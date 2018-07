Angenommen, der Axel-Springer-Konzern verhandelte mit Angela Merkels ehemaligem Regierungssprecher über einen Job als Chefkommunikator. Zeitgleich entschiede sich die Bundeskanzlerin, bei der nächsten Wahl wieder zu kandidieren. Ihren ersten großen Auftritt hätte sie danach bei Springer, wo der Konzernchef Mathias Döpfner die aus dem Volk eingereichten Fragen stellte. Das Video davon würde im Internet verbreitet.

Aufsehen würde das erregen – und das tut es gerade in einem ganz ähnlichen Fall in den USA. "Ich will nur kurz Ihre Zeit beanspruchen, um Sie zu einer Gemeindeversammlung einzuladen, die ich am 20. April in der Facebook-Zentrale abhalte", kündigte Präsident Barack Obama lakonisch im Internet an und erschien dann pünktlich in Palo Alto. Doch das war kein gewöhnlicher Termin, ganz im Gegenteil. Er zeigte die Verbindung zwischen Obamas Regierung und dem Sozialmedium Facebook in ihrer ganzen Intensität.

"Ähm, ich bin irgendwie nervös. Wir haben heute den Präsidenten der Vereinigten Staaten bei uns", beginnt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg flapsig, bevor er das Gespräch moderiert . Obama beginnt seinerseits damit, dass er erklärt, was er von Facebook hält: "Was Sie hier aufgebaut haben, revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen an Informationen kommen, wie sie Informationen verarbeiten, wie sie miteinander in Kontakt treten. Historisch betrachtet, sind Sie Teil dessen, was eine gute Demokratie ausmacht."

Facebook , sagt der Präsident, stelle sicher, dass "die Menschen informiert sind. Dieses Unternehmen ist ein ideales Medium" – für Obamas Botschaften und für politische Botschaften überall auf der Welt.

Um die Größe von Facebook zu begreifen, hilft ein Vergleich. Derzeit haben ungefähr 1,7 Milliarden Menschen einen Internetzugang. Fast ein Drittel davon ist Mitglied von Facebook. Überträgt man diesen Maßstab auf ein altes Medium, das Telefon, dann würde jeder dritte Mensch auf der Erde, der ein Telefon besitzt, ein und dieselbe Telefongesellschaft benutzen. Facebook ist schon heute eines der populärsten und zugleich in sich geschlossensten Kommunikationsmedien der Welt – und seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.

Der US-Präsident nutzt zwar auch andere Internetseiten. So lässt er beispielsweise Kurznachrichten auf dem Kanal Twitter verschicken. Doch vor allem versammelt er seine Anhänger bei Facebook, dem Unternehmen der Stunde im Silicon Valley. Fast 20 Millionen Obama-Fans haben sich dort registriert, die seine Botschaft weiter ins Land tragen sollen.

Die Town-Hall-Versammlung bei Facebook ist übrigens ein PR-Erfolg gewesen. Der Präsident zeigte sich im Dialog mit jungen Wählern, er beantwortete Fragen, die Facebook-Mitglieder von überall einsandten, und er konnte die Opposition als "radikal" und "nicht gerade mutig" in ihrer Haushaltspolitik bezeichnen.

Doch nicht bloß Barack Obama kämpft um sein Image als Lichtgestalt. Facebook und die Politik, das ist eine Zweierbeziehung zum Nutzen beider Seiten. Denn auch das Internetunternehmen gilt nicht mehr wahlweise als "hot" oder "cool", es ändert langsam seinen Aggregatzustand.

Jahrelang war es in den Augen der Öffentlichkeit gar kein normales Unternehmen, sondern mehr eine Art Graswurzel-Organisation. Bei der Jugend beliebt, bei den Alten geachtet. Was könnte unschuldiger sein, als Menschen miteinander in Kontakt zu bringen? Was könnte weniger bedrohlich sein als ein pizzaverliebter 26-jähriger Chef in T-Shirt und Jeans?