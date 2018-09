1 Wenn Sie eine Uraufführung Neuer Musik besuchen – vergessen Sie nicht das Fremdwörterbuch! Sonst ist schon beim Einführungstext mit seiner Makrotextur und Synchronizität alles vorbei. Kleiner Trost: Neue Musik klingt meist besser, als sie sich liest.

2 Die Allzweckwaffe des Kultursommers ist die Bierkiste. Mit ihrer Hilfe überragt man noch in der letzten Reihe die Streber mit den teuren Karten, kann langweilige Stellen bequem aussitzen und muss in der Pause nicht mal am Getränkestand drängeln.

3 Der umweltbewusste Kunstfreund steht im Sommer vor einem Dilemma: Will er der persönlichen Kernschmelze in Form eines Hitzschlags entgehen, muss er zum Handpropeller greifen. Und in Kauf nehmen, dass diese Windenergie Restmüll in Form von leeren Batterien hinterlässt.

4 Für die Parfum-Industrie ist der Kultursommer eine verlorene Jahreszeit. Denn gegen Culex pipiens, die Gemeine Stechmücke mit ihrer besonderen Vorliebe für Seefestspiele, hilft nicht Chanel No. 5, sondern nur ganz gewöhnliches Mückenspray.

5 Einst war die stilvolle Mahlzeit im Freien ein adliges Privileg; gestritten wird nur, ob englische oder französische Blaublüter das Picknick erfanden. Heute gehört der Picknickkorb zu den "must haves" des (Kultur-) Bürgers. Er bringt den entscheidenden Distinktionsgewinn gegenüber dem Angehörigen der zweiten sommerlichen Kohorte: dem gewöhnlichen Griller, der seine Wurst mit den Fingern isst.

6 Camper lieben das extrastarke Panzertape, es flickt Zeltplanen und Luftmatratzen. Auf dem Hurricane-Festival in Scheeßel aber ist es weit mehr als ein Klebeband: Es ist das Stammeszeichen der Indiepop-Indianer. Die Männer basteln damit Halsschmuck aus Bierflaschen, die Frauen silberne Umhängetaschen. Und da wahre Open-Air-Indianer nackt zum Konzert gehen, hat das Band auch eine delikate Aufgabe – als Penisfutteral.

7 Wie bewältigt der kulturbewegte Fuß all die Ausstellungen dieses Sommers? Mit Trekking-Sandalen natürlich! Ästhetik entsteht im Kopf. Aber Füße brauchen vor allem eins: Luft.

8 Sorgen Sie sich nicht um die Wettervorhersage, wenn Sie zu einer Open-Air-Veranstaltung gehen. Einweg-Regencapes sind im Eintrittspreis inbegriffen. Nun müssen Sie nur noch damit leben, dass Sie mit den anderen Besuchern wie ein Meer aus Mülltüten die Festivalwiese fluten – und immer noch im Regen stehen.

9 Danken Sie Fred Edwards – ohne ihn gäbe es gar keine Kultursommer, weil bei all den Freiluftevents niemand wüsste, wohin mit seinen dringendsten Bedürfnissen. 1973 brachte der Amerikaner das mobile Sanitärsystem, vulgo Dixi-Klo, nach Deutschland. Danke, Fred!

10 Sie stehen mit Wein und Vorspeisenteller in der VIP-Lounge, als Ihnen der Junior Vice-President entgegentritt. Nun muss schnell die Hand geschüttelt und die Aufführung gestenreich gelobt werden. Da hilft der Tellerclip. Er macht die rechte Hand frei und den Smalltalk unvergesslich.