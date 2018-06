Wenn sich Kinder statt an den heimischen an den großelterlichen Esstisch setzen, passiert etwas Magisches. Etwas, das als eines der letzten großen Rätsel der Kindheit gelten kann, die ja ansonsten als von oben und unten, von hinten und vorn und damit als absolut erforscht gelten darf: Diese Kinder sind dann nur noch scheinbar dieselben Wesen, die sie beim vorigen Mittagessen noch waren. Sie nehmen wohlgesittet Messer und Gabel in die Hand und beginnen, Fleisch- und Gemüsesorten zu durchschneiden, zu zerkauen und hinunterzuschlucken, die sie zu Hause, bei Mama oder Papa, nicht einmal unter Androhung von mehreren Tagen Fernseh- und Ballspielverbot anrühren würden. Hinterher schauen sie zufrieden und sagen: "Kann ich bitte noch etwas mehr haben?"

Eine durch und durch empirische, aber nicht repräsentative Studie der ZEITmagazin-Redaktion belegt: Ganz gewöhnliche Pommes-und-Spaghetti-ohne-grüne-Soße-Kinder, wie man sie an jeder Straßenecke sehen kann, verzehren bei Oma und Opa plötzlich folgende Gerichte. Gulasch. Hase in Blutsoße. Schwein in Aspik. Saumagen. Senfeier. Rindfleischsuppe. Rippchen mit Kraut und Speck. Kalbsnierchen. Ja sogar: Dunkles Brot OHNE Nutella! In nicht wenigen Familien tragen manche Lebenmittel Namen, von den Kindern erdacht, zu Ehren der Großeltern: Schinkenwurst heißt mancherorten schlicht Opawurst, Harzer Käse heißt Omakäse.

Rezepte und Nahrungsmittel sind das, die der Generation dazwischen, den Eltern, den Magen wenn nicht umdrehen, so doch in eine gefährliche Schieflage bringen. Es sind Nachkriegsrezepte, die modern waren, als man noch froh war, sich einfach nur satt zu essen – und die Angst, an einer akuten Nicht-Bioware-Vergiftung zu sterben, noch unterentwickelt war.

Und genau das ist auch der Trick, nein, nicht der Trick, denn die Großeltern haben Tricks gar nicht nötig, wenn die Enkel am Tisch sitzen. Es ist nicht der Trick, sondern die Erklärung des magischen Phänomens: Kinder essen so etwas vielleicht auch, weil Omabesuche immer den Reiz des Besonderen haben, aber vor allem, weil sie ihren Eltern, die sie tagein, tagaus erziehen, damit eins auswischen können. Ein fünfjähriges Kind, das Hase in Blutsoße isst, zwinkert Oma und Opa verschwörerisch zu. "Ätsch!", sagt es zu Mama und Papa.

Das ist auch der Grund, weshalb die ganzen unnützen Mütterforen im Internet voll sind mit noch viel unnützeren Jammerorgien deutscher Mittelstandsmamis, die immerzu beklagen, ihr Kind werde bei Oma und Opa nicht nur fahrlässig fehlernährt, sondern eigentlich halb umgebracht. Manche dieser Mütter, deren Kinder fünfmal im Jahr bei den Großeltern essen, zitieren gar eine Studie aus England herbei, die angeblich herausgefunden haben will, dass Kinder, die bei Großeltern aufwachsen, ein paar Gramm dicker werden als andere Kinder. Ja, ja.

In Wahrheit ist es die Eifersucht, die da spricht. Und die auch deswegen so dumm ist, weil, was die Kinder noch nicht ahnen, es irgendwann keinen Hasen in Blutsoße mehr geben wird, so wie ihn die Oma machte.