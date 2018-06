Inhalt Seite 1 — Mit den Augen zur Wand Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der New Yorker Galerist Jonathan LeVine gibt einen Seufzer von sich. "New York ist schon wichtig. Aber L.A. könnte bald die Krone tragen", sagt er. "Vielleicht muss ich doch irgendwann umziehen." Die Galerie des 42-Jährigen ist die erste Adresse für Street-Art in New York. Seine Kunden – und seine Künstler – kommen allerdings fast zur Hälfte aus Los Angeles. "Für die Kunst ist es dort wie im Wilden Westen", sagt LeVine. Nirgendwo sei der Kunstmarkt für Street-Art so offen wie in Los Angeles.

Der erfolgreichste Straßenkünstler, der Brite Banksy, hatte nicht zufällig 2006 in dieser Stadt seinen Durchbruch. Viele der prominenten Sammler von Street-Art leben und arbeiten hier, der Schauspieler Brad Pitt etwa oder die Sängerin Christina Aguilera. Es war nicht zuletzt ihre Begeisterung für Street-Art, die selbst konservativere Sammler auf die neuen Namen aufmerksam machte.

Nachdem die Weltwirtschaftskrise Ende 2008 auch den Boom der Street-Art im Kunstmarkt schlagartig beendet hatte, kehrt das Geschäft nun zurück. Heute erzielen die bekannten Auktionshäuser wieder gute Gewinne mit der neuen Kunstform. Auch Graffitikünstler, deren Erfolge bereits durch die Wirtschaftskrise 1987 gelitten hatten, stehen heute wieder hoch im Kurs. Das Auktionshaus Bonham’s zum Beispiel hat nach zwei Jahren Pause die sogenannten Urban-Art-Auktionen wieder eingeführt – und erzielte im Januar für Werke von Graffitikünstlern wie Futura und Street-Artists wie Shepard Fairey mittlere fünfstellige Beträge.

Ähnlich sieht man beim Auktionshaus Christie’s die Street-Art zunehmend als Teil des Geschäfts – und als Möglichkeit, neue und jüngere Sammler anzusprechen, während gleichzeitig auch ältere, etablierte Käufer zunehmend interessiert sind. In Los Angeles bekommt die Kunst seit vergangenem Wochenende eine besondere Weihe, im Museum of Contemporary Art (MOCA) hat die große Überblicksschau Art in the Streets eröffnet, sie zeigt, wie sich Street-Art und die artverwandten Graffiti seit den siebziger Jahren entwickelt haben.

Auf dem Kunstmarkt könnte diese Museumsshow für eine langfristige Etablierung der neuen Kunstform sorgen – eine Hoffnung, die wohl auch Jeffrey Deitch teilt. Der einflussreiche Galerist und Street-Art-Förderer wurde im vergangenen Sommer zum Direktor des MOCA ernannt, eine Entscheidung, über die im Kunstbetrieb heftig gestritten wurde.

Als Galerist vertrat Deitch bekannte Street-Art-Künstler wie Shepard Fairey, Barry McGee, SWOON und Os Gemeos. Sein Plan ist es nun, diese und andere Street-Art-Künstler als die legitimen Nachfolger der Pop-Art zu etablieren. "Das Establishment fängt gerade erst an zu verstehen, wie bedeutend diese Bewegung ist", meint Deitch.

Dabei ist das Verhältnis zwischen Deitch und der Street-Art-Szene nicht ungetrübt: Der Künstler BLU, international bekannt durch seine animierten Filme, hatte im Dezember 2010 im Auftrag des MOCA eine Außenwand als Vorankündigung für Art in the Streets gestaltet. BLU lieferte mit der Abbildung von mit Dollarnoten bedeckten Särgen einen politischen und provokanten Kommentar zum Soldatentod im Irakkrieg ab. Deitch kam, sah und ließ die Kunst wegwischen. Der Zerstörungsakt wurde jedoch dokumentiert und im Internet veröffentlicht, eine Zensurdebatte entbrannte, zahlreiche Künstler kritisierten Deitch. BLU fehlt nun in der Ausstellung genauso wie die Street-Art-Künstler FAILE und Ron English.