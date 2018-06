Im Mittelalter war der Burgfrieden ein gewaltiger Schritt in die Zivilisation. Anstatt zu kämpfen, bis alle in ihrem Blut liegen, wurden die Feindseligkeiten zwischen Personen, die Anteil an einer Burg hatten, unter Strafe gestellt. Nun hat Ulrich Maurer – Bundestagsabgeordneter und Parteibildungsbeauftragter der Linken – seinen Leuten einen solchen Kalten Frieden verordnet.

Aber wenn nicht alles täuscht, ist es dazu zu spät. In der 2007 gegründeten, aus der Fusion der westdeutschen WASG und der ostdeutschen PDS hervorgegangenen Partei hat eine lange Bartholomäusnacht eingesetzt, die auf beiden Seiten immer mehr Demontierte, Beleidigte und Verbitterte hinterlässt.

Die Westausdehnung der Partei ist jäh gestoppt. In Ulrich Maurers baden-württembergischer Heimat, wo die Linke den Einzug in den Landtag ebenso verpasste wie in Rheinland-Pfalz, verlor die Partei allein 33.000 Stimmen an ihren neuen Hauptfeind: die Grünen. Immer häufiger werden "Rück-Eintritte" von der Linken in die SPD gemeldet, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Dabei ist die unaufhaltsame Erosion des Führungsduos nur der offensichtlichste Teil der Krise der Linken. Kaum jemand glaubt, dass der porschefahrende Ex-Gewerkschaftsfunktionär Klaus Ernst und die Lichtenbergerin Gesine Lötzsch es noch bis zum Ende ihrer Amtsperiode 2012 als Parteivorsitzende miteinander aushalten werden. Viel schlimmer aber ist, was sich hinter den Kulissen, in den Niederungen der Kreisverbände, der Landtagsfraktionen und Ortsgruppen abspielt – dort also, wo die selbst ernannte "Kümmerer-Partei" dem Bürger direkt ihr Gesicht zeigt. Es gibt praktisch keinen Landesverband der Linken mehr, aus dem nicht haarsträubende Verfahrensmanipulationen um Wahllisten und Abstimmungen, gegenseitige Verleumdungen oder Maulkörbe für Kritiker berichtet werden. Bekannt werden sie nicht durch irgendwelche "Gehässigkeitsmagazine" (Oskar Lafontaine), sondern, weil die Düpierten Anwälte beauftragen, die Parteischiedskommission anrufen oder ihren Parteiaustritt öffentlich machen.

Beispiel Bremen. Am 22. Mai wird dort gewählt. Sirvan Cakici war 26 Jahre alt, als sie sich 2006 der Linkspartei anschloss. Über ihren Einzug in die Bürgerschaft ein Jahr später war der bunt zusammengewürfelte Haufen selbst am meisten überrascht, doch: "Noch in der Wahlnacht haben sie Posten verteilt, Gelder hin- und hergeschoben, die wir noch gar nicht hatten", behauptet Cakici. "Als ich dann in den Vorstand der Bürgerschaft gewählt wurde, fing die Tuschelei an", erzählt sie. "Warum kriegt die Türkin den Posten, und der altgediente Genosse geht leer aus? Außerdem wollen wir hier eigentlich lieber Kurden, keine Türken."

Plakate, die einen Besuch des Thüringer Linken-Chefs Bodo Ramelow ankündigten, seien mit "Go home! Und nimm Sirvan mit!" übermalt worden. Es sei dann nur noch um Persönliches gegangen, um ihren Bruder, der als Intensivtäter Ärger mit der Polizei hatte. "Wir waren eigentlich nur mit Selbstzerfleischung beschäftigt, und meistens mit Geld. Es waren vier Jahre Albtraum. Den Bremer Bürgern ist das nicht verborgen geblieben. Ich glaube nicht, dass die Linke noch einmal über fünf Prozent kommt." Ihre ehemaligen Parteifreunde zeigten sich vom Austritt höchst überrascht und bestreiten die Vorwürfe. Cakici ist inzwischen Mitglied der SPD-Fraktion.

Aber nicht nur den "Betonköpfen" wird die Manipulation von Listen vorgeworfen; auch "Reformer" grenzen angeblich Kritiker aus. Im September wählt Mecklenburg-Vorpommern. In diesem von Lafontaine-Kritiker Steffen Bockhahn geführten Landesverband sind es die Anhänger der Antikapitalistischen Linken (AKL), die sich übergangen fühlen, weil sie bei der Aufstellung nur hintere Plätze belegen. "Liebe Genossen!", heißt es jetzt in einem flammenden Aufruf des Kreisvorstands Bad Doberan, "unsere Landespartei ist in der Hand karrieregeiler, machtbesessener Autokraten, die sich nicht scheuen, für die Durchsetzung ihrer Ambitionen sämtliche Standards der politischen Kultur mit den Füßen zu treten." Der Landesvorstand, vor allem Steffen Bockhahn, lege es darauf an, sich möglichst schnell der SPD an den Hals zu werfen.

Im Saarland, aus dem nun nach dem Willen des Fraktionschefs Gregor Gysi die Rettung in Gestalt des 67-jährigen Oskar Lafontaine erwachsen soll, versuchte die Parteiführung, Kritiker mit einer Satzungsänderung in Schach zu halten, die "parteischädigendes Verhalten" sanktioniert. Der Passus richtete sich gegen Aktivisten, die Vorwürfe wegen Stimmenkauf und Wahlmanipulation erhoben hatten. Lafontaine wollte hierüber mit der ZEIT nicht sprechen. Insgesamt 257 solcher und ähnlicher Verfahren – auch über Beleidigungen wie "Judenbengel" oder E-Mails wie "Es ist ein geiles Gefühl, dich am Boden zu sehen" – musste die Schiedskommission der Bundespartei allein in zwei Jahren richten. Manche sind noch immer nicht erledigt.