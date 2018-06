Was die Schweiz heute ist und wofür sie mancherorts auf dieser Welt beneidet wird, verdankt sie der konstruktiven Zusammenarbeit aller maßgeblichen Kräfte. Die direkte Demokratie in Gemeinden, Kantonen und Bund spiegelt ein Verantwortungsgefühl jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin gegenüber der staatlichen Gemeinschaft, wie es weltweit einzigartig ist. Es hat dem Land ein friedliches Zusammenleben von Kulturen, Sprachgruppen und sozialen Schichten ermöglicht, auf das wir ohne Wenn und Aber stolz sein dürfen. Genauso wie auf den pragmatischen Erfindergeist, mit dem sich unser rohstoffarmes Land seinen hohen Wohlstand erarbeitet hat.

Aber die Schweiz ist nicht "gemacht". Sie muss sich stets weiterentwickeln, um ein Erfolgsmodell zu bleiben. Ideologische Rechthaberei und Verweigerung der Zusammenarbeit durch eine starke politische Kraft gefährden diese Weiterentwicklung. Gewiss, das politische System enthält mannigfache Sicherungen gegen übermäßige Machtansprüche Einzelner. Wir haben ein Mehrparteiensystem und ein über drei staatliche Ebenen verwobenes Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht mit direktdemokratischen Kontrollen. Wir haben eine stabile, vielfältige Zivilgesellschaft und eine unabhängige Justiz. Die Grundrechte sind garantiert. Wie sollte da eine politische Partei dem Land schaden?

Und doch: Die Entwicklung der letzten Jahre bietet Anlass zu ernster Sorge. Die SVP spaltet mit ihrer Strategie des Alles oder Nichts ohne Not das bürgerliche Lager. Dass immer mehr Schweizer Städte von rot-grünen Mehrheiten regiert werden, ist zu einem guten Teil eine Reaktion auf den kompromisslosen Kurs der SVP im Land. Wer nicht bereit ist, wirtschaftsfreundliche Lösungen sozial abzufedern, der findet dafür keine Mehrheiten und schadet letztlich der Wirtschaft, anstatt ihr zu helfen. Das Gleiche gilt bei der Wahrung unserer Interessen und unseres Ansehens im Ausland.

Dies war nicht immer so. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten fand der Wandel von der mitgestaltenden Partei eines Rudolf Minger oder Friedrich Traugott Wahlen hin zu einer Partei statt, die formell zwar noch in die Regierungsverantwortung eingebunden ist, inhaltlich aber aggressive Opposition betreibt. Von 1991 an hatte sich die Situation zunächst parteiintern verschärft. 1992, nach der Abstimmung über den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR, wurde den als Befürwortern unterlegenen SVP-Vertretern aus Graubünden geraten, die Fraktion zu wechseln. Der Bündner SVP-Nationalrat Simeon Bühler konstatierte schon damals eine "Verhärtung des Blocher-Flügels zu einem kompromisslosen Block". Christoph Blocher, damals Nationalrat und Anführer des "Zürcher Flügels", konterte mit Verachtung: Die EWR-Befürworter könnten nur ihre Niederlage nicht verkraften. Dahinter stecke die kleinliche Angst um die eigene Karriere.

Trotzdem empfahl sich die SVP im Wahlkampf des Jahres 1995 noch mit einem Marienkäfer als Volkspartei, in der alle bürgerlichen Positionen Platz haben sollten. Der eine Flügel des Glücksbringers stand ausdrücklich für die liberaleren Kräfte, der andere für die konservativen. Inzwischen sieht die SVP das Glück – weder ihr eigenes noch jenes des Landes – nicht mehr in Meinungsvielfalt und Kompromiss. Die Kantonalpartei Graubünden, ein Gründungsmitglied der SVP Schweiz, wurde ausgeschlossen. Ein Flügel des Glücksbringers ist amputiert. Und der andere taugt allein nur noch, um Wind zu machen.

