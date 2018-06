Der Autor dieses grandiosen, den gesamten Kontinent überspannenden Romans hat einen griechischen Namen, seine Muttersprache ist Schwedisch, und seine Mutter ist Österreicherin. Solche Autorenprofile häufen sich zurzeit, die Identitäten kreuzen und überschneiden sich.



Doch das Besondere an dem Roman Der letzte Grieche ist, dass diese Kreuzungen auch in den Text eingeflossen sind. Es ist eine gewaltige, aber auch leichtfüßige Epopöe über das europäische zwanzigste Jahrhundert, und während man sich im deutschsprachigen Raum an Familien- und Generationenromanen übt und damit glaubt, international anschlussfähig zu sein, sind wahre Zeitgenossen längst woanders. Sie sind im 149-Seelen-Dorf Áno Potamiá im Grenzgebirge Griechenlands genauso wie im schwedischen Balslöv am Rövarlövsee mit 125 Bewohnern. Es sind entrückte Orte, aber sie rühren, gerade mit der vertrackten Genealogie der Familie Georgiadis, an ein geheimes Zentrum der Welt.

Der Stammbaum der Familie ist auf den Innenseiten des Bucheinbands aufgezeichnet, doch in einigen Fällen verbirgt er die wirklichen Schürzungen des Knotens. Die Konturen der Hauptfigur, des 1943 geborenen Jannis Georgiadis, geraten beispielsweise schon dadurch ins Schwimmen, dass der Vater und der Großvater denselben Namen tragen. Ein Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist die Vertreibung der Griechen durch Atatürk und seine Truppen aus Smyrna 1922 – einer ins Mythische versunkenen Stadt, die Jannis’ Vater wie auch seine Großeltern prägt. Dass Jannis’ Großvater der türkische Gebetsrufer Erol Burut ist und nicht der blasse, hastig als Ehemann auserkorene Namensgeber Georgiadis, gehört zu den untergründigen Fäden der Handlung. Die theatralisch-alltäglichen Riten der Bäckersfamilie, aus der Jannis’ Großmutter Despina stammt, die entscheidende Liebesszene im Schatten einer Moschee, das mörderische Chaos und die Flucht 1922 – dies alles wird in einer wundersamen Zeitenmischung erfasst. Gerade weil sie vielfach ästhetisch gebrochen werden, erscheinen die Szenen so eindringlich.

Die aus Smyrna geflohene Restfamilie strandet im makedonischen Bergdorf Áno Potamiá. Dieser karge, einfache, unspektakuläre Flecken mit seinen Ziegen und Gräsern löst in Jannis später dieselbe Sehnsucht aus, die seine Großmutter nach Smyrna gehabt hat – denn Jannis emigriert in den sechziger Jahren nach Schweden und folgt damit seinem politisch verfolgten Freund Kostas und dessen Schwester, seiner ewig unerfüllten Liebe Efi. Diese Liebesgeschichte ist, wie die politische Geschichte Griechenlands, in die Handlung verwoben. Auch der Nationalismus erscheint als ein Movens der unmittelbaren Zeitgeschichte, ohne dass dies ausdrücklich deklariert werden muss.

Das Ich und die äußere Politik werden unaufdringlich immer wieder in Zusammenhang gebracht, durch einzelne Motive, Erlebnisse und sprachliche Bilder. Erst nach und nach stellt sich heraus, wie sich die vielfältigen Bezüge und Anspielungen dieses Romans zueinander verhalten.

Aris Fioretos, ein 1960 in Schweden geborener und zurzeit in Berlin lebender Autor, hat seinem Roman etwas Rhythmisch-Musikalisches unterlegt. Er spielt mit der oralen Erzähltradition, streut durch vermeintliche Autorenkommentare ironisch sogar etwas Homerisches hinein, ist aber gleichzeitig mit allen Wassern der Moderne und der Postmoderne gewaschen. Formal spielt er mit der tradierten Herausgeberfunktion: Angeblich bringt er ein vorgefundenes Manuskript aus vielen verstreuten Karteikarten an die Öffentlichkeit. Aris Fioretos nutzt ausgiebig die Freiheiten dieser Fiktion und schlägt aus ihr unerwartet neue Funken. Und er legt viele poetische Fährten zwischen Griechenland und Schweden, die Eis- und Seeflächen Schwedens etwa treten mit der Wasserproblematik Makedoniens in einen intensiven sprachlichen Zusammenhang.

Viele der Sehnsüchte in diesem Roman sind vergiftete Sehnsüchte, so wie das zwanzigste Jahrhundert ein vielfach vergiftetes war und dennoch immer wieder große Fantasien und große Gefühle erzeugte. Kostas, der Freund von Jannis und Schriftsteller, dachte, als ihm Jannis begeistert seine Schätze vorführte – unter anderem eine Badewanne aus platt gehämmertem Blei – gleich über größere Zusammenhänge nach: "Jannis hatte offenbar einen Weg gefunden, den Gegenständen eine andere und tiefere Funktion als ihre ursprüngliche zu entlocken. Kostas erkannte, dass sein Freund ihn etwas lehrte: Literatur konnte aus allem Möglichen zusammengesetzt werden, solange es mit Liebe geschah."

Hierin ist nicht nur der ganze Roman mit all seinen Entgrenzungen, Sinnlichkeiten und Abgründen enthalten, sondern auch eine poetische Erkenntnis. Es ist ein großer Moment, wenn Literatur und Liebe verschmelzen und dasselbe sind.