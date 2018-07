Da kommen sie tatsächlich feierlich um die Ecke getrottet, im phlegmatischen Wiegeschritt, geschmückt mit bunten Troddeln: zwei lebende Kamele, gefolgt von zehn kleppernden Theaterpferden. Statisten und Scheinwerferbatterien säumen ihren Weg. Sie ziehen vorbei am großen Chor, der in biblisch wallende Kostüme gekleidet ist. Und über der mit Mensch und Tier vollgepackten Bühne wölbt sich ein original sternengesprenkelter Wüstennachthimmel. Wir sitzen in einer Open-Air-Arena in Israel am Toten Meer. Die Oper Nabucco von Giuseppe Verdi wird hier gegeben, und der Regisseur hat offenbar viele Sandalenfilme aus Hollywood gesehen.

Wenn echte Kamele auf die Bühne geführt werden, kann der Kritiker getrost seinen Stift zur Seite legen: Feingeistiges Musiktheater ist dann nicht mehr zu erwarten. Auf der Freiluftbühne triumphiert das Spektakel. So ist es überall. Über dem Bodensee ragen bei den Bregenzer Festspielen die Kulissen höher auf als bei einer Achterbahn. Auf den antiken Steinstufen von Verona kreisen die Rotweinflaschen. In der Arena von Puccinis Heimatort Torre del Lago schätzen die Besucher den toskanischen Sonnenuntergang ebenso wie den Belcantogesang. Und nun gibt es eine weitere Eventstätte, die sich mit diesen Traditionsorten messen möchte: Masada am Toten Meer. Wenn Verdis Aida schon vor den ägyptischen Pyramiden aufgeführt wurde und Puccinis Turandot in der Verbotenen Stadt von Peking, dann kann man auch Nabucco an einen biblischen Originalschauplatz verlegen. Das haben sich die Verantwortlichen der Israelischen Oper in Tel Aviv gesagt und eine Open-Air-Bühne an den Fuß des sagenumwobenen Bergs von Masada bauen lassen.

Der majestätisch aufragende schroffe Felsklotz im Jordanbecken bietet ein grandioses Naturschauspiel und ist ein Symbolort des israelischen Freiheitswillens. König Herodes hat auf dem 400 Meter hohen Felsplateau einst einen größenwahnsinnigen Palast bauen lassen, der zugleich uneinnehmbare Festung war. In dieser Festung hat Eleazar, ein Anführer jüdischer Zeloten, im Jahr 73 nach Christus einen heroischen Kampf gegen die römischen Belagerer geführt, der mit dem Massenselbstmord der Juden endete. Die Verteidiger zogen es vor, in Freiheit zu sterben, statt ein Leben in römischer Gefangenschaft zu führen. Erzählt nicht auch Nabucco die Geschichte einer Knechtschaft, nämlich die der Hebräer unter dem babylonischen König Nebukadnezar?

Leicht war es für die israelischen Eventmanager nicht, den Ort und die Oper zusammenzubringen. Denn Masada liegt in der Wüste. Es gibt dort kaum Straßen, keinen Schatten, keinen Strauch und sensible Naturschützer. Aber am Ende haben sie trotzdem ihr Verona am Toten Meer gebaut. Die Bühne und die Tribüne für 4000 Zuschauer sind nur provisorisch mit Stahlgerüsten errichtet, nach der letzten Aufführung werden sie wieder abgebaut. Die Opernfans wohnen in den Hotels am Toten Meer und werden mit Shuttlebussen zur Arena gebracht und wieder abgeholt. Geradezu einen orientalischen Marktplatz aus Champagnerbar, Imbissständen und VIP-Lounges mit Fackelbeleuchtung haben die Veranstalter als Foyer in den Wüstenboden gebaut. Und weil es in der Freiluft-Oper neben der Musik und den Sängern immer auch auf die Landschaft drum herum ankommt, hat der Felsen von Masada allabendlich seinen spektakulären Auftritt. Als Naturkulisse hinter dem Bühnenportal flammt er, von Scheinwerfern beleuchtet, blutrot auf, wenn der Chor die Freiheitshoffnung der Hebräer erglühen lässt. Verdi hat dafür einen unsterblichen Opernhit in seine Nabucco- Partitur geschrieben, den berühmten Gefangenenchor Va pensiero (»Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen«). In Masada spielt ihn der Dirigent am Premierenabend gleich dreimal hintereinander. Das erste Mal, weil er zum Stück gehört, das zweite Mal als Zugabe und das dritte Mal zum Mitsingen für alle. So geht es zu auf den Opern-Volksfesten dieser Welt. In diesem Jahr steht in Masada Verdis Aida auf dem Programm. Vielleicht geht das ja auch ohne Kamele.

Am 4., 5. und 8. Juni;www.aida-at-masada.com