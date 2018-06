Applemacht Rekordgewinne . Apple verklagt Samsung. Das waren in der vergangenen Woche zwei wichtige Nachrichten aus der digitalen Welt. Sie rechtfertigen einen Blick auf die Zukunft von Apple und seinem Aktienkurs.

Da ist zum einen der Patentstreit. Apple wirft Samsung vor, bei dessen Galaxy Tab genanntem Flachrechner vom eigenen iPad abgekupfert zu haben. Die Rivalität der beiden Konzerne ist ernst zu nehmen, beide sind bedeutende Spieler. Gleichwohl sind Patentklagen in der Elektronikbranche mittlerweile Legion, auch Apple wurde schon von Motorola und Nokia wegen ähnlicher Vorwürfe angegangen.

Es ist kaum möglich, mobile Geräte zu bauen, ohne auf fremde Patente zurückzugreifen. Weil aber jeder irgendwelche Patente hält, half man sich bislang – gegen Lizenzgebühren – gegenseitig aus und machte daraus kein großes Ding. Der Markt wuchs schnell genug für alle.

Wenn sich der Ton nun ändert, kündet das von steigender Nervosität. Angeblich hat Apple in den vergangenen Jahren die Zahl seiner Anwälte deutlich erhöht. Nun kann man keinem Unternehmen vorwerfen, sich gegen Trittbrettfahrer wehren zu wollen. Andererseits könnte es auch ein Zeichen für eine beginnende Ideenlosigkeit sein: iPod, iPhone, iPad – und was als Nächstes auf diesem Niveau? Wem nichts Neues mehr einfällt, der muss, was er hat, umso stärker gegen Angriffe verteidigen.

Noch geht es Apple fantastisch. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 100 Prozent, teilte der Konzern am vergangenen Mittwoch mit. Aber wie soll das weitergehen in einer Branche, in der man sich ständig selbst übertreffen muss?

Nach den Zahlen kletterte der Aktienkurs von Apple um mehr als drei Prozent. Aber wird er das auch weiter tun? Wer vor zehn Jahren Apple gekauft hat, konnte sein Vermögen in etwa verdreißigfachen. Nicht einmal, dass der zum Genie verklärte Konzernchef Steve Jobs im Januar zum wiederholten Mal eine krankheitsbedingte Auszeit ankündigte , hat dem Kurs nachhaltig geschadet. Viele Analysten haben ihre Kursziele jetzt nach oben korrigiert.