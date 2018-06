Es ist zwar eine Weile her, aber es bleibt unvergesslich. Da richtete Christoph Blocher in einer Rede auf dem Albisgüetli das Wort an die "Sozialisten in allen Parteien" und hielt ein flammendes Plädoyer für die Freiheit und die liberale Marktordnung. "Freiheit statt Sozialismus – Marktwirtschaft statt Planwirtschaft", lautete seine Botschaft, die er der Nation diktierte.

Während die SVP also anderen Parteien Lehrstunden in Liberalismus erteilt, nimmt man es mit den eigenen Getreuen nicht so genau. Würde Blocher es wirklich ernst meinen mit seinem Kampf für die liberale Sache, hätte er in den eigenen Reihen genug zu tun für die nächsten Jahrzehnte. Denn geht es um die Landwirtschaft, ist die SVP geradezu eine Musterschülerin des Antiliberalismus. Keine andere Partei fordert und fördert die Planwirtschaft in dieser Branche derart hartnäckig wie die ehemalige Bürger- und Bauernpartei. Als Juniorpartnerinnen hat sie allenfalls die CVP und die BDP im Schlepptau; schließlich gilt es, die bäuerliche Wählerschaft gnädig zu stimmen, zumal in einem Wahljahr.

Unentwegt stemmt sich die SVP gegen alle Reformen, welche die Welt der Bauern liberalisieren sollen. Blickt man auf die Zusammensetzung der gegenwärtigen SVP-Fraktion im Bundeshaus, so ist das nicht erstaunlich. Von den 68 Mitgliedern der Fraktion bezeichnen sich von Andreas Aebi (Bern) bis Hansjörg Walter (Thurgau) immerhin 14 als Landwirte oder Agronomen. Die SVP stellt mit Walter den Präsidenten des Schweizerischen Bauernverbands (SBV), und auch der Vizedirektor des Bauernverbands besitzt das Parteibuch der Volkspartei.

Doch damit nicht genug. In der SVP-Fraktion sitzt auch eine ganze Reihe "mentaler" Bauern, die sich offiziell nicht selbst Landwirte nennen, aber politisieren, als seien sie welche. Zum Beispiel der Jurist und Fürsprecher Rudolf Joder (Bern), groß geworden auf einem Landwirtschaftsbetrieb. An vorderster Front kämpft er gegen den Freihandel im Agrarbereich mit der EU. Im vergangenen Dezember hat er im Nationalrat damit einen Erfolg verbucht. Eine Mehrheit folgte seiner parlamentarischen Initiative, die praktisch auf einen Abbruch der Verhandlungen mit der EU hinzielt. Kein Freihandel indes hieße: kein Wettbewerb, oder nur sehr beschränkter, Reformstau, eine eingeschränkte Produktepalette und überhöhte Preise zulasten der Schweizer Konsumenten. Kurz: Planwirtschaft. Mehr noch, Joder denkt sogar daran, dem Bundesrat die Landwirtschaftspolitik zu entziehen und dem Parlament zu übertragen, wo die Bauern im Vergleich zur Bevölkerung stark übervertreten sind.

Die SVP wäre nicht die SVP, wenn sie nur gegen laufende und neue Reformen wäre; sie will auch längst beschlossene wieder rückgängig machen. So will Andreas Aebi mit einer Motion die Milchkontingente wieder einführen – und verbucht dabei erstaunliche Erfolge. Die Milchkontingentierung ist nichts anderes als eine von einer zentralen Stelle gesteuerte Produktion und damit ein Musterbeispiel für Planwirtschaft. Sie schaltet unter den Produzenten jeden Wettbewerb aus und erlaubt es – kombiniert mit der Marktabschottung –, den Milchpreis künstlich hochzuhalten. In einer Stunde der agrarpolitischen Vernunft hat das Schweizer Parlament dieses Relikt aus den siebziger Jahren abgeschafft. Und nun will ausgerechnet jene Partei, die sich selbst als einzige Heimat der "Liberal-Konservativen" sieht, die alte Staatswirtschaft in neuem Gewande aufleben lassen. Bei Aebis Vorstoß handelt es sich bereits um den zweiten Versuch, die Milchkontingente wieder einzuführen. Der erste, angetrieben von SVP-Nationalrat Josef Kunz (Luzern), scheiterte knapp. Im SVP-Jargon würde man das "Zwängerei" nennen.

Auch lieb gewonnene Subventionen will man in der SVP nicht der liberalen Sache opfern. So unterstützt die Volkspartei (zusammen mit der CVP) das Vorhaben, den Viehexport wieder zu fördern. Das Vorhaben geht zurück auf einen Vorstoß von SVP-Nationalrat Elmar Bigger (St. Gallen). Diese Exportbeiträge erlauben es den Bauern und Händlern, für ihr Schweizer Vieh dank Geldern aus dem Steuertopf einen höheren Preis zu erzielen, als die Exportmärkte hergeben. Das Parlament hatte im Jahr 2007 diese Subventionen abgeschafft. Weil sie marktverzerrend und ineffizient sind und Märkte in anderen, vor allem ärmeren, Ländern schädigen können. Deshalb ist die Aufhebung solcher Instrumente im Rahmen der Doha-Runde der WTO beschlossene Sache.

Das lässt die SVP jedoch unbeeindruckt. Und zu alledem sollen für die Finanzierung dieser Beiträge auch noch die Direktzahlungen herhalten. Die Direktzahlungen notabene, die gemäß Verfassung den Bauern für die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen ausbezahlt werden. Was an Exportsubventionen gemeinwirtschaftlich sein soll, ist schleierhaft.

Am Widerspruch zwischen Parteiideologie und -politik scheint sich in der SVP keiner wirklich zu reiben. Oder etwa doch? Schon im Jahr 1999 beklagte sich Nationalrat Toni Bortoluzzi (Zürich), seines Zeichens Schreinereiinhaber, in der NZZ über die Bauern, die immer mehr zu Sozialisten würden – aber wer sonst als die SVP ist die Bauernpartei im Land? Und vor Kurzem hat auch Christoph Mörgeli (Zürich) die agrarpolitischen Widersprüche seiner Partei thematisiert. Doch mehr als Rhetorik ist das nicht. Bortoluzzi wie Mörgeli haben die einschlägigen Vorstöße ihrer bäuerlichen Fraktionskollegen brav mitunterzeichnet. Die SVP, so muss man konstatieren, will zumindest in der Landwirtschaft den Sozialismus noch lange nicht überwinden.

Die Autorin ist Journalistin und schreibt seit vielen Jahren über die Schweizer Landwirtschaft.