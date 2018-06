Wie in der Vorwoche bereits berichtet, beginnt der ZEIT-Scrabble-Sommer 2011 in der Ausgabe vom 7. Juli (im Hauptteil auf der Seite "ZEIT der Leser"!). Auch in diesem Jahr werden – neben vielen anderen reizvollen Preisen – insgesamt zehn Startplätze für das traditionelle ZEIT-Scrabble-Turnier vergeben.

Es findet vom 30. Oktober bis zum 6. November 2011 statt, Austragungsort ist erneut das Maritim TitiseeHotel. Verlost werden die Einladungen unter jenen Mitspielern, die den wertreichsten Zug einer Runde einreichen.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich natürlich auch auf eigene Kosten anmelden. Schicken Sie bei Interesse bitte eine Mail an seher@zeit.de, wir senden Ihnen umgehend die Details zum "Wimbledon des Scrabbles".

Die heutige Spielsituation erlaubt zwei "Bingos". Der eine ist mit einem Wert in den Siebzigern dotiert, der andere acht Punkte höher. Wie lauten die Formen, und wo sind sie anzulegen?

Das Rätsel als PDF "

Lösung aus Nr. 17:

68 Punkte brachte AUFTEENDE (vom Verb "aufteen") auf B7–B15.

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de