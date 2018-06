Niemand wird leugnen, dass die Erschütterung des Finanzsystems und von Mitgliedsstaaten der Euro-Zone auf Ursachen und Einflüsse weisen, die man nicht individuell oder einer persönlichen Verantwortung zuweisen kann.

Der Abschlussbericht eines Untersuchungsausschusses des US-Kongresses über die Finanzkrise vermittelt allerdings eindringlich, in welchem Ausmaß persönliches oder berufsständisches Versagen zur Krise beigetragen hat. Er beschreibt die Risikoignoranz, das Missmanagement, die Bereicherungsmentalität, die Selbstüberschätzung bis hin zur Groteske – er vollziehe "Gottes Werk", so Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein – und die Arroganz gegenüber dem öffentlichen Wohl, die in einem hochgiftigen Cocktail fast zum Kollaps der globalen Finanzarchitektur geführt haben.

Zur Sache Peer Steinbrück - Zur Sache SPD-Mann aus Norddeutschland, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Finanzminister der Großen Koalition, ihr Bankenretter und Krisenkämpfer, zuletzt Buchautor und Kommentator: Peer Steinbrück hat sich nicht nur als Parteipolitiker einen Namen gemacht, sondern auch als Experte für klare Worte. Als Sprachrohr des gesunden Menschenverstandes, wo andere im Politsprech erstarren. Einmal im Monat kommentiert er nun in der ZEIT unter dem Titel »Steinbrück – Zur Sache« die ökonomischen Zeitläufte

Merkwürdigerweise – und der Griff geht auch an meine eigene Nase – haben in Deutschland weder die Bundesregierung noch der Bundestag eine vergleichbare Untersuchungskommission zur Aufarbeitung der Krise eingesetzt, wenn man von dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Hypo-Real-Estate-Bank absieht. Der war im Mai 2009 allerdings allzu durchsichtig dem anlaufenden Bundestagswahlkampf geschuldet.

Die Riege derjenigen Finanzmanager, die sich als die Meister des Universums fühlten, die mit aberwitzigen Summen jonglierten, die ihre eigenen Finanzmarktprodukte kaum noch selbst überblickten, die im Überlisten von Kunden und Geschäftspartnern ein Spiel sahen, die sich in Parallelwelten oben im Penthouse der Gesellschaft einrichteten und abendliche Restaurantrechnungen im fünfstelligen Bereich für eine Kompensation ihres Stresses hielten, mag einen nur geringen Teil dieses Berufsstandes erfassen. Den aber gab und gibt es (immer noch). Dieser Teil ist verantwortlich für den weitgehenden Ansehensverlust des Managements einer Branche, für die "Vertrauen" die wichtigste Kategorie ist. Das hat sie mit Politikern gemeinsam.

Der Goldman-Sachs-Manager Rajat Gupta, der deutsche Hedgefondsmanager Helmut Kiener, der ehemalige Hypo-Alpe-Adria-Chef Wolfgang Kulterer, der Ex-Risikovorstand der Bayerischen Landesbank Gerhard Gribkowski, der Exchef des US-Immobilienfinanzierers Countrywide Angelo Mozilo, der langjährige Manager bei UBS Christos Bagios oder der Goldman-Sachs-Händler Fabrice Tourre – alias "Fabulous Fab" – sind ein spärlicher Auszug aus einer Liste, die zwar klein genug ist, um sich eine kollektive Anprangerung zu verbieten, aber groß genug ist, um von einer verbreiteten professionellen Deformation zu sprechen.

Da sind Maß und Mitte, der Sinn für Proportionen und Fühlungnahme zur gesellschaftlichen Ebene verloren gegangen.

Es bedarf erheblicher Anstrengungen und Korrekturen, das Pfund des Vertrauens wieder auf die Waage zu bringen. Dazu wird der Bankensektor selbst Vorschläge machen müssen zu seiner Regulierung und Aufsicht, zu einer Kontrolle auch von Hedgefonds und anderen speziellen Finanzvehikeln, zur Auflösung des Schattenbankenwesens, zu einer Transparenz des Derivatehandels, der sich schon einmal auf sagenhafte 675 Billionen US-Dollar aufgebläht hat, zu einer leistungsadäquaten Vergütung und zu einer Einschränkung des Eigenhandels der Banken – oder entsprechende politische Initiativen konstruktiv statt abwehrend aufgreifen müssen. Tut er das nicht, werden ihm unter öffentlichem und politischem Druck Lösungen teils auch irrationaler Art aufgezwungen, die der notwendigen Funktionsfähigkeit von Finanzmärkten durchaus entgegenstehen könnten.

Um Vertrauen wiederzugewinnen, müssen auch Haftung und Risiko als konstitutives Prinzip einer Marktwirtschaft wieder zusammengeführt werden. Bisher sind Gläubiger sowie Eigentümer und Manager der Banken kaum in eine Mithaftung genommen worden. Vielmehr haben die Staaten weitgehend alle Lasten und Risiken übernommen – und die Staaten sind die Summe ihrer Steuerzahler. Sie sind zu den Gläubigern in letzter Instanz geworden. Gewinne wurden privatisiert, Verluste werden nun sozialisiert. Wenn das so bleibt, wird uns das eines Tages als legitimatorisches Problem unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems schwer auf die Füße fallen.