"Ein wohltuender Sturm fegt durch unsere Region und kündigt einen neuen Frühling an." Mohammed Achaari wählt poetische Bilder, sie sind unverfänglich und verärgern keine der Exzellenzen, die sich im Emirates Palace zu Abu Dhabi versammelt haben. Der Marokkaner bedankt sich für den Sheikh Zayed Book Award, den höchstdotierten Literaturpreis der Golfregion. In seinem jüngsten Roman seziert er die Leiden einer Familie, deren Sohn im Namen der Terrororganisation al-Qaida den Märtyrertod stirbt.

Auch die zweite Laureatin, Raja Alem aus Saudi-Arabien, bricht ein Tabu. Ihre Heldin schildert in Liebesbriefen an einen deutschen Freund das geheime Leben in der heiligen Stadt Mekka, die Kriminalität, den religiösen Fanatismus, die Ausbeutung von Lohnsklaven. Normalerweise wird über solche Themen nicht geredet, jedenfalls nicht öffentlich. Und schon gar nicht von Frauen. Die mutige Entscheidung der Jury könnte ein Ansporn für die Abu Dhabi International Book Fair sein. Doch groß ist die Ernüchterung beim ersten Rundgang: Halb Arabien brennt, aber hier kommt man sich vor wie in einer windstillen Oase. Nichts ist zu spüren von der revolutionären Aufgewühltheit, die die Völker der arabischen Welt erfasst hat. Präsentiert werden überwiegend Kinderbücher, Fachliteratur, Lebensberater, Fotobände für den Kaffeetisch. Dazwischen ein bisschen Belletristik, auch deutsche Übersetzungen von jungen arabischen Literaten, die meisten so brav, als wären sie für Ministranten geschrieben. Wo ist das Politische? Wo finden die Debatten über die Aufstände in Arabien statt?

Selbst die müde Diskussion renommierter Schriftsteller aus dem Maghreb wollen nur zwei Dutzend Leute hören. Ein Mann aus dem Auditorium ruft: "Schreibt! Die Menschen brauchen euch!" Das Problem ist nur: Wie kommen die Bücher an die Leser? Das Verlagswesen ist fragmentiert, es fehlt ein panarabisches Vertriebssystem, Zensoren verhindern die Verbreitung kritischer Werke, und die Zahl der kaufkräftigen Leser ist durch die Armut und hohe Analphabetenraten begrenzt. Der Arab Human Development Report der Vereinten Nationen schätzt, dass seit der Ära des Kalifen al-Mamun im 8. Jahrhundert nur 10.000 Titel ins Arabische übersetzt wurden; das entspräche der Menge, die Spanien allein in einem Jahr übersetzen lässt. Gerade in einer Epoche des grundstürzenden Wandels könnte die Region ihr enormes Potenzial entfalten; das ahnen auch die Messemacher in Abu Dhabi.

Die reiche, liberale, ultramoderne Hauptstadt der Emirate liegt im Zentrum der arabisch-islamischen Hemisphäre, in der weit über 300 Millionen Menschen leben. Um diesen gewaltigen Markt zu erschließen, haben die Organisatoren den stärksten Partner der Branche umworben: die Frankfurter Buchmesse. Und die nahm ihrerseits das Angebot wahr, um einen Fuß in diesen potenziellen Wachstumsmarkt zu setzen. Aber das Joint Venture bleibt ein Wagnis. "Viele Diktatoren, viele Sittenwächter, viele Denkverbote", klagt ein E-Book-Vertreiber aus dem Libanon. "Wir bringen trotzdem immer mehr Bücher durch, selbst nach Saudi-Arabien." Schon bald werden die Wellen des Widerstands ganz Arabien erreichen, prophezeit er. Es gehe dabei gar nicht so sehr um eine Revolution, sondern um Reformen. Eine aktuelle Umfrage unter jungen Arabern stützt seine These: 95 Prozent wollen in einer demokratischen Gesellschaft leben. Das gedruckte Wort als Triebkraft der Aufklärung – noch nutzt die Buchmesse in Abu Dhabi diese Chance zu wenig. Aber das könnte sich schon im nächsten Jahr ändern. Denn in Arabien ist nichts mehr so, wie es einmal war.