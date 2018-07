Istanbul - Als der damalige syrische Präsident Hafis al-Assad 1982 in der Stadt Hama über zehntausend Menschen niederschießen ließ, war sein Sohn Baschar sechzehn Jahre alt und fern von aller Politik. Auf eine Rebellion gab es damals in Syrien nur eine Antwort: niederwalzen. Ohne Internet, ohne Satellitensender, bei geschlossenen Grenzen. Von Hama blieb nur eine Ahnung des Grauens.

Heute ist Baschar al-Assad selbst syrischer Präsident , im Jahr 2000 war er als Nachfolger seines Vaters an die Macht gekommen. Beim politischen Überlebenskampf des jüngeren Assad schaut in diesen Tagen die ganze Welt zu. Handykameras filmen Panzer in Deraa, Todesschüsse in Dschableh, Soldaten mit durchgeladenen Gewehren in den Vororten von Damaskus. Allein am vergangenen Wochenende starben weit über hundert Menschen, Hunderte von Demokratie-Aktivisten sollen verhaftet worden sein, Hunderte werden vermisst. Die Demonstrationen gegen die Diktatur gehen weiter. Der Staatschef steht vor der Entscheidung: nachgeben oder alles plattmachen? Die dritte Möglichkeit, einen mutigen, zügigen Reformprozess einzuleiten, scheint er sich verbaut zu haben. Wird Baschar al-Assad diese Krise überleben?

Die Zugeständnisse kamen zu spät und waren zu kleinlich

Er hat in den vergangenen Wochen viele Fehler gemacht. Zu viele. Er wollte irgendwie Veränderung zulassen und dennoch unterdrücken. Er kündigte ein Ende des Ausnahmezustands an und ließ die Polizei knüppeln. Versprach Reformen ("zum richtigen und angemessenen Zeitpunkt") und schickte doch die Soldaten los. Ließ sich im Puppenparlament von Damaskus als weiser Herrscher feiern. Das war arrogant. Mehr Demonstranten gingen auf die Straßen. Nach wochenlangen Protesten rang sich Assad am vergangenen Freitag endlich zu politischen Zugeständnissen durch. Er hob den Ausnahmezustand auf und schaffte den berüchtigten Sondergerichtshof ab. Aber danach folgte ein rücksichtsloser Einsatz der Armee – Blut auf den Straßen von Deraa und Damaskus, eine beispiellose Repression der Proteste. Was soll man diesem Mann noch glauben? Wie ernst muss man ihn nehmen?

Baschar al-Assad hatte seit Januar eigentlich genügend Zeit, sich alle Fehler im Detail anzusehen, die die Präsidenten Ben Ali in Tunesien und Mubarak in Ägypten gemacht haben. Er konnte auch beobachten, wie die Herrscher von Saudi-Arabien konsequent jeden Protest schon im Keim erstickten. Die Lehre aus Riad: Wenn man hart bleiben will, dann sollte man gleich den ersten Demonstranten von der Straße holen, ein generelles Protestverbot verhängen und der Bevölkerung einen warmen Geldregen bescheren. Die Lehre aus Ägypten und Tunesien: Wer nachgeben will, sollte rasch ernsthafte Zugeständnisse machen, sonst läuft er den Protestforderungen nur hinterher.

Assads Defensivtaktik ähnelt in puncto Zugeständnissen der Zögerlichkeit von Ben Ali und Mubarak: zu wenig, zu kleinlich, zu spät. Das scheint in den arabischen Herrschergenen zu liegen. Aber vielleicht auch an Baschar al-Assad selbst. Bisher gelang ihm nämlich fast alles. War er doch lange – anders als Mubarak – durchaus beliebt beim Volk wegen seiner harten Haltung gegen Israel und seiner Distanz zu Amerika. Warum sollte er ausgerechnet diesmal Pech haben?

Der 45-Jährige wurde von seinen nahöstlichen Herrscherkollegen lange Zeit beneidet. Baschar al-Assad war nie ein Mann, der um die Macht kämpfen musste. Sie wurde ihm in den Schoß gelegt . Als sein Vater in Hama die Armee auf die aufständischen Muslimbrüder hetzte, ging der junge Assad auf das arabisch-französische Gymnasium in Damaskus. Später studierte er ganz bürgerlich Medizin, erst in Syrien, dann in London; er wurde Augenarzt. Für die Nachfolge an der Staatsspitze hatte Vater Hafis gar nicht ihn vorgesehen, sondern seinen Bruder Basil. Doch der starb 1994 bei einem Autounfall. Da begann der Aufstieg des Politikers Baschar al-Assad. Als sein Vater sechs Jahre später starb, war schon alles geregelt. Wo sonst in der Region oft Intrigen oder gezielte Pistolenschüsse nötig sind, drückte dieser Nachfolgekandidat einfach die Büroklinke und nahm lächelnd im Chefsessel Platz.

Er war jung und populär. Ihm schienen die Brutalität und die Bauernschläue abzugehen, mit denen sich sein Vater so lange an der Macht gehalten hatte. Auf Besucher, auch aus dem Westen, wirkte er pragmatisch und sympathisch. Und für Veränderungen aufgeschlossen. Baschar al-Assad kündigte im Jahr 2000 politische Reformen an, versprach den Kampf gegen die Korruption. Demokratiehungrige Syrer glaubten ihm und wagten sich nach Jahrzehnten unter der Stahlglocke mit einer eigenen Meinung hervor. Unabhängige Diskussionsforen entstanden. Doch der Damaszener Frühling währte nur kurz. Schon 2001 wurden Oppositionelle wieder verhaftet, Menschenrechtler verurteilt. Die Baath-Partei blieb die einzige erlaubte politische Kraft im Land. Baschar al-Assad entpuppte sich nicht als Reformer, sondern, wie Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, es beschrieb, nur als Modernisierer – ein Mann technokratischer Neuerungen, bloßer Effizienzverbesserungen, die das Herrschaftssystem nicht infrage stellten und kein Mehr an Freiheit brachten.