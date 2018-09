Vielleicht wird es der "Fukushima-Effekt" sein. Gut möglich aber, dass sich ein hausbackenerer Begriff als politisches Wort des Jahres 2011 durchsetzen wird: "Zuwanderung". Von der SVP bis zu Teilen der Grünen, vom National- zum Ständerat, von der Weltwoche bis zur TV- Arena hat sich der politisch-publizistische Mainstream darauf geeinigt, dass die Schweiz ein Megaproblem hat, welches zahllose Unterprobleme erklärt: die Immigration. Es ist ergreifend, was in den letzten Tagen alles mit der Netto-Einwanderung erklärt wurde: Stau auf den Straßen, überfüllte Züge, steigende Mieten, schwindende Grünflächen, stagnierende Löhne, Druck auf den Mittelstand, Gefahren für die AHV-Finanzierung, Artensterben, Immobilienblase. Den humorigsten Beitrag lieferte die SVP, die sich aus der Atomdebatte zu winden versuchte, indem sie die Immigration mit dem Kernkraftbedarf verlinkte. "Geht die Einwanderung weiter wie bisher, kommen wir nicht um den Bau neuer Atomkraftwerke herum", sagte Parteipräsident Toni Brunner Anfang April, und SVP-Nationalrat Walter Wobmann rechnete vor, dass wir ohne die Zuwanderung der letzten Jahre das Alt-AKW Mühleberg getrost abschalten könnten.

Bemerkenswert ist nicht nur die Vielfalt der Schwierigkeiten, die da über denselben Leisten geschlagen werden. Verdächtig ist auch, was in dieser Immigrationsdebatte alles vermengt wird: Je nach Bedarf zieht man andere Gruppen aus dem Hut, mal sind es deutsche Gipser oder portugiesische Hotelkräfte (Lohnstagnation, volle Züge), mal Google-Tüftler oder Hedge-Fund-Manager ("Seefeldisierung", "Zugerisierung"), und gelegentlich kommt sogar der Oligarch mit Zweitpalast am Genfersee zum Einsatz (Immobilienblase, soziale Ungleichheit). Die Spanne reicht – wie in der Arena vom vergangenen Freitag schön zu verfolgen war – von den tunesischen Lampedusa-Flüchtlingen bis zu den Milliardären mit Pauschalsteuerabkommen: Allesamt sind sie irgendwie bedrohlich.

Das hat seinen guten Grund. Die Angst, dass die Schweiz einmal zu voll wird, dieses Gefühl, dass wir in einem Boot sitzen, welches eigentlich zu klein ist für die Menschen der Welt – sie müssen ernst genommen werden. Dass in den helvetischen Immigrationsdebatten nicht bloß simple Xenophobie durchbricht, war schon zu Zeiten der Schwarzenbach-Initiative 1970 spürbar. Denn auch damals, nach dem Zuwanderungsboom der Nachkriegszeit, ging es keineswegs nur um die Bedrohung helvetischer Eigenart – die sogenannte Überfremdung –, sondern da brachen verschiedene Sorgen aus verschiedenen Lagern durch. Die Gewerkschaften argwöhnten, die Gastarbeiter könnten sich als Lohndrücker erweisen; in industriellen Kreisen fürchtete man, dass die neuen Arbeitskräfte soziale Unruhe ins Land brächten; und die Fremdenpolizei witterte Kommunismus-Import.

Kurz: Jede Zuwanderungsdiskussion spiegelt den Zeitgeist. Dabei verdrängt das ach so griffige Ausländerthema leider die anderen Fragen, um die es eigentlich auch ginge – und gehen müsste. So reden wir derzeit kaum noch über Zersiedelung, fehlende Raumplanung und grauenvolle Architektur, wir reden über die aktuelle Zuwanderung. Wir reden nicht über die Auswirkungen der anrollenden Demografieprobleme auf unsere Sozialwerke, nein, wir reden über die aktuelle Zuwanderung. Doch wie sich mit einigen einfachen Rechnungen aufgrund von Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen lässt, bestehen die Kernprobleme schleichend fort – unabhängig von der aktuellen Zuwanderung.

Beispiel Zersiedelung: Der steigende Wohnflächenbedarf zwischen 2000 und 2009 erklärt sich nur zu rund 35 Prozent aus der Netto-Immigration – aber zu 65 Prozent aus dem stetig wachsenden Platzanspruch jedes Einzelnen. Immerhin kletterte die Pro-Kopf-Wohnfläche in dieser Zeit von 44 auf 50 Quadratmeter.

Beispiel Staus: Das Verkehrswachstum von 2000 bis 2009 lässt sich mathematisch zu 44 Prozent auf die Neu-Einwohner abwälzen; doch zu 56 Prozent ergab es sich daraus, dass wir mehr Autos besitzen (Motorisierungsgrad) und diese Autos häufiger benutzen (Personenkilometer pro Kopf).

Beispiel volle Züge: Das Aufkommen im Bahnverkehr stieg zwischen 2000 und 2009 um 117 Millionen Personenfahrten, doch davon entfielen nur rund 25 Prozent auf den Immigrationszuwachs, der Rest auf vermehrten Gebrauch. Denn wir alle nutzen unsere Bahnen deutlich intensiver als noch im Jahr 2000.

Und solange der Stromverbrauch pro Haushalt jedes Jahr um ein Prozent steigt, wird man für den Atomausstieg ohnehin kreativere Lösungen finden müssen als den simplen Zuwanderungsstopp.

Zwar kann, wer will, aus den erwähnten Daten ablesen, dass die Einwanderung an manch einer Misere mitschuldig ist. Doch klar wird eben auch, dass uns selbst ein Totalstopp der Einwanderung kaum aus der Sackgasse führen würde: Jedes der aufgelisteten Probleme würde uns weiterverfolgen. Umso erstaunlicher also, mit welchem Eifer Politik und Medien jetzt über Immigration debattieren, obwohl ihnen hier die Hände weitgehend gebunden sind – während in den Bereichen, in denen sich noch viel gestalten ließe, so wenig geschieht. Denn im Grunde gäbe es eine logische Reihenfolge: Zuerst einmal sollten wir uns den Kopf zerbrechen über gestaltbare und greifbare Probleme wie die oben beschriebenen. Und dann erst über die Zuwanderung.