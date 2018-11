Nun hat es sich seit längerer Zeit eingebürgert, dass man mit Exfreundinnen und Exfreunden, nachdem die Liebe erloschen ist, einen vertrauten Umgang pflegt. Weshalb es natürlich gar kein Skandal ist, dass Prinz William zu seiner Hochzeit Ende April seine erste Liebe Rose Farquhar eingeladen hat, ebenso die ihm einst zugeneigten Damen Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, Jecca Craig und Arabella Musgrave. Selbstredend steht auch der erste Freund von Kate Middleton auf der Gästeliste, ein gewisser Willem Marx, und eine Romanze aus vermutlich umtriebigen Uni-Zeiten, ein gewisser Rupert Finch.

Es wurde in den grellen Blättern der Insel lebhaft räsoniert, ob es sich schickt, dass die Verflossenen des Paares zur Feier anrücken, aber doch, wie es scheint, eher aus Mangel an handfesten Skandalen des schönen Paares und nicht, da man etwas ganz und gar Ungeheuerliches entdeckt hätte.

Die Liebe überhaupt ist ja prosaisch geworden. Wer sich heute bindet, tut dies mit leiser Melancholie. Er ahnt, dass die Liaison, die er eingeht, zeitlich begrenzt ist. In Romanen des 19. Jahrhunderts, gewiss, da duellierte man sich noch, sobald ein ehemaliger Geliebter mit erneuerter Hoffnung der Braut sich näherte mit zarten Briefen und unerlaubten Blicken. Zur romantischen Liebe gehörten eben die Ausschließlichkeit und die Eifersucht, die Illusion, füreinander bestimmt zu sein auf ewig. Ein Seitensprung, vorzugsweise jener, den die Frau beging, führte zur Kränkung der Ehre, die mit Gewalt wiederhergestellt wurde.

Heute führt ein Seitensprung mit einem Expartner, wenn er denn nicht gleich großherzig übersehen wird, zur Paartherapie und nicht zum Duell. Man hat schlimmstenfalls ein Problem, spricht über das Problem, hat alsbald sehr viel Verständnis für das Problem und wiegt sich in trügerischer Sicherheit bis zum nächsten Problem. Man geht furchtbar offen miteinander um. So offen, dass auf einer gewöhnlichen Party immer eine ganze Heerschar alter Lieben und Affären versammelt ist, die man mit allerbester Laune toleriert.

Wird sich denn, Hand aufs Herz, überhaupt noch verliebt? Überreizt, kopflos, mit gierigen Besitzansprüchen? Ach was. Wir leben, genau besehen, nicht in einem Zeitalter der Liebe, sondern in einem Zeitalter der Freundschaft. In einer Freundschaft steht das vertrauliche Gespräch im Mittelpunkt und nicht wilder Sex. Die Aufklärung in Sachen Liebe, Sex und Zärtlichkeit, die wir über uns haben ergehen lassen, hat uns abgeklärt und friedlich gemacht. Die Freundschaft, im Gegensatz zur romantischen Liebe, erträgt Nebenbuhler und Exgeliebte.