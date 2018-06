DIE ZEIT : Herr Trittin, wie sehr irritiert Sie, dass die Grünen bis Fukushima in allen Umfragen deutlich schlechter dastanden? Dass sie als Dagegen-Partei galten? Dass der Regierungswechsel in Baden-Württemberg unmöglich schien?

Trittin : Ich glaube nicht an Umfragen, ich glaube an Wahlergebnisse. Insofern ist auch die Frage entschieden, ob die Diffamierungsstrategie der Kanzlerin verfangen hat.

ZEIT : Wenn Sie an Umfragen zweifeln, dann auch daran, dass fast jeder Dritte derzeit grün wählen würde?

Trittin : Wir werden erst bei der Bundestagswahl im September 2013 wissen, wie groß die Zustimmung für die Grünen bundesweit ist. Wir sind trotz unseres besten Ergebnisses bei einer Bundestagswahl die kleinste Oppositionsfraktion, haben aber sicher gute Chancen, uns deutlich zu steigern, wenn wir uns anstrengen. Das ist noch viel Arbeit. Aber das ist die Perspektive, auf die ich hinarbeite.

ZEIT : Als Kanzlerkandidat?

Trittin : Wir führen diese Diskussion nicht. Wir haben genug damit zu tun, in Bremen mehr Grün in den Senat zu bringen, in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Landtag einzuziehen und mit Renate Künast stärkste Partei in Berlin zu werden.

ZEIT : Warum so zögerlich?

Trittin : Ich glaube, dass sich die Frage einer Kanzlerkandidatur derzeit nicht stellt. Wie valide unser Aufschwung ist, wird man Ende des Jahres etwas besser sehen. Unser Umfragetief in diesem Winter haben wir mit dieser bodenständigen Haltung gut überstanden: erfolgsorientiert, aber nicht selbstbesoffen.

ZEIT : Sie würden ablehnen, wenn Ihre Partei Sie fragte?

Trittin : Das sind zu diesem Zeitpunkt alles müßige Fragen.

ZEIT : Die FDP gibt sich jetzt eine Führung aus Mittdreißigern. Die Grünen werden von Mittfünfzigern geführt. Was sagt das über die Grünen aus?

Trittin : So richtig ist der Durchmarsch bei der FDP nicht gelungen, wenn ich mir Kabinett und Fraktionsspitze anschaue. Wenn Sie die aufgeregten Diskurse und die Moden des hauptstädtischen Salon-Politisierens für bare Münze nehmen, hätte Olaf Scholz nicht die Wahl in Hamburg und Winfried Kretschmann nicht die in Baden-Württemberg gewinnen können.

ZEIT : Weil sie als langweilig gelten?

Trittin : Nein, weil sie solide sind. Am Ende zählen Parteien und Programme. Das ist zwar langweiliger, aber die Wahlergebnisse der letzten Jahre belegen das. Und das ist ein Teil des grünen Aufschwungs.

ZEIT : Im baden-württembergischen Wahlkampf hörten wir oft: Ja, den Kretschmann finden wir gut, aber der Trittin wäre für uns unwählbar.

Trittin : Das mag Ihre Erfahrung sein, meine aus dem Wahlkampf dort in Schwaben und Baden ist eine andere. Und ganz offensichtlich haben die Grünen eine hohe Mobilisierungsfähigkeit in neue Wählerschichten hinein.

ZEIT : Was bedeutet der Erfolg in Baden-Württemberg für das Selbstverständnis der Grünen?

Trittin : Niemand in meiner Partei wird mehr sagen können: "Das mussten wir wegen des großen Koalitionspartners so machen". Das war schon immer eine Ausrede, aber jetzt gilt sie weniger denn je. Wir stehen für die Gesamtverantwortung von Politik, im Guten wie im Schlechten. Wenn einem bestimmte Entscheidungen gar nicht passen, muss man die Frage beantworten, ob man eine Regierungsbeteiligung deswegen beenden will. Bisweilen sind einem andere Dinge wichtiger, sodass man das mitträgt. In Baden-Württemberg aber kommt noch etwas anderes hinzu: Dort spielt der Ministerpräsident durch die Verfassung des Landes eine ganz besondere Rolle, sie ist größer als die Richtlinienkompetenz eines Regierungschefs auf Bundesebene.