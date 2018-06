Wenn am Freitag in Berlin das alljährliche Gallery Weekend beginnt, dann fehlt der wichtigste Gast: Am 29. April wollte Ai Weiwei eine Ausstellung mit neuen Werken in der Galerie Neugerriemschneider eröffnen, danach sollte er mit Sammlern, Kuratoren und Kritikern im Restaurant von Tim Raue zu Abend essen. Die Ausstellung und das feierliche Essen werden stattfinden, doch die Anwesenden werden wohl vor allem eine Frage diskutieren: Wo ist Ai Weiwei?

Seit seiner Verhaftung Anfang April am Pekinger Flughafen gibt es von Ai noch immer keine Spur. In der Galerie Neugerriemschneider findet sich zumindest seine Kunst und darauf seine Handschrift. Mit roter Farbe hat Ai seinen Namen in chinesischen und lateinischen Buchstaben auf ein Stück Holz gepinselt. Das Stück Holz ist Teil einer großen Installation: aus verblichenen, in Südchina gesammelten Baumstämmen und Ästen hat Ai zwei gewaltige Bäume neu zusammengepuzzelt. Die kahlen, teilweise grotesk zusammengesteckten Äste wachsen in die verglaste Dachkonstruktion des Ausstellungsraums, die mächtigen Stämme sind von stilisierten, aus Porzellan geformten Felsen umgeben. Auf den kleinen Felsen, die wie ein Teeservice oder eine Vase mit blauen Mustern dekoriert sind, bieten sich Sitzflächen an.

Die Trees und Rocks waren bereits vor Ais Verhaftung fertiggestellt worden, und schon Anfang des Jahres hatte der Künstler am Computer einen genauen Plan für die Installation in der Galerie erstellt. Nach diesem Entwurf wurden die Kunstwerke aus Peking nun in Berlin aufgebaut. Es sei der ausdrückliche Wunsch Ais gewesen, dass man seine Ausstellungsprojekte im Falle einer Verhaftung fortsetze, sagt der Galerist Tim Neuger. Vier Jahre lang haben sich Neuger und sein Kompagnon Burkhard Riemschneider darum bemüht, Ai Weiwei in ihrer Galerie präsentieren zu dürfen – Ai steht dem Kunstmarkt bekanntermaßen belustigt kritisch gegenüber und ließ sich bisher nur selten auf eine engere Zusammenarbeit mit Galerien ein.

Der chinesische Künstler wird in Berlin besonders darum vermisst, weil kurz vor seiner Verhaftung bekannt geworden war, dass er sich an der Spree einen Atelierstandort aufbauen will . Ai betonte damals mehrfach, dass er nicht ins Exil gehen, China keinesfalls dauerhaft verlassen wolle, jedoch in Berlin ein zweites Standbein haben möchte. Der Künstler verhandelte über den Kauf von 4800 Quadratmeter großen Hallen in einer ehemaligen AEG-Fabrik in Schöneweide. An dem Bau gefielen ihm besonders die unterirdischen Gewölbe, sagte Ai in einem Interview, schließlich liebe er es, im Untergrund zu arbeiten.

Außerdem verhandelte Ai seit vergangenem Dezember mit der Universität der Künste (UdK) über eine Gastprofessur , das Berufungsverfahren der Universität kam am vergangenen Mittwoch zum Abschluss. Man habe, sagt Martin Rennert, der Präsident der UdK, den Ruf sowohl an Frau Ai als auch an offizielle chinesische Stellen weitergeleitet. Die Professur warte auf den Künstler.

In Berlin wollte Ai an diesem Wochenende auch ein öffentliches Künstlergespräch mit seinem langjährigen Assistenten Zhao Zhao in der Galerie Alexander Ochs führen. Zhao Zhao hat in der Galerie Ochs derzeit seine erste Einzelausstellung im Ausland (noch bis 8. Mai). Gezeigt werden neben großformatigen Bildern von weiblichen Bodybuildern auch Fotos seiner Aktionen: Auf den Platz des himmlischen Friedens hat der 28-Jährige mit einer extrastarken Klebemasse einen Stolperstein befestigt, hat aus Holzresten von Ais Skulpturen Zahnstocher gebastelt und ein Stück Bleiblech von Anselm Kiefers großer Skulptur Volkszählung aus dem Museum Hamburger Bahnhof in Berlin geklaut. Daraus hat er später eigene Euro-Münzen geprägt.

In der Galerie hängt auch das von ihm gemalte überlebensgroße Porträt Ais, der Meister trägt auf dem Bild die schwungvoll einbetonierte Frisur eines typischen KP-Funktionärs. Ein Scherz, den man vor einigen Wochen vielleicht noch als billig abgetan hätte, der jetzt aber umso mehr verstört.