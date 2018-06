Am häufigsten träume ich von einem Ort, an dem ich noch nie war. Es ist jedes Mal derselbe: ein Haus aus der Zeit um 1900. Es steht auf einem Hügel. Von außen betrachtet scheint es klein zu sein, doch wenn ich es im Traum betrete, ist es riesig. Es ist zwar immer dasselbe Gebäude, aber irgendetwas ist immer anders.



Ich entdecke jedes Mal neue Räume. Ich kann mich sofort gut orientieren und erinnere mich daran, wie ich in die Räume gelange, in denen ich im Traum schon mal war. Das Studio ist hinten. Da das Bad. Im Erdgeschoss gibt es zwei lange Korridore, sie verlaufen parallel. Dort liegen die Schlafzimmer, an deren Wänden hängen Gemälde.

Dave Grohl 42, war bis 1994 Schlagzeuger der Band Nirvana. Nach dem Tod des Sängers Kurt Cobain startete er mit den von ihm gegründeten Foo Fighters eine erfolgreiche zweite Karriere – diesmal als Sänger und Gitarrist. In diesen Tagen erscheint das neue Album der Foo Fighters, Wasting Light.

Als ich klein war, lebten wir in einem winzigen Haus in Springfield, in der Nähe von Washington. Meine Mutter war Lehrerin, sie zog meine Schwester und mich allein groß. In den USA verdienen Lehrer nicht viel. Wir waren nicht arm, aber wir hatten nie Geld, um in Restaurants zu gehen oder in den Urlaub zu fahren. Meine Mutter stand morgens um fünf auf, machte Frühstück und weckte uns, kurz danach stiegen wir ins Auto und fuhren zusammen zur Schule. Als Teenager jobbte ich nach dem Unterricht in einem Möbelhaus und dachte, ich würde den Rest meines Lebens in dieser Gegend leben. Es war okay, wir waren glücklich. Ich hatte nie das Gefühl, mehr zu brauchen.

Manchmal war es mir trotzdem peinlich, so wenig zu haben. Die Häuser, in denen meine Freunde wohnten, waren größer. Als ich klein war, log ich meine Kumpel manchmal an und erzählte ihnen, die Tür am Kleiderschrank würde zur Treppe in den Keller führen.

Eines Nachts träumte ich, dass ich den Kleiderschrank öffnete – und da war eine verdammte Kellertreppe. Ich ging hinunter, und dort unten stand ein Schlagzeug. Ich hatte mir immer eines gewünscht. Und es gab ein riesiges Fenster, das den Blick freigab auf eine weite, hügelige Wiese. Ich konnte es nicht glauben, ich war so glücklich wie nie zuvor.

Alle bisherigen Träume zum Nachlesen

Ich glaube, Träume von Häusern handeln von einem selbst. Das Haus, die verschiedenen Stockwerke, die Räume – das alles hat mit dir zu tun, mit deinem inneren Selbst. Jedes Mal, wenn ich von diesem Haus träume, ist es gewachsen. Jedes Mal, wenn ich aus einem dieser Träume erwache, denke ich: Oh Gott, mein Leben wird immer komplizierter. So wie das Haus immer größer und größer wird. Das ist eigenartig, weil es von außen immer noch das kleine, schöne, einfache Haus ist. Doch wenn ich es betrete, stoße ich ständig auf Dinge, die mich überraschen. Wenn ich im Keller nach links gehe, gibt es eine Art Tunnel. Und da ist eine kleine, enge Wendeltreppe, die in ein Apartment unter dem Dach führt.

Ich habe in diesem Haus niemals Fremde getroffen. Aber als ich das letzte Mal davon träumte, führte ich jemanden durch das Haus. Da bemerkte ich, dass es zum Verkauf stand. Mir wurde klar: Jetzt könnte ich es endlich kaufen.

Aufgezeichnet von Ralph Geisenhanslüke

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio