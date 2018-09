Ich habe immer alles versucht, um meine Träume in die Tat umzusetzen. Klein beigeben, mich mit Träumen zufriedengeben, war nie meine Sache. Manchmal musste ich Umwege gehen, manchmal bin ich gescheitert, aber ich habe es immer wieder versucht.

Joachim Fuchsberger 84, wurde zunächst als Schauspieler in Edgar-Wallace-Filmen populär, später als Moderator von TV-Sendungen wie Heut’ abend. Sein einziges Kind Thomas ertrank im vergangenen Oktober im Alter von 53 Jahren. Kürzlich erschien Joachim Fuchsbergers Buch Altwerden ist nichts für Feiglinge.

Heute habe ich keine Erfolgsträume mehr. Ich hatte wunderbare Jahrzehnte, die allermeisten Träume sind in Erfüllung gegangen. Ehrlich gesagt habe ich mit 84 Jahren auch keine großen privaten Träume mehr. Ich habe eine wundervolle Frau, wir führen seit 57 Jahren die denkbar beste Ehe, wer kann das schon sagen? Man sollte das, was einem das Leben schenkt, würdigen. Ansonsten ist man in meinen Augen blöd. Und ich bin allergisch gegen Dummheit.

Wenn es doch etwas gibt wie einen letzten Traum, dann wurzelt der in einer alten phrygischen Sage: Sie erzählt von Philemon und Baucis, einem alten Ehepaar, dem die Götter einen Wunsch gewähren. Die beiden wünschen sich, gemeinsam sterben zu dürfen. Im hohen Alter werden sie von Jupiter in zwei Bäume verwandelt.

In unserem Garten stehen zwei alte Bäume, eine Buche und eine Birke. Meine Frau und ich sitzen oft auf unserer Bank im Garten, halten uns an der Hand und sehen diese Bäume an. In so einem Moment gemeinsam zu sterben ist mein Traum. Aber dieser wunderbare Traum wird wohl unerfüllt bleiben.

Ein anderer Lebenstraum war lange Zeit, alles, was wir beide uns geschaffen haben, eines Tages in die Hände unseres Sohnes legen zu können. Da unser Sohn im vergangenen Jahr ums Leben kam, kann auch dieser Traum leider nicht in Erfüllung gehen.

Mein Sohn hat mir einige Wochen vor seinem Tod ungefähr 3.000 Fotos und zahlreiche Texte auf meinen Computer überspielt. Daraus wollte er ein Buch machen. Jetzt, nach seinem Tod, werde ich dieses Buch herausbringen. Mein Sohn ist viel gereist, wollte die Welt kennenlernen. Da er Diabetiker war, hatte das Reisen für ihn eine besondere Bedeutung: Er wollte acht Millionen Zuckerkranken in Deutschland zeigen, dass unter Beobachtung des eigenen Körpers und Beachtung der medizinischen Regeln Höchstleistungen auch mit der Krankheit möglich sind. Er hat abenteuerliche Reisen unternommen, die ihn sehr gefordert haben, nach Chile, Birma, in die Sahara. Er wollte sich beweisen: "Ich kann das." Von Kindheit an war sein liebstes Wort "alleine". Er wollte immer alles selbst machen, hat auch meine Hilfe nie gewollt.

Mein Sohn war auch ein sehr begabter Musiker. Neben dem Reisebuch mit seinen Texten und Fotografien wird eine CD mit seinen Kompositionen erscheinen. Das Buch und die CD sind zwei Gedenksteine, die ich ihm setzen möchte. Es ist eine Ehre und Freude und Vaterpflicht für mich. Vielleicht auch ein Weg, den Verlust zu verarbeiten.

In letzter Zeit habe ich häufig merkwürdige Träume, in denen mein Sohn auftaucht. Seltsam daran ist, dass ich überhaupt träume. In meinem bisherigen Leben habe ich nie bewusst geträumt. Vielleicht weil ich kaum schlafe, meistens nur drei Stunden pro Nacht. Wenn ich dann einschlafe, ist es ein tiefer Erschöpfungsschlaf.

Aufgezeichnet von Jörg Böckem

