Vielleicht wird der Montag dieser Woche einmal als der Tag in die Geschichtsbücher eingehen, an dem das Ende der Vorherrschaft des Westens seinen Anfang nahm. Jedenfalls ist es der Tag, an dem seine wichtigste Bastion eine Niederlage einstecken musste. Erstmals äußerten die Bonitätswächter von Standard & Poor’s öffentlich Zweifel an der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika .

An den Finanzmärkten schlug die Nachricht ein wie eine Bombe: Die USA sind nicht nur der globale Ordnungsgarant, sie stellen auch die Leitwährung und wachen über den wichtigsten Anleihemarkt der Welt. Sparer aus aller Welt – und vor allem aus China – haben ihr Geld dort angelegt. Gegen einen US-Staatsbankrott wäre die Krise in Griechenland ein Kinderspiel.

Die Regierung in Washington reagierte wie zuvor schon die Regierungen in Athen, in Dublin, in Madrid oder in Lissabon: Sie kritisierte den Überbringer der schlechten Nachricht. Nun sind private Ratingagenturen wie Standard & Poor’s zuletzt nicht durch ihre besondere Urteilskraft aufgefallen, und doch ist unbestreitbar: Die weltgrößte Wirtschaftsnation und letzte verbliebene Supermacht hat ein Schuldenproblem .

Das ist mehr als nur ein Ergebnis riesiger Konjunkturprogramme und Bankenrettungspakete – mit Letzteren hat die Regierung sogar Geld verdient. Schwerer wiegt, dass der amerikanische Staat seit Jahren chronisch unterfinanziert ist: Teure Kriege, wachsende Sozialstaatslasten und dazu sinkende Steuertarife, das passt einfach nicht zusammen. Im Jahr 2007, also vor der Krise schon, lag die Staatseinnahmenquote in den USA auf rumänischem Niveau, die Ausgabenquote auf irischem.

Die Vereinigten Staaten sind immer noch ein reiches Land, und es gibt Wege aus der Krise: Die Einnahmen müssen den Ausgaben angepasst werden (der Plan der Demokraten), oder die Ausgaben den Einnahmen (der Plan der Republikaner). Entweder wird der Staat also schlanker, oder die Steuern steigen.

Mit einer Kombination aus beidem hat die US-Regierung unter Bill Clinton den Etat dereinst saniert. Doch der Ton in Washington ist rauer geworden. Der Zweifel daran, dass sich die politischen Lager im aufgeheizten Klima der Hauptstadt rechtzeitig auf einen Kompromiss werden einigen können, ist der wichtigste Grund für die Schuldenwarnung von Standard & Poor’s.

Sicher ist: Die Lösung des Problems wird Jahre in Anspruch nehmen. So lange werden immer wieder Negativschlagzeilen die Finanzmärkte schocken. Genau wie sich auch die Krise in Südeuropa schon über ein Jahr hinzieht. Und wie auch die Folgen der Reaktorkatastrophe in Fukushima die Weltwirtschaft noch einige Zeit in Atem halten werden.

Auch wenn in den USA und anderswo am Ende die ganz große Katastrophe vermieden werden kann: Eine jahrelange Phase relativer Ruhe wie vor dem Ausbruch der großen Krise wird so schnell nicht wiederkommen. An den Finanzmärkten ist eine neue Ära der Unübersichtlichkeit angebrochen. Sie wird uns noch lange erhalten bleiben.