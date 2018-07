"Mondrian war ein Lügner!" So brüllt es aus den Boxen, wenn man die CD We are the Romans der Metal-Band Botch aus dem Jahr 2000 einlegt. Was hat die Band bewogen, ausgerechnet ein Lied über den 1872 geborenen holländischen Künstler zu verfassen, der neben Kandinsky und Malewitsch als Vater der abstrakten sowie konkreten Kunst gilt?

Die Begegnung mit Mondrian vor einer Wand aus Lärm zeigt, wie tief die Faszination für den Künstler in die entlegenen Winkel der Populärkultur eingesickert ist. Der weitere Text gibt Aufschluss über den Zorn der Musiker auf den Meister der bunten Rechtecke und der kryptischen Kunsttheorien: "Die Menschen, die Du niemals sehen wirst / Zu denen Du niemals Zugang finden wirst / Arbeiten mit eigenen Händen […] Es ist nicht an Dir, mit Deiner Algebra und Deiner Wissenschaft dieses hier auszurotten – einfache Arbeit."

Botch scheinen Mondrian also vorzuwerfen, zu weit ins Abstrakte abgedriftet zu sein, in erhabenen Ideen geschwelgt und darüber die Fundamente menschlicher Geschichte aus den Augen verloren zu haben. In der Tat verfolgten der Intellektuelle Piet Mondrian und die elitäre Künstlergruppe De Stijl (1917 bis circa 1931) ein widersprüchliches Ziel: Sie wollten Dinge und Ideen versöhnen und den materialistischen Alltag der Moderne mithilfe von Kunst veredeln und spiritualisieren. Wie es dazu kam und wie das erreicht werden sollte, fragt nun die sehenswerte Ausstellung Mondrian und De Stijl im Münchner Kunstbau.

Die in Kooperation mit dem Gemeentemuseum Den Haag entstandene Schau gibt sich zum einen ganz nüchtern didaktisch. Sie präsentiert Mondrians verblüffend geradlinige Entwicklung von der Gegenständlichkeit über kubistische Experimente bis hin zu seiner markengleichen Handschrift: durch schwarze Linien rechtwinklig gegliederte Rasterbilder in Primärfarben und Grautönen. Diese sollten Objektivität und Universalität ausdrücken und damit im platonischen Sinne eine Ordnung hinter dem Gewirr der Erscheinungen verdeutlichen. "Durch unser Unbewegliches verschmelzen wir uns mit allen Dingen", schrieb der überzeugte Theosoph Mondrian in seinem Theorietraktat Die Neue Gestaltung (1920). Wer nur eines seiner Bilder kennt, kennt keines. Mondrian interessierte nicht das auratische Einzelwerk, sondern der gestalterische Prozess, die unabschließbare Serie, die ewige Suche nach einer "Darstellung, in der Subjekt und Objekt, Einschließendes und Umschlossenes gleichwertig sind – eine ausgeglichene Dualität von Individuellem und Universellem".

Dass das wohlmeinendes Wunschdenken war, versteht sich – genau darauf zielt der Spott von Botch. Mondrians Ideenzwirn war, darin typisch Avantgarde, ein paar Nummern zu groß für den Körper der Faktizität. Dass wir heute seinen Glauben an die Kraft der Kunst belächeln, verrät viel über die Kluft zwischen dem Pragmatismus der Postmoderne und der Heilsgewissheit der Moderne. Neuerliche Fortschrittseuphorie wäre jedoch fehl am Platz. Die Esoterik geistert munter weiter durch Spekulationsblasen und Finanzkrisen, das "Geistige in der Kunst" (Kandinsky) ist dem Geistigen in der Kapitalmystik gewichen.