Deutschland ist das wichtigste und mächtigste Land in Europa. Ist diese Nachbarschaft für uns Schweizer ein Vorteil?

Oft sehen wir darin eher ein Schicksal als eine Chance. Aber es ist eine Chance: Die Deutschen mögen uns. Erstens ist die Schweiz in Deutschland beliebter als anderswo, und zweitens bringen die Deutschen unserem Land mehr Sympathie entgegen als anderen Ländern – wenn man Meinungsforschern glauben will. Fest steht in jedem Fall, dass die Schweiz in Deutschland auf ein breites Wohlwollen zählen kann.

Auch wenn sich in den letzten Jahren kritische Töne beigemischt haben, zum Bankgeheimnis oder zur Minarett-Initiative, unser Image ist unverwüstlich. Inzwischen haben die Verschuldungskrise, Bürgerproteste gegen Stuttgart 21 oder die Kritik an der Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke die bewundernden Seitenblicke auf unsere direkte Demokratie verstärkt.

Tim Guldimann Der 60-Jährige Politologe hat als Botschafter der Schweiz in Deutschland den wohl wichtigsten Außen- posten des Landes inne. Guldimann war in Tschetschenien, Kroatien, Iran und in Kosovo tätig.

Wie steht es mit unserer Gegenliebe? Vor Kurzem war ich im Engadin. Ich parkte nicht ganz ordnungsgemäß vor einem Haus. Als ich zurückkam, stieß ich auf eine aufgebrachte Gruppe schweizerischer Kurgäste, die lautstark meine Töchter beschimpften. Als sie mich als den eigentlichen Schuldigen entdeckten, war ihre auf Schriftdeutsch geäußerte Wut nicht mehr zu bremsen: Dickes deutsches Auto, deutsche Autonummer – die Vorurteile waren bedient. Meine Reue auf Schweizerdeutsch lief ins Leere, ich war der Deutsche. Ihre Beschimpfungen, weiterhin auf Schriftdeutsch, nahmen ihren Lauf.

Wir Schweizer grenzen uns ab. Unsere Zurückhaltung hat Tradition. In den sechziger Jahren versuchten wir Enkel einmal, unsere Großmutter davon zu überzeugen, einen Mercedes zu kaufen. "I will kai Schwoobenauti" – die resolute Baslerin war nicht umzustimmen.

Seither hat sich unsere Haltung zwar etwas entspannt, sie ist sachlicher geworden. Wer im Fußball die Deutschen unterstützt, wird nicht mehr zum Staatsfeind erklärt. Trotzdem, die Sympathien halten sich in Grenzen.

Und das ist erstaunlich. Die Welschen werden von den Franzosen weniger geliebt als die Deutschschweizer von den Deutschen, und dennoch ist Frankreich in der Westschweiz beliebter als Deutschland in der deutschen Schweiz. Die Welschen haben sich damit abgefunden, eine Minderheit zu sein. Wir Deutschschweizer hingegen sind im eigenen Land die Mehrheit, nicht aber im deutschen Kulturkreis. Deshalb sprechen wir lieber unseren Dialekt, der im Alltag auf dem Vormarsch ist, etwa in unseren SMS oder in der Reklame.

Warum brauchen wir diese Abgrenzung? Sie ist Teil unserer nationalen Identität. Wir haben keine natürlichen Landesgrenzen wie die Briten und Italiener. Wir sind Teil der drei großen Kulturkreise Mitteleuropas und haben keine eigentlichen Sprachgrenzen mit unsern Nachbarn. Die Dialekte in Vorarlberg und Südbaden sind – was wir gar nicht wahrnehmen wollen – wie unsere Dialekte mittelhochdeutsch geprägt. Auch die Religion bietet uns keine Grundlage zur nationalen Identität.

Umso mehr müssen wir die Abgrenzung durch den eigenen Willen begründen. Nur als Willensnation können wir uns behaupten. Das galt insbesondere für unsern jungen Bundesstaat seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhundert nach der Vereinigung Deutschlands und Italiens. Da waren wir nur noch von großen Staaten umgeben. Von Liechtenstein brauchen wir uns nicht abzugrenzen.

Aber der eigentliche Grund für unsere Abgrenzung ist die kollektive Erinnerung an unsere einzigartige Erfahrung im letzten Jahrhundert: Die Schweiz war die große Erfolgsstory des Kontinents. Und heute sind wir Opfer des eigenen Erfolgs.

Es gelang uns, uns aus den Katastrophen der ersten Jahrhunderthälfte, aus zwei Weltkriegen herauszuhalten. Wir behaupteten unsere Selbstständigkeit. Bundesrat Obrecht sagte an der Mustermesse im März 1939: "Wer unsere Unabhängigkeit (...) angreifen sollte, dem wartet der Krieg! Wir werden nicht ins Ausland wallfahrten gehen."

Wir hatten Glück. Wie ein Symbol der Unversehrtheit ist bei Kriegsende das Gebäude unserer Gesandtschaft in Berlin als einziges Haus im Umfeld des Reichstages stehen geblieben.