Justine isst alles gern, was ich auftische, abgesehen von rohem Schinken. Aus einem unerfindlichen Grund mag sie seine Farbe nicht. Ich habe mit ihr noch nie Streit ums Essen gehabt. Vielleicht weil ich ihr klargemacht habe, dass ihr etwas entgehen würde, wenn sie auf manches verzichtet. Essen ist ein sinnliches Erlebnis, es kann sogar ziemlich unterhaltsam sein.

Mit Glücksgefühlen denke ich an die Abendmahlzeiten meiner Kindheit. Vor Augen habe ich gebratene Wachteln mit Bohnen und Kartoffeln. Mein Vater hat in Sulzburg den Hirschen eröffnet – jenes Restaurant, das ich unter gleichem Namen als seine Nachfolgerin betreibe, mit leichter französischer Küche. Ich habe als Kind Cola gehasst und Schokoriegel verschmäht. Es war mir egal, dass meine Freundinnen beides geliebt haben. Ich wusste ja, dass die selbst gebackenen Plätzchen, die bei uns zu Hause ausgelegt waren, besser schmeckten. Diese Sensibilität für Essen will ich an Justine weitergeben, auf eine spielerische Weise. Ohne Verbote auszusprechen, ohne erhobenen Zeigefinger. Sie ist ein fröhliches Kind, und das soll auch so bleiben.

Douce Steiner Die 39-Jährige betreibt mit ihrem Mann Udo Weiler das Hotel Restaurant Hirschen im südbadischen Sulzburg, es ist im Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Ihr Vater ist der Spitzenkoch Hans-Paul Steiner.

In der Umgebung sammeln wir manchmal Kräuter. Ich erkläre ihr, was Sauerampfer, Kresse und Schnittlauch sind und was man damit anstellen kann. Daheim machen wir dann Sauerampfersuppe. Im Mai wollen wir Holunderblüten sammeln – sie duften herrlich! Zu Hause werden die Blüten mit Wasser und Zucker gekocht. Wenn man das Ganze eine Nacht ziehen lässt, hat man anderntags süßen Sirup. Den bringt Justine in die Schule mit und spendiert ihn ihren Klassenkameraden. Mit Sprudel vermischt, ist das ein wunderbares Erfrischungsgetränk.

Ich würde sie nie zwingen, ihren Teller leer zu essen, und tue ihr immer nur kleine Portionen auf. Bei einer großen Portion bekommen Kinder sofort einen Schreck und denken: "O Gott, das schaffe ich nie!" Genauso wenig wäre ich je auf die Idee gekommen, sie vegetarisch zu ernähren. Damit sie keine Mangelerscheinungen kriegen, brauchen Kinder Fisch und Fleisch. Tierisches Eiweiß ist für das Wachstum eines Kinds essenziell. Man sollte es mit Kalbsschnitzel oder weiß gebratenem Fisch versuchen – beides lieben Kinder, das habe ich in meinem Restaurant schon oft beobachtet.

Justine kommt öfters in die Küche und hilft mit. Sie schneidet Zwiebeln, schält Karotten oder putzt Salat. Manchmal verbinde ich ihr die Augen, und sie muss erraten, welches Gemüse ich ihr in den Mund stecke. Einmal habe ich sie mit Rote-Bete-Suppe gefüttert, obwohl ich wusste, dass sie Rote Bete gar nicht mochte – und sie fand Gefallen daran. Vielleicht, weil sie Rote Bete bis dahin nur im Salat kannte.

Nur weil ich Sterneköchin bin, machen wir aber keinen Bogen um Imbisse. Beim Bummeln in Freiburg essen wir auch mal eine Bratwurst oder ein Brötchen mit Leberkäse. Es ist wichtig, den Konsum von Fast Food mit Ritualen zu verbinden, damit er nicht alltäglich wird. Zu Hause haben mein Mann und ich extra eine Wohnküche eingerichtet. Dort lernen Kinder besser, welche Zutaten eine gute Mahlzeit benötigt und wie viel Liebe in ihr steckt. Wir essen an einem großen Holztisch, da gibt es viele Flaschen Olivenöl, Gewürze, Töpfe, mein ganzes Küchensammelsurium.

Wenn Justine mit ihren Freunden ins Kino geht und dort eine Tüte Chips kauft, ist das aber auch in Ordnung. Und wenn sie von einem Kindergeburtstag mit einem Snickers heimkommt, würde ich ihr das niemals abnehmen. Nur wird sie von mir eben weder das eine noch das andere bekommen. Wenn sie Lust darauf hat, muss sie selbst zum Supermarkt gehen und mit ihrem Taschengeld bezahlen.

Einmal hat meine Tochter ihr Pausenbrot, das sie aus der Schule übrig hatte, in die Mülltonne geworfen. Ich habe ihr gesagt: "Das machst du nie wieder!" Man sollte das Essen wertschätzen. Ich mag es auch nicht, ständig zum Discounter zu fahren, um möglichst billig einzukaufen. Es ist doch ersichtlich, dass am Ende kaum Geld beim Bauern bleibt, wenn man zu Dumpingpreisen Käse kauft. Das versuche ich meiner Tochter zu vermitteln: dass man sich über sein Essen Gedanken machen sollte – über dessen Herkunft, aber auch darüber, dass es auf der Welt keine Selbstverständlichkeit ist, aus einem solchen Überfluss von Lebensmitteln wählen zu können.

Aufgezeichnet von Philipp Wurm