Wir leben in martialischen Zeiten. Diesen Eindruck erhielt, wer Christoph Blocher an der letzten SVP-Delegiertenversammlung in Lugano zuhörte. Die Schlacht der alten Eidgenossen gegen die Habsburger am Morgarten schien dem Vizepräsidenten eine geeignete Metapher für die Europapolitik unseres Landes. Sein Appell für eine souveräne, unabhängige Schweiz endete mit einem feurigen "Also hütet euch und kämpft für die Schweiz!". Bevor wir jedoch den Morgenstern zücken, wäre eine politische Lageanalyse empfehlenswert. Denn die SVP sieht sich zwar als Vorkämpferin in europapolitischen Fragen, doch Verantwortung hat sie bisher noch nicht tragen müssen. Angenommen, das interne SVP-Konzept "Strategie 51 Prozent" könnte verwirklicht werden und die SVP würde von der Mehrheit des Schweizer Stimmvolkes gewählt – was würde dies für die Europapolitik der Schweiz bedeuten?

Erstaunlich wenig, und zwar sowohl aus innen- als auch außenpolitischen Gründen. Die Suche nach klaren Positionen im SVP-Programm ist schwieriger als gedacht, denn konkrete Forderungen sind im Dickicht der harten Anti-EU-Rhetorik selten. Europapolitik dreht sich bei der SVP hauptsächlich um die prinzipielle Ablehnung eines EU-Beitritts.

Nicht einmal Nationalrat und Hobbyschriftsteller Oskar Freysinger scheint einen EU-Beitritt für realistisch zu halten, wie er in einem kürzlich erschienenen Pamphlet schreibt: "Von der EU träumt außer Calmy und ihrer marxistischen Front niemand mehr."

Die totale Verweigerung kann jedoch in Zeiten großmehrheitlicher EU-Skepsis als europapolitische Position nicht genügen. Die größte Schweizer Partei verabschiedet sich so selbst aus der Diskussion um die künftige Europapolitik. Sie stellt die Gretchenfrage zum EU-Beitritt über eine sachpolitische Auseinandersetzung um konkrete Handlungsoptionen.

Aktive Forderungen erhebt die SVP momentan auf zwei Baustellen der Europapolitik: Schengen/Dublin und das Abkommen zur Personenfreizügigkeit. Das Postulat, Schengen/Dublin zu kündigen, hat im Zuge der Umwälzungen im arabischen Raum an Brisanz gewonnen. Die Haltung der Partei, das Dublin-Abkommen sei einerseits streng durchzusetzen und andererseits zu kündigen, ist hingegen widersprüchlich.

In Bezug auf Schengen mag eine eigenständige, verstärkte Grenzkontrolle in Zeiten der Angst vor Flüchtlingswellen verlockend scheinen. Die Konsequenzen einer Kündigung von Schengen/Dublin wären dem SVP-Parteiprogramm jedoch eher gegenläufig: Die Anzahl irregulärer Migranten würde erheblich zunehmen, da Flüchtlinge, deren Gesuch in der EU abgelehnt wurde, in der Schweiz noch ein zweites stellen könnten – die Schlagzeile "SVP fördert Asyl-Shopping" käme der Partei wohl wenig gelegen.

Zur geforderten Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit ist zweierlei zu sagen: Erstens würden durch eine einseitige Kündigung des Abkommens die Bilateralen I automatisch guillotiniert. Was schon gewissen französischen Adligen denkbar schlecht bekam, hätte für die Schweiz als wirtschaftlich stark in der EU integriertes Land dramatische Folgen. Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Beschäftigungslage würden arg in Mitleidenschaft gezogen. Zweitens wäre eine Neuverhandlung unrealistisch, da die EU nur auf Basis des Gemeinschaftsrechts verhandelt. Doch die SVP fordert die Ungleichbehandlung von EU- und Schweizer Bürgern im Zugang zum Arbeitsmarkt. Das verletzt einen zentralen Grundsatz des Gemeinschaftsrechtes und könnte von der EU daher unmöglich akzeptiert werden. Außerdem müssten alle 27 Mitgliedsstaaten dem revidierten Abkommen zustimmen, was bei einem für die EU ungünstigeren Verhandlungsergebnis schlicht Wunschdenken ist.

Die SVP weiß genau, dass ihre europapolitischen Forderungen nicht realisiert werden. Sie kann es sich deshalb leisten, Fundamentalopposition zu betreiben, und riskiert dabei nie, an den Resultaten ihrer Politik gemessen zu werden. Die Partei schlägt politisches Kapital daraus, dass nicht sie, sondern die anderen Parteien mit der EU zu unbequemen Lösungen finden müssen.

Darin liegt ihre größte Kraft: Aus innenpolitischen Gründen wagen sich die Mitteparteien heute nicht mehr an die konstruktive Lösungssuche in außenpolitischen Fragen. Die aufgebaute Drohkulisse erlangt so – insbesondere in der Vorwahlphase – normative Kraft: Die SVP erreicht ihr Ziel eines EU-Denkverbots, ohne selbst dafür Verantwortung tragen zu müssen.

Wie könnte die SVP also dazu gebracht werden, Verantwortung für ihre Europapolitik zu übernehmen? Da es unrealistisch ist, dass Ulrich Schlüers Plan "Strategie 51 Prozent" in absehbarer Zeit aufgeht, bleiben faktisch zwei Möglichkeiten: entweder die Besetzung außenpolitisch bedeutsamer Stellen durch profilierte Persönlichkeiten der SVP – wieso nicht Bundesrat Ueli Maurer ins Außendepartement transferieren? Oder eine mutige Politik der anderen Parteien, die der Bevölkerung europapolitische Möglichkeiten auch jenseits der Beitrittsdiskussion aufzeigt. Mit allen Vor- und Nachteilen der verschiedenen Optionen.

So wäre die SVP gezwungen, aus der ideologischen Deckung zu kommen und als Antwort ein eigenes Szenario für eine realistische Europapolitik zu entwerfen. Sobald die SVP Verantwortung für ihre Politik tragen muss, entzaubert sie sich selbst und verliert einen großen Teil ihres Drohpotenzials.

Es würde der Schweiz guttun, wenn wir in der Europapolitik die Kampfzone Morgarten hinter uns lassen könnten. Der Morgenstern eignet sich denkbar schlecht zur konstruktiven Lösungssuche.

Nicola Forster präsidiert den außenpolitischen Thinktank "foraus".