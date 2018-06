Die Männer vom Sicherheitsdienst trugen Trauerkleidung: schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Als die Volkspartei am Dienstag der Karwoche ihre neue Regierungsmannschaft präsentierte, passte die Stimmung so gar nicht zur milden Frühlingsluft. Mit dem Mut der Verzweiflung waren drei Damen und vier Herren angetreten, um in den nächsten zwei Jahren vielleicht doch noch das Ruder herumzureißen – ein Himmelfahrtskommando.

In allen Umfragen war der Juniorpartner der Regierungskoalition in den vergangenen Monaten kontinuierlich zurückgefallen, in den meisten rangierte er sogar auf Platz drei, hinter der freiheitlichen Opposition. Wenn überhaupt, so verfügt die rot-schwarze Koalition derzeit nur noch über eine hauchdünne Mehrheit. Eine Trendwende ist für die konservative Partei nicht in Sicht.

Das liegt nicht allein am politischen Personal, für das sich lediglich wenige Wähler begeistern können. Verantwortlich für den Erosionsprozess ist vor allem die inhaltliche Leere der Volkspartei, die eine solche nur mehr dem Namen nach ist . Niemand, nicht einmal die eigene Funktionärskaste, kann abseits der diffusen Allerweltsbeteuerungen erklären, welche politischen Vorstellungen die Partei repräsentiert.

Das "bürgerliche Lager", das die ÖVP zu vertreten vorgibt, ist seit Langem schon ein Phantom. Lediglich einige Partikularinteressen, hauptsächlich jene der Beamten, der Bauern und einiger Gewerbetreibenden, vertrauen noch der ÖVP ihre Vertretung an. Das aber ist selbst kurzfristig ein wenig zu dürftig, um eine politische Perspektive zu erlauben. Die Volkspartei kämpft nun gegen den Abstieg in die regionale Bedeutungsliga und setzt dabei tollkühn alles auf den – erzwungenen – Wechsel an der Führungsspitze.

Der Mann, der jetzt die Abwärtsspirale stoppen soll, der neue Vizekanzler Michael Spindelegger, Sohn eines Mandatars, der in den Jahren der ÖVP-Alleinregierung von 1966 bis 1970 im Nationalrat Gesetzesvorlagen abnickte, entstammt selbst der grauen Funktionärsschicht, die in der Stahlhelmfraktion rund um den ehemaligen Verteidigungsminister Robert Lichal ihr Handwerk erlernt hat. Um allerdings einen dynamischen Aufbruch, eine Art politisches Osterwunder, glaubhaft machen zu können, hätte es einiger zündender Ideen und ehrgeiziger Ziele, einer zumindest mittelfristigen Neuorientierung und einer Reihe von Köpfen bedurft, die diesen Kraftakt auch symbolisieren – aufgrund der ausgedünnten Ressourcen, sowohl der ideellen wie der personellen, wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit.

Daher bewirkte die Neuaufstellung der schwarzen Regierungsmannschaft lediglich eine Umverteilung der Machtverhältnisse zwischen Bünden und Landesgruppen in der verschachtelten Organisationsstruktur der Partei. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Der niederösterreichische Arbeiter- und Angestelltenbund hat das Kommando von den bisher dominierenden Bauern, denen jetzt nur mehr das Landwirtschaftsministerium zugedacht ist, übernommen, und die Vertreter des Wirtschaftsflügels wurden in den Schmollwinkel abgedrängt. Konsequenterweise schwänzte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner auch die Regierungsumbildung und weigerte sich, seinen Sonnenurlaub in Ägypten zu unterbrechen.

Das mag dem tatsächlichen Kräfteverhältnis in der Volkspartei entsprechen, wo die Befehlsausgabe nach wie vor in der Zitadelle von St. Pölten erfolgt. Das musste auch der geschiedene Parteichef Josef Pröll in den letzten Monaten seiner Amtszeit erkennen, bevor ihn eine lebensbedrohende Lungenembolie zum Rückzug aus der Politik zwang. Sein grollender Onkel, der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll, hatte einfach die Weiterleitung der Mitgliedsbeiträge, die von den Landesorganisationen eingehoben und nach einem speziellen Schlüssel an die Bundespartei überwiesen werden, eingestellt. Die Zentrale schlitterte an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Erst nach der Zusicherung, die Niederösterreicher würden den neuen Finanzreferenten stellen, der alle Ausgaben zu genehmigen habe, nahmen die Rebellen an der Traisen den regulären Zahlungsverkehr wieder auf. So hielt Onkel Erwin seinen Neffen an einer kurzen finanziellen Leine.

Mit dem Wechsel an der Spitze ist nun die Ostfront der Volkspartei befriedet, und Nachfolger Spindelegger muss einen vergleichbaren Konflikt mit dem machtbewussten Landesfürsten nicht befürchten, stammt er doch selbst aus dessen unmittelbarer Einflusszone. Der lodernden Ambition von Erwin Pröll, nach zwei erfolglosen Anläufen doch noch für das Amt des Staatsoberhauptes kandidieren zu können, wird sich der dankbare neue Parteichef gewiss nicht verschließen.