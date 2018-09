DIE ZEIT: Mister Frey, was machen Sie Ostern?

James Frey: Bei meiner Familie sein.

ZEIT: Wann haben Sie zuletzt gebetet – und zu wem?

Frey: Vor ein paar Tagen. Zum Süden und Westen, zum Norden und Osten, zur Erde und zum Himmel.

ZEIT: Wie kamen Sie auf die Idee für Das Letzte Testament?

Frey: Dieses Buch wollte ich schon immer schreiben. Ich wollte durchspielen, was passiert, wenn der Messias heute erscheint und durch die Straßen von Manhattan geht. Wie würden die Leute reagieren? Was für ein Mensch wäre er? Woran würde er glauben? Und wer würde überhaupt an ihn glauben?

ZEIT: Sehen Sie sich als Evangelisten?

Frey: Nein, ich bin bloß Schriftsteller.

ZEIT: Man nennt Sie zu Hause auch den bad boy der Gegenwartsliteratur. Seit Ihrem Drogenepos A Million Little Pieces , das erst von Oprah Winfrey gefeiert und später von der Presse attackiert wurde, weil Sie angeblich zu vieles darin erfunden hatten, gelten Sie als "umstrittenster Autor Amerikas". Ihr Verlag Random House schwor, nie wieder ein Buch von Ihnen zu verlegen. Die jüngeren Leser dagegen lieben Sie. Wie waren bis jetzt die Reaktionen auf The Final Testament?

Frey: Mal abwarten. Das Buch ist letzte Woche in England erschienen, und in den USA veröffentlichen wir Karfreitag eine erste limitierte Auflage in ledernen Bibel-Einbänden.

ZEIT: Warum heißt der Erlöser in Ihrem Roman nicht Jesus Christus, sondern Ben?

Frey: Weil der Roman nicht von Jesus handelt. Seine Geschichte wurde schon erzählt. Mein Ben Zion Avrohom – auch bekannt als Ben Jones, auch bekannt als Messias, auch bekannt als der Herrgott – ist ein anderer Mensch als Jesus. Die beiden haben unterschiedliche Charaktere. Sie leben in unterschiedlichen Epochen, und ihr Glaube ist nicht deckungsgleich.

ZEIT: An welches Gebot aus der alten Bibel glauben Sie?

Frey: Liebe deinen Nächsten.

ZEIT: Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Gottesdienst?

Frey: Nein. Denn das müsste meine Taufe gewesen sein.

ZEIT: Was schätzen und was verabscheuen Sie an den christlichen Kirchen heute ?

Frey: Ich schätze sie nicht, und ich verabscheue sie nicht. Dafür bin ich der Kirche zu wenig verbunden.

ZEIT: Was lehrt uns der Erlöser im Letzten Testament?

Frey: All das, was wir zu lernen bereit sind.

Aus dem Englischen von Henning Ahrens

Die Fragen stellte Evelyn Finger