Da meine Träume meistens extrem realistisch sind, ist es für mich morgens nach dem Aufwachen oft schwierig, auseinanderzuhalten, ob ich etwas geträumt habe oder ob es tatsächlich geschehen ist. Was in meinen Träumen geschieht, ist auf der einen Seite sehr nahe an meinem Alltag: Ich koche Kaffee, treffe Freunde, gehe zur Arbeit, alles ganz real also. Leider sind diese Träume andererseits aber meist nicht schön, im Gegenteil, sie sind eher unangenehm, handeln von Lügen, Streit, Eifersucht bis hin zu Trennung und Tod – es sind Dramen von Shakespeare-artigen Ausmaßen.

Mavie Hörbiger 31, begann ihre Schauspielkarriere Mitte der 90er Jahre. Ihr Großvater ist die österreichische Filmikone Paul Hörbiger. Derzeit spielt sie am Burgtheater in Burgporträts. Von Juni an ist sie im Kinofilm Kottan ermittelt zu sehen. Sie ist verheiratet mit dem Regisseur Michael Maertens und Mutter einer zweijährigen Tochter.

Werde ich zum Beispiel im Traum von Verwandten und Freunden angeschrien und beschimpft, ist es so, als würde es wirklich geschehen. Das Gefühl ist auch nach dem Wachwerden noch so stark und real, das es oft viele Stunden anhält. Manchmal bin ich den gesamten Vormittag über sauer auf einen Freund, weil ich mich in meinem Traum über ihn geärgert habe oder er mich mies behandelt hat. Wenn ich dann den Menschen, von denen ich geträumt habe, in der Realität begegne, muss ich mich sehr zusammenreißen, sie meinen Ärger nicht spüren zu lassen. Ich muss mir selbst immer wieder sagen: "Das war ein Traum, es ist nichts passiert, er hat nichts Böses getan." Das ist alles sehr anstrengend. Und deshalb träume ich nicht gerne.

Ich mag es umso mehr, wenn mein Schlaf traumlos bleibt. Während der Schwangerschaft zum Beispiel habe ich gar nicht geträumt, keine Ahnung, warum. Es war eine großartige Zeit, schwarze, stille Nächte, wunderbar! Nach der Geburt meines Kindes sind dann die Träume zurückgekehrt, ein wenig verändert, aber nicht unbedingt zum Positiven: Es gibt jetzt ein neues Objekt meiner Ängste, mein Kind, um das sich meine Träume häufig drehen.

Mit 14 habe ich davon geträumt, irgendwann einen Busen zu haben. Der Traum ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen. Abgesehen davon gab es für mich nie so etwas wie Lebensträume, Pläne oder Zukunftsvorstellungen. Ich lasse mich eher