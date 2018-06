Gerade erschien Werner Schroeters Autobiografie Tage im Dämmer, Nächte im Rausch als sehr persönliche, wunderbar durchgeknallte Erzählung eines Lebens. Und nun kommt Elfi Mikeschs Dokumentarfilm Mondo Lux – Die Bildwelten des Werner Schroeter ins Kino, eine Art zugeneigte Klassenfahrt, die mit Interviews und Filmausschnitten tief und erkenntnisreich in Schroeters Werk und Leben, in seine von Eros und Leidenschaft geprägte Arbeitsweise hineinführt. Dazu unsere DVD-Empfehlung: Die Werner-Schroeter-Collection (Filmgalerie 451) mit drei Filmen aus drei Schaffensphasen: Palermo oder Wolfsburg (1980), Schroeters Beweis, dass man vom Realen manchmal nur mit absurden Formen erzählen kann. Abfallprodukte der Liebe (1996), eine dokumentarische Liebeserklärung an die Musik, die Oper und Schroeters singende Freundinnen. Und sein letzter Film Diese Nacht , eine Parabel über Diktatur und Widerstand. Laut Isabelle Huppert sitzt Schroeter übrigens im Himmel beim Tee mit Maria Callas.