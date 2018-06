Nach meinen Beobachtungen ist England das einzige Land, in dem Wirte es wagen, ihr Restaurant zur kinderfreien Zone zu erklären. Sie tun es sogar öffentlich in Restaurant-Guides – und weisen damit darauf hin, dass es sich bei ihrem Haus nicht um eines jener Tausende Gasthäuser oder Ausflugslokale handelt, in denen Familien mit Kind und Kegel gern ihre Sonntage zubringen.

In Restaurants, in denen es etepetete zugeht, haben die Gäste Geld für Babysitter, weshalb man zwischen den Tischen sowieso keine Kinder spielen sieht. Zehn- bis Zwölfjährige, die es schaffen, zwei Stunden bei Tisch zu sitzen, ohne sich zu rekeln und nervöse Langeweile zu zeigen, haben vermutlich eine Erziehung hinter sich wie die chinesische Nachwuchspianistin, deren Mutter es ihres Drills wegen zu Weltruhm gebracht hat .

Ich habe in einem feinen Hotel-Restaurant in London eine ebenso feine Großmutter beobachtet, die mit ihrem etwa zehnjährigen Enkel ein aufwendiges Mittagessen unter strenger Beachtung der Tischsitten genoss. Was mich tief beeindruckte, obwohl meine Enkel damals noch nicht reif waren für einen Restaurantbesuch. (Und ich bezweifle insgeheim, dass sie es heute sind.)

Es ist ein großer Unterschied, ob man mit einem Kind oder mehreren Kindern einkehrt. So scheint es mir möglich, ein einzelnes Kind im vorpubertären Alter für den Besuch eines Gourmetlokals zu präparieren, immer vorausgesetzt, es hat den Unterschied zwischen einem Gameboy und Messer und Gabel begriffen – nicht aber eine Bande temperamentvoller Geschwister. Bei denen setzen sich nach meinen leidvollen Erfahrungen stets Eifersüchteleien durch und fordern Rangkämpfe die Aufmerksamkeit der Großeltern, welche gehofft hatten, ihren Enkeln den Genuss eines klug zusammengestellten Menüs zu lehren.

Weil ein Restaurantbesuch mit Kindern immer mehr Schwierigkeiten als Freude bringt, finde ich es unnötig, den Nachwuchs so früh mit den Regeln der Zivilisation bekannt zu machen. Ich selbst war 32, als ich zum ersten Mal in einem Restaurant mit Michelin-Stern aß. Immerhin gibt es Gaststätten, wo freundliche Kellnerinnen Papier und Buntstifte bringen, damit Kinder sich nicht ununterbrochen mit den Vorzügen und Nachteilen eines Wildschweinbratens beschäftigen müssen. Eltern tun gut daran, zu fragen, ob das gewählte Gasthaus einen Biergarten hat. Auch wenn sie selber lieber an weiß gedeckten Tischen sitzen, können sie die Kinder in den Garten schicken, wo sie schlimmstenfalls anderen Gästen auf die Nerven gehen.

Natürlich kann es in einer sommerlichen Idylle immer passieren, dass die süße Kleine von einer Wespe gestochen wird, ihr Brüderchen einem Älteren im Zweikampf unterliegt und beide heulend bei den Eltern Trost suchen. Ein drittes Kind kompliziert die Situation zusätzlich, indem ihm von Pommes frites schlecht wird, und wer mit vier Kindern in eine Gaststätte geht, sollte vorher beim Ordnungsamt eine Chaosbewilligung einholen.

Um einen TVU (Total Verkorksten Urlaubstag) zu vermeiden, sollte man Kinder bei den Großeltern abgeben oder darauf achten, dass sie keinesfalls ihr Essen selbst aussuchen. Daheim müssen sie ja auch essen, was Mutter (Vater) ihnen gekocht hat, und die wissen im Restaurant ebenfalls am besten, womit sie ihre Brut füttern können, ohne dass der Notarzt kommen muss.