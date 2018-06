Ist das der Schauspieler, der als Weihnachtsmann im Wunder von Manhattan das Publikum zu Tränen gerührt und in Jurassic Park als großväterlicher Unternehmer Dinosaurier an Popcorn serviert hat? Er ist es. Aber die Vorstellung hat etwas Unheimliches. Schon die erste Nahaufnahme vom Gesicht des jungen Richard Attenborough in dem englischen Kriminalfilm Brighton Rock von 1947 wirkt wie ein Schock. Es ist eines dieser baby faces, faltenlos, blass und blank gefegt, wie sie im Kino immer mal wieder von besonders bösartigen, psychopathischen Gangstern getragen werden – man könnte an Richard Widmark in Henry Hathaways Kiss of Death denken oder an Paul Bettany in Paul McGuigans Gangster No. 1 . Hinter solch reinen Zügen, hohen Stirnen, das kann man sich ins Merkbuch schreiben, spielt sich nichts Gutes ab.

Richard Attenboroughs Pinkie Brown ist zarte 17, aber bereits zum Boss einer kleinkriminellen Bande aufgestiegen, die sich im Brighton der Vorkriegsjahre – der zugrunde liegende Roman von Graham Greene war 1938 erschienen – mit Wettgeschäften über die Runden bringt. Billige Pensionen und dunstige Kneipen sind der natürliche Lebensraum dieser Spezies; gelegentlich unternimmt einer einen Abstecher zur Promenade und den berühmten Piers des Seebads, wo Provinzmädchen in Liegestühlen ihre Handtaschen umklammern und darauf hoffen, dass ihnen jemand ein Bier spendiert.

Auf Pinkie müssen sie freilich nicht rechnen. Der führt eine monadische Existenz, jenseits der Gesellschaft, über dem Gesetz, irgendwo zwischen Dostojewkijs Raskolnikow und dem Fremden von Camus. Dass so einer mordet, nehmen wir hin. Aber wie Pinkie die naive, sehr katholische, sehr hingebungsvolle Kellnerin Rose (Carol Marsh) in eine eisige Ehe und beinahe in den Selbstmord treibt, um sich ihr Schweigen zu sichern – das ist selbst fürs Genre ungewöhnlich und die eigentliche Provokation.

Mit seinen atmosphärischen, artifiziellen Schwarz-Weiß-Bildern und Attenboroughs kompromissloser Vorstellung – es war sein Durchbruch auf der Leinwand – ist John Boultings Brighton Rock (Arthaus) ein Klassiker des britischen Noirs, auch wenn er lange nur den Cineasten gehörte. Auf DVD befördert wurde der Film durch eine Neuadaption des Stoffes – mit Helen Mirren und John Hurt –, die bei uns Ende April ins Kino kommt und die Handlung ins England der Sechziger, der Mods und Rocker, verlegt. Vielleicht weil man gar nicht erst den Versuch unternehmen wollte, die schreckliche latente Hysterie des Originals zu kopieren: Es ist die einer Gesellschaft, deren Establishment sich mit dem Teufel, mit Hitler, arrangiert hatte und die doch darauf wartete, dass der Knoten des Appeasements, der moralischen Indolenz, endlich platzen würde.