Er stehe morgens oft um sechs Uhr auf, um drei Stunden lang Quittungen einzukleben, hieß es in einem Porträt. Bei einem Multimillionär mag das seltsam wirken, passt aber ins Bild. Er ist damit aufgewachsen, dass der liebe Gott vor den Erfolg Fleiß und Schweiß gesetzt hat, dass das Leben knüppelhart ist und man alles besser selber regelt. Solche Kalenderweisheiten hat ihm die Oma aus Ostpreußen eingetrichtert, die den Sohn eines Unternehmers im Straßenbau früher jahrelang betreute – und so was bleibt dann ein Leben lang haften. Selbst dann noch, wenn man sein Geld beidhändig zum Fenster rauswerfen könnte, ohne es überhaupt zu merken.

Dabei lief es anfangs gar nicht rund. Zwar bestand der erst 17-Jährige sein Abi mit Note 1,3; zwar studierte er Betriebswirtschaft auf Wunsch des Vaters. Aber danach ging es nur zäh voran. Weil er sein Hobby zum Beruf machen wollte und keiner ihn ernst nahm. Aber da er wusste, dass vor dem Erfolg der Schweiß und so weiter, gab er nie auf: "Ich bin eine professionelle und kreative Nervensäge." Allerdings konnte er nur backstage für andere wirken, und das kränkte ihn, er wollte selber berühmt sein: "Ich wollte immer, dass die Leute interessiert, was ich mache."

Heute ist er längst einer jener Superpromis, die keinen Schritt außer Haus tun können, ohne dabei gefilmt zu werden. Hat erreicht, was er wohl erreichen konnte in diesem Leben. Noch so ein Merksatz alter Schule: "Träume lassen sich nur durch Taten verwirklichen." Nur einmal hat er unfreiwillig draufgezahlt, als eine Ehe kürzer dauerte als seine Eroberung der Schönen zuvor. Dank Ehevertrag kassierte sie ab, eine halbe Million, kein schlechter Stundenlohn. Er hat sich kurz verkrochen und dann mit einer Neuen getröstet. So jemand wie er nagt nicht lange am Kummer. Und jetzt, sagt er, sei er nach Umwegen wirklich angekommen, unlängst wurde das junge Glück von der Geburt eines Kindes gekrönt und er zu einem jener "alten" hochgelobten Väter, die mehr Zeit haben für ihre Kinder als die jungen, weil die ja noch an der Karriere basteln. Das hat er weiß Gott nicht mehr nötig, weil alles längst da ist: Erfolg am Fließband ("Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, einen Flop gelandet zu haben"), eine liebende Frau, die nur für ihn lebt, einen begehbaren Kleiderschrank – doch zu genügen scheint das nie.

Der "Held des Gewöhnlichen", wie einer ihn mal nannte, legt nach wie vor Wert darauf, sich überall zu zeigen. "In meinem Kopf brodelt es immer", sagt er, oder: "Morgen kann alles vorbei sein, wenn ich nicht aufpasse." So spornt er sich an und betreibt sein Netzwerk, vom Küchentisch aus, per Handy. Sein Image: Er sagt direkt, was er denkt, und meint das auch so. Dafür lieben ihn die einen und missachten ihn die anderen. Und er? Tat kürzlich kund, dass Johannes Heesters sein Vorbild sei, der stehe auch noch mit über 100 auf der Bühne. Na, das kann was werden… Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 17:Charles Dickens (1812 bis 1870) sah Gad’s Hill in der Nähe von Rochester, wo die Familie wohnte. Nicht nur sein Vater, auch die Brüder fielen ihm mit Schulden zur Last. Seine "Sketches by Boz" machten ihn einem breiten Publikum bekannt, die "Pickwick Papers", die wie "Oliver Twist" in Fortsetzungen erschienen, begründeten seinen Ruf als sozialkritischer Romanautor. Er war Herausgeber mehrerer Zeitschriften, mit denen er Kollegen eine Plattform bot, und machte sich in den USA unbeliebt mit seiner Forderung nach einem internationalen Copyright. Die Schauspielerin Ellen Ternan lernte er bei einer Wohltätigkeitsaufführung kennen. Karl Marx behauptete, Dickens habe mehr Leser und mehr bei ihnen erreicht als er selbst