Osterhasen sind in diesem Jahr den Wienern rund fünfzig Millionen Euro wert. Viel Geld für ein Phantom. Doch kommt es öfter vor, als man denkt, dass horrende Summen für vollkommen abstrakte Dinge ausgegeben werden. Die Pensionsversicherung fällt in diesen mythischen Anlagebereich. Hier werden beträchtliche Beiträge für virtuelle Renten eingehoben, deren Höhe noch keiner kennt. Pessimisten meinen sogar, dass es zu gar keinen Auszahlungen kommen könnte. Dieses Pensions-Lotto ist noch um einiges prickelnder als das stinknormale Glücksspiel. Gerade die Aussichtslosigkeit reizt dabei den Spieler. Ähnliches gilt für die vielen Steuermillionen, die in Infrastrukturprojekte gesteckt werden. Gewaltige Löcher werden etwa derzeit in den Fels gesprengt, damit dereinst das Alpenmassiv vollständig untertunnelt ist. Ob jemals tatsächlich ein Zug durch diese Röhren brausen wird, das können allerdings erst künftige Generationen beantworten.

In jedem Fall sind die Steuern aber heute schon bestens nach dem Nirwana-Prinzip angelegt. Ebenso bei den Geisterbaustellen auf der Autobahn. Hier investiert der Staat in Verkehrsbehinderungen, die das Leben angenehm entschleunigen. Der langsame Weg ist das Ziel. Das erhöht die Lebenserwartung. Was wiederum zu einem Zuwachs an rüstigen Pensionisten führt. So wird Geld in ein Verkehrsnetz gesteckt, das durch seine Widrigkeiten den Pensionszahlungen erst Sinn zu verleihen vermag. Vielleicht. Verglichen damit, ist eine Investition in Osterhasen doch sehr konkret.