Als vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde, dass die Tochter von Leonard Cohen ein Kind mit dem Songwriter Rufus Wainwright bekommen hat, war das eine Überraschung. Die beiden sind nie gemeinsam in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, denn sie sind kein Paar und waren es vermutlich nicht einmal für eine Nacht: Rufus Wainwright lebt seit Jahren mit einem Mann zusammen; über Leonards Tochter Lorca weiß man nur, dass sie 36 Jahre alt ist und einen Antiquitätenladen in Los Angeles betreibt.

Zeugung als Freundschaftsdienst: Man muss ausholen, um die Tragweite dieser Entscheidung zu erklären. Wenn man in 100 Jahren die Anziehungskraft der romantischen Liebe im 20. Jahrhundert erklären wollte, dann würde man vermutlich ein Leonard-Cohen-Stück vorspielen; zu Songs wie Suzanne und Marianne wurden vermutlich unzählige Kinder gezeugt. Wer sie hört, könnte, bei aller Melancholie, den Eindruck gewinnen, dass es am Ende doch nur diesen Sinn im Leben gibt.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Mit 70 wurde Cohen Zen-Buddhist und erklärte, dass er sich fortan auf das Nichts konzentrieren wolle. Von Suzanne, die tatsächlich so hieß, ist bekannt, dass sie als Hippie-Frau in einem ausgebauten Lieferwagen in Kalifornien lebt. Leonard Cohen sah sie nur einmal wieder, nach einem Konzert, wobei er sie zunächst nicht erkannte und sie dann mit den Worten "you gave me a beautiful song, girl" abspeiste. Mit Marianne, einem norwegischen Mädchen, lebte er ein paar Jahre auf Hydra zusammen; eine Zeit, an die er nach eigenen Angaben warme, aber verschwommene Erinnerungen hat. Man habe sich geliebt, gestritten, sei mit einem Karman Ghia durch Europa gefahren, aber irgendwann seien andere Frauen in sein Leben getreten, New York, Chelsea Hotel, you know.

Vom zweiten Großvater des Kindes, Loudon Wainwright , der ebenso wie Cohen zum kanadischen Musik-Hochadel gehört, weiß man, dass er Frau und Kinder früh verließ. Später sang er den Scheidungs-Blues: "Your mother and I are not getting along / Somehow, somewhere, something went wrong". Als seine Tochter, Martha Wainwright , erwachsen war, schrieb sie Bloody Mother Fucking Asshole.

Vielleicht ist es also kein Wunder, dass sich die beiden großen kanadischen Songwriter-Familien nicht in einer Liebesgeschichte vereinigt haben, sondern im dynastischen Modell. Eines Tages wird man vielleicht sagen: Nach vielen bittersüßen Leonard-Cohen-Songs kehrte die Avantgarde im 21. Jahrhundert zur pragmatischen Art der Familiengründung zurück.