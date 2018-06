1(-) Peter Temple: Wahrheit

Aus dem Englischen von Hans M. Herzog; C. Bertelsmann; 480 S., 21,99 €



Melbourne, Victoria. Nackte Tote in gläserner Wanne. Drei Räuber gefoltert. Vaters Haus vom Waldbrand bedroht. Wahlkampf in Victoria. Tochter auf Droge. Stephen Villani, Leiter der Mordkommission, ist klug, kein mutiger Mann, aber tapfer im Sturm des Jetzt. Ausgezeichnet: bester australischer Roman 2010.

2(-) Friedrich Ani: Süden

Droemer; 368 S., 19,99 €

München. Nach sieben Jahren Exil in Köln kehrt Tabor Süden zurück. Sein verschwundener Vater war am Telefon. Ex-Kommissar und Neu-Detektiv Süden sucht wie nie zuvor: nach dem verschollenen Vater, nach Mundl, dem vermissten Kneipier. Südens Comeback zu den Verlorenen. Einzig, großartig.

Krimi Top Ten Das Beste vom Besten An jedem ersten Donnerstag des Monats haben 21 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Kriminalromane bekannt gegeben, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste, eine Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem Programm von Radio Bremen, findet in der Jahresbestenliste ihren Abschluss. Die Jury besteht aus 21 Spezialisten für Kriminalliteratur, die aus der laufenden Produktion jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der Stimmen multipliziert, die auf ihn entfallen sind. Daraus wird die monatliche Liste berechnet. Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht. Im Schnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an. Die Jury Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, DLF, BR

Gunter Blank, Sonntagszeitung

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Nordwestradio

Sonja Hartl, Zeilenkino, Polar Noir

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lore Kleinert, Literaturkritikerin

Elmar Krekeler, Die Welt

Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online, Krimi-Welt

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Jan Christian Schmidt, Kaliber 38

Guido Schulenberg, Nordwestradio

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ



Die Jury der KrimiZEIT-Bestenliste erreichen Sie über

Krimibestenliste@zeit.de. Newsletter Hier können Sie den Newsletter zur KrimiZEIT-Bestenliste bestellen.

3(3) Daniel Woodrell: Winters Knochen

Aus dem Englischen von Peter Torberg; Liebeskind; 224 S., 18,90 €

Tief in den Ozarks. Jessup, bester Meth-Koch im Tal, ist verschwunden, sein Haus für die Kaution verpfändet. Die 16-jährige Ree muss des Vaters Tod beweisen, sonst landet sie mit Mutter und kleinen Brüdern auf der Straße. Ree steht’s durch, härter als alle. Country noir, original vom Erfinder.

4(-) Linus Reichlin: Er

Galiani; 286 S., 18,95 €

Berlin/Isle of Lewis. Eifersucht ist Tod auf Raten, Affektmordmotiv. Operative Fallanalyse geschwächten Mannestums. Ex-Inspecteur Hannes Jensen traut der neuen Zufallsliebsten nicht und ermittelt wegen Betrugsverdacht. Schäfer Angus flieht die Schmach. Zwei Mal Er – dazwischen Lea, unnahbar autonom.

5(1) Elmore Leonard: Road Dogs

Aus dem Englischen von Conny Lösch und Kirsten Risselmann; Eichborn; 304 S., 19,95 €

Miami/Los Angeles. Im Knast von Miami waren Bankräuber Foley (George Clooney in Out of Sight ) und Dealer Cundo Rey Kumpel: Road Dogs. Draußen in Los Angeles wird die Freundschaft getestet. Von den Umständen. Und von Cundos Frau. Wer überlebt? Der am schnellsten redet und denkt. Super.

6(7) Heinrich Steinfest: Wo die Löwen weinen

Theiss; 280 S., 19,90 €

Stuttgart 2010. Oben – unten. Nur ein Deus ex Machina kann helfen. Steinfest lässt gleich drei auftreten: unterirdisch, überirdisch und mit Scharfschützengewehr. "Dichter denken, was wir uns selbst nicht zu denken trauen." Krimi als präziser Traum zu Stuttgart 21: poetischer Spiegel, Realitätsdurchleuchtung, doll .

7(5) Richard Stark: Sein letzter Trumpf

Aus dem Englischen von Rudolf Hermstein; Zsolnay; 288 S., 17,90 €

Albany/Hudson River. Ein Casinoschiff wird kommen. Parker und Kollegen rauben den Weekendgewinn, weggeschafft in der Kloschüssel eines Rollstuhls. Rauben ist schwer, die Beute sichern schwerer. Parker und Co. sind nicht allein, gierige Idioten mischen mit. Und Parker hat einen Fehler gemacht. Sehr kühl.

8(-) Arne Dahl: Opferzahl

Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt; Piper; 448 S., 19,95 €

Stockholm/Berlin 2005. Im Sommer der Anschläge wird auch in Schweden gebombt. Terrorismus, missglückter joke? Die Ermittlungskünstler des A-Teams dröseln an zig Fäden, tasten im Nirgendwo ihrer Vorurteile, Hypothesen. Hommage an Ed McBain: Im police procedural entblättert sich Systemzerfall. Hoch riskant.

9(-) Didier Decoin: Der Tod der Kitty Genovese

Aus dem Französischen von Bettina Bach; Arche; 160 S., 19,90 €

Queens, New York 1964. Rekonstruktion eines berühmten Verbrechens: 35 Minuten währt der mörderische Überfall auf Kitty. 38 Nachbarn waren Zeugen, ohne einzugreifen – erstmals der " Bystander - Effekt". Präzise und delikat erzählt Decoin zurück zum lebendigen Ursprung dieses Begriffs. True & crime.

10(-) Elisabeth Herrmann: Zeugin der Toten

List; 428 S., 19,99 €

Pullach/Berlin/Malmö/Sassnitz. Im Stasi-Waisenhaus auf Rügen werden 1985 zwei Mädchen vertauscht, Knoten deutsch-deutsch-amerikanisch-russischer Geheimoperationen. Retrospektiv aufgedeckt von einer Spezialistin für Todesfolgenbeseitigung. Jüngste deutsche Geschichte bravourös kolportiert.