habe ich auch nichts. Es fängt einfach nicht gut an mit dem Land Cruiser und mir.

Ohnehin beginnt dieser Test mit einem Missverständnis. Man hatte mir einen Land Rover versprochen – zumindest hatte ich das so verstanden. Ich hatte mir eine Barbourjacke geborgt, einen Picknickkorb mit Champagnerflaschen gefüllt und die Fährverbindungen nach England herausgesucht. Ich wollte den Wagen dort testen, wo man solche Wagen fährt: in Cornwall. Im Rosamunde-Pilcher-Land. Dann stand der Land Cruiser in der Garage. Nix Barbourjacke. Nix Cornwall. Statt zum nächsten Fährhafen begebe ich mich in die Einsamkeit Mecklenburg-Vorpommerns: ein tiefes Schlammloch suchen.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Der Land Cruiser ist ein richtiger Wühler. Mit einem unscheinbaren Knopf am Lenkrad kann man einstellen, auf welchem Untergrund man gerade unterwegs ist – Matsch, Geröll oder Stein – und je nach Einstellung reagieren dann Motor, Bremse und Getriebe. Rundherum eingebaute Kameras helfen beim Rangieren. Oder beim Wenden, wenn man sich auf der Suche nach einem Schlammloch verfahren hat.

Die riesige, in der Mittelkonsole eingebaute Kühlbox fasst mindestens sechs Literflaschen Mineralwasser. Man läuft also nicht Gefahr, zu verdursten, wenn man den Wagen aus einem Schlammloch frei schaufeln muss.

Und die Seitenspiegel des Land Cruiser sind so groß, dass man hinterher, beim Waschen des verdreckten Gesichts, sich garantiert von jedem Spritzer reinigen kann.

Ich bin also vorbereitet. Allein: Es regnet nicht. Vierzehn frustrierende Tage lang sind alle Schlammlöcher Mecklenburgs so trocken, als habe man sie mit Löschpapier ausgelegt. Ich wähle die Untergrundeinstellung "Schlamm", fahre in eine Waschanlage und fühle mich verwegen.

Am letzten Tag, wieder zurück in Berlin, steht ein Land Rover neben mir an der Ampel. Der Fahrer trägt ein Flanellsakko und raucht Zigarillo. Wir blicken uns kurz an. Sein Wagen ist schlammbespritzt.

Technische Daten



Motorbauart: 8-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 210 kW (286 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 8,2 s

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

CO2-Emission: 270 g/km

Durchschnittsverbrauch: 10,2 Liter

Basispreis: 87.000 Euro

Marc Brost ist Leiter des Hauptstadtbüros der ZEIT