dem Vatikan-FilmFrancesco und der Papst , der zu Ostern Kinopremiere hat, wird jedenfalls so himmlisch gesungen, dass man gleich katholisch werden möchte, falls man es nicht schon ist.

Der Sänger ist kein Kind dieser Welt. Denn die irdischen Dinge werden von ihm verklärt, durch ihn erst leuchten sie in einer Vollkommenheit und fügen sich zu einer Harmonie, die früher als göttlich galt. Das war natürlich vor der Erfindung des Punkrock und solcher Bands wie Satanic Surfers. Ewig her! Und doch haben wir den Sinn für schönen Gesang, der uns in Einklang mit der Schöpfung bringt, noch nicht ganz verloren. In

Kann man heute einen Dokumentarfilm über den Vatikan drehen, der kein elegisches Kirchenkrisenlamento, keine Strafpredigt und auch keine Propaganda ist? Liebe Leser und Christenmenschen, mal ehrlich! Jetzt ein Film über Rom? Über einen Chorknaben, der den Papst verehrt? Über die personifizierte Unschuld, die uns für das Erhabene am Katholizismus begeistern will?



Doch hüten wir uns vor Vorurteilen, denn sie sind des Teufels. Mit den Worten des Alten Testaments: "Du sollst nicht urteilen, ehe du die Sache gehört hast, und lass die Leute erst ausreden." Ja, lass sie ausreden und vor allem aussingen. Dann siehst du, dass man über den Vatikan einen souveränen Film machen kann. Die Idee, Rom einmal aus der Perspektive eines kindlichen Sängers zu betrachten, hat in der Regie von Ciro Cappellari jedenfalls funktioniert.

Denn das Kind ist nicht nur naiv, sondern auch mit einer angeborenen Unbestechlichkeit und dem Mut zur Frechheit ausgestattet. Tatsächlich hat Francesco, der elfjährige Sänger und Held des Films, neben seinem frommen Wunsch, dem Papst Benedikt persönlich zu begegnen, auch schon seinen eigenen kirchenkritischen Standpunkt, den er unerschrocken vertritt. Dabei sieht er so harmlos aus, ein rundlicher Junge mit liebem Gesicht, wachen Augen und Engelsstimme. Er sagt gern altkluge Sätze wie: "Wenn ich mir den Himmel vorstelle, denke ich, er ist aus Tönen gemacht." Francesco ist ein Musterschüler der elitären Sängerschule des Vatikans, der Schola Cantorum, deren Chor die päpstlichen Liturgien begleitet, umrahmt von den heiligmäßigen Gemälden der Sixtinischen Kapelle. Mit Inbrunst singen sie das uralte Gotteslob. Und doch sagt Francesco, als er vom Regisseur gefragt wird, ob er denn später auch Priester werden möchte, ganz spontan: "Nein! Denn als Priester gehörst du nicht mehr zur Welt." An anderer Stelle sagt er über die für ihn so schmerzliche Scheidung seiner Eltern: "Ich habe gebetet, und es hat nicht geholfen. Aber das Singen, das hilft."

Francesco und der Papst ist ein genauer, sensibler, humorvoller, ehrlicher Film über zwei widerstreitende Christentumstatsachen. Einerseits die schier unverwüstliche Anmut und Würde der Kirche. Andererseits die schier unüberwindliche Distanz zur modernen Welt. Sie wird in diesem Dokumentarfilm, der über mehrere Jahre entstand, einmal nicht von kritischen Theologen analysiert, sondern begegnet uns als selbstverständliche Skepsis des Sängerknaben und als täglich präsente Frage der Menschen außerhalb des Vatikans, warum das Kind sein Herz an dieses altmodische Theater hängt. Seine beiden Brüder, die ihre Nachmittage mit Computerspiel, Fernsehen und Fußball verbringen statt mit dem Einstudieren von Kirchenliedern, foppen ihn oft genug. Doch der melancholische Ernst, mit dem Francesco die Spötteleien erträgt, belehrt uns Zuschauer auch darüber, dass der Vatikan für ihn viel mehr als Theater ist.

Was ist der Vatikan? Für Filmemacher eine verbotene Zone, ein geheimer Bezirk, ein verlockendes Bilderarsenal. Wir alle kennen die großen Szenen auf dem Petersplatz und die Kammerspielbilder von den Audienzen. Aber sonst? Der Filmproduzent Oliver Berben berichtet , dass das Schwierigste beim Drehen anderer, näherer Bilder war, geduldig um immer neue Genehmigungen zu bitten. Wie man die bekommt in einer Hierarchie, die man selbst kaum durchschaut, ist eine eigene Geschichte. Dazu gehört auch die Episode vom Hubschrauberpiloten des Papstes, der für den Film ungenehmigt die Flugroute änderte, was beinahe zum Abbruch des Drehs führte.

Wir sehen in diesem Film also besondere Bilder: wie der Papst sich zum Mittagessen setzt; wie er seine Schärpe glättet, ehe er aus dem Flugzeug steigt; wie sein Gesicht sich entspannt und er plötzlich ganz anders lächelt, wenn ihn in Afrika jubelnde Massen empfangen. Vor allem aber erleben wir, wie sich auf zugleich dramatische und schlichte Weise Francescos Herzenswunsch erfüllt, vor diesem Papst ein Solo zu singen. Die Szene illustriert, was das Starke an Kirche auch heute ist: dass sie ein Gegenbild zur banalen Wirklichkeit schafft. Dieser Vatikan ist das Andere zur zynischen Deutschland sucht den Superstar- Welt. Dieser Vatikan hat etwas von verlorenem Paradies, weil hier Schönheit und Moral gleichermaßen zu Hause sind. Das ist zumindest das Ideal, dass sie hier täglich inszenieren. Hier geht es nicht nur darum, der beste Sänger vor dem Herrn zu werden, sondern etwas Außerordentliches, Universelles, Transzendentes zu erfahren. Der schöne Gesang ist ja nur die Durchgangsstufe zur Wahrheit. Dass der Film uns davon eine Ahnung vermittelt, macht seinen Reiz aus. Wir müssen deshalb nicht gleich katholisch werden, aber Ostern ins Kino gehen, das vielleicht schon.