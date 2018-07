Mamas Zauberstulle



Der Zauber: In der Pfanne ohne Deckel bleibt der Eidotter auch außen gelb. Ist ein Deckel auf der Pfanne, bekommt der Dotter einen weißen Schleier.



Zutaten für eine Stulle:

• Brot (am besten Sauerteigbrot)

• Butter zum Bestreichen

• Bio-Ei, Tomate, Schnittlauch

• Salz, Pfeffer

So geht’s: Eine Scheibe frisches Brot mit Butter bestreichen, darauf fein geschnittene Tomaten verteilen. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Das Ei in eine heiße Pfanne geben und mit einem Deckel zudecken: So entsteht das ganz besonders aussehende Spiegelei. Das Ganze mit geschnittenem Schnittlauch garnieren.

Empfohlen von Sarah Wiener, 48. Sie betreibt mehrere Restaurants in Berlin.

Schlumpf-Cocktail

Der Zauber: Solange man diesen alkoholfreien Kinder-Cocktail nicht verrührt, bleibt er oben weiß und unten blau.

Der Schlumpf-Cocktail

Zutaten für einen Drink:

• 3 cl Curaçao-Sirup (aus der Feinkostabteilung, natürlich alkoholfrei)

• 3 cl Kokoscreme (Coco Tara)

• 2 cl Sahne

• 4 cl Orangensaft

• 6 cl Ananassaft

• Zerkleinerte Eiswürfel ("Crushed Ice")

• 2 cl Granatapfelsirup

So geht’s: Man gieße den Curaçao-Sirup (am besten mit einem Cocktail-Messbecher abmessen oder mit dem Teelöffel: Einer entspricht ungefähr 0,5 cl) in ein etwas größeres Glas. Im Blender oder mit dem Stabmixer verquirle man Kokoscreme, Sahne, Orangensaft und Ananassaft mit einer Handvoll zerkleinertem Eis zirka fünf Sekunden lang. Das Ganze gieße man sehr, sehr vorsichtig in das Glas über den Curaçao-Grundstoff. Obendrauf noch etwas zerkleinertes Eis und ein wenig Granatapfelsirup. Trinkhalm nach Wahl.

Kay Zechlin, 36, ist Barmann in der Berliner Bar "Green Door"

Violette Kartoffelchips

Der Zauber: Violette Chips, die gibt’s wirklich! Sogar ganz ohne Lebensmittelfarbe. Man muss nur die richtigen Kartoffeln dafür haben.

Violette Kartoffelchips

Zutaten für zwei Kinder:

• 8 bis 10 Vitelotte-Kartoffeln ("blaue Kartoffeln", aus dem Bioladen oder vom Markt)

• ½ Liter Erdnussöl und Salz

So geht’s: Die Vitelotte-Kartoffeln schälen und mit einem Gemüsehobel in sehr dünne Scheiben schneiden. Mit etwas Mehl bestäuben und in einer Pfanne im heißen Erdnussöl ausbacken. Dabei aufpassen, denn heißes Öl darf nicht auf die Haut spritzen. Chips auf Krepppapier abtropfen lassen. Mit Salz bestreuen – fertig!

Douce Steiner, 39, führt mit ihrem Mann das Hotel Restaurant Hirschen im südbadischen Sulzburg.