Mit dem zunehmenden Einfluss des "Zürcher Flügels" wuchsen die Spannungen. Die SVP pflegte einen Politikstil, der keine Rücksichten kannte; gipfelnd im Ausspruch des Parteichefstrategen Christoph Blocher, dass es weniger Anstand in der Politik brauche. Wer sich durch solche Äußerungen nicht abschrecken ließ, sah sich allerdings inhaltlich mit hinreichend provozierenden Thesen konfrontiert. 2002 wurde nach der UNO-Abstimmung der Partei-Austritt der "Ja-Sager" gefordert. Danach folgten die Verschärfungen Schlag auf Schlag: Populistische Aufmachung der Argumente, Verteufelung der politischen Gegner, grundsätzliche Abwehrhaltung gegen jegliche internationale Zusammenarbeit mit anderen Ländern sowie die Verweigerung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den anderen Regierungsparteien.

In der Parteileitung vorgefasste Stellungnahmen wurden in der Form absoluter Wahrheiten verkündet. Abweichende Meinungen waren verpönt. Auf Versammlungen wurden Andersdenkende zuerst belächelt, später auch ausgepfiffen und massiv verbal attackiert, ohne dass die Parteileitung interveniert hätte. Dabei ging es keineswegs um Extrempositionen – sondern um bürgerliche Anliegen, wie sie vom Bundesrat oder von anderen bürgerlichen Parteien auch vertreten wurden. Etwa um das Einbringen der Interessen der Rand- und Bergregionen, der Minderheiten, der sozial Schwächeren oder schlicht um die Positionierung im Sinne des eigenen Kantons. Die Vertreter der SVP-Graubünden, also der in den strukturschwächeren, kleinbäuerlichen, protestantischen Talschaften entstandenen Bündner Demokraten, standen besonders oft im Fadenkreuz der Schweizerischen SVP.

Dass die SVP mit ihrer Haltung bei vielen bedeutsamen Geschäften im Parlament durchfällt, scheint sie wenig zu stören. Aber auch in der schweizerischen Politik lebt der Staat von mehrheitsfähigen Lösungen. Solche sind nicht über sture Opposition und blinde Verweigerung zu finden. Die SVP behauptet, als einzige Partei die Ängste in der Bevölkerung ernst zu nehmen, und verteidigt damit ihre Kompromissverweigerung. Mit Extrempositionen lassen sich gezielt Ängste schüren und Wählerstimmen mobilisieren, sie haben aber mit echter Sorge ums Land wenig zu tun. Es ist reine Empörungsbewirtschaftung im Dienst des Politmarketings.

Grenzen setzt sich die Partei kaum noch. Der ehemalige Bundesrat Samuel Schmid, der sich in der Regierung nicht an die Einheitsdoktrin hielt, wurde als "halber Bundesrat", ja als "Blinddarm" der Partei verunglimpft. Die Missachtung demokratischer Grundrechte fand ihren Höhepunkt 2008 nach der Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat. Die Kantonalpartei Graubündens wurde ausgeschlossen, weil sie ihrerseits nicht bereit war, ihre demokratisch gewählte Bundesrätin auszuschließen. Die Folge ist bekannt: Die BDP wurde als neue Partei gegründet, und zahlreiche liberalere, offener und differenzierter denkende Parteimitglieder traten aus der SVP aus.

Mit ihrer Art zu politisieren, riskiert die SVP traditionelle und menschliche Grundwerte, die zur Basis und zum Selbstverständnis unseres Landes gehören ebenso wie das Ansehen der Schweiz im Ausland. Nichtsdestotrotz werden sich auf Dauer die bewährten Prinzipien der Willensnation Schweiz wie Ausgleich, Berechenbarkeit, Stabilität, Chancengerechtigkeit und Solidarität durchsetzen. Das demokratische System der Schweiz und die Mündigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger sind zu stark, als dass die erwähnten Strömungen dauerhaft anhalten können. Der Marienkäfer kann mit einem Flügel zwar Wind machen, aber lange fliegen kann er nicht!

Nationalrätin Brigitta M. Gadient wurde 2008 aus der SVP ausgeschlossen.