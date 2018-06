Einer Studie der Entwicklungshilfe-Organisation Oxfam zufolge verschwinden die Jahreszeiten. Irgendwann wird es nur noch Sommer und Winter geben, nur noch heiß und kalt, nur noch Kleidchen oder Mantel. Auf den Laufstegen spielen die Jahreszeiten ohnehin keine Rolle mehr. Sommer- und Winterkollektionen lassen sich kaum noch unterscheiden. Es gibt Pelz im Sommer und kurze Ärmel im Winter. Denn die Mode hat sich von der ursprünglichen Funktion von Kleidung, den Menschen gegen Wind und Wetter zu schützen, weitgehend verabschiedet. So verkauft die Marke Moncler Daunenjacken zu jeder Jahreszeit überall auf der Welt, die meisten in Italien, wo es eigentlich kaum so kalt wird, dass man eine dicke Jacke benötigt – die Italiener meinen einfach, dass sie cool aussehen in Daunen.



Nun hört das Wetter leider nicht auf die Mode. Deswegen gibt es weiterhin Jahreszeiten, die zu warm sind für Mäntel, aber zu windig und zu nass, um sich sommerlich zu kleiden. Es ist die Zeit der Übergangsjacke. Sie ist gut für fast jedes Wetter – und trotzdem wird sie weniger geschätzt als etwa der Mantel. Das mag daher kommen, dass die einfache kurze Jacke traditionell ein Kleidungsstück für arme Leute war. Ursprünglich war sie die Tracht der Bauern und der niederen Stände. Noch heute steht sie für eine einfachere Lebensart, weshalb sich wohl auch Mahmud Ahmadineschad immer in Übergangsjacke zeigt.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Das größere Problem mit der Übergangsjacke ist aber, dass sie ein Kleidungsstück für eine Zeit ist, die wir nicht gern durchleben. Man kann sich im Kalten und im Warmen einfacher zu Hause fühlen als zwischen den Jahreszeiten. Man mag es, dick eingemummelt durch Schneewehen zu stapfen oder halb nackt am Strand durch die Brandung zu patschen.

Im Übergang aber, da mussten wir als Kinder den "Anorak" tragen, jene Jacke, die allein schon deswegen missfällt, weil man ihren Namen unmöglich schön aussprechen kann. Und seitdem gefallen uns Jacken, die wir im April anziehen müssen, nicht mehr so gut, sollten sie auch noch so schön geschnitten sein. Trotzdem brauchen wir dieses grundvernünftige Kleidungsstück. Jedenfalls so lange, bis das Wetter endlich so ist, wie Oxfam es prophezeit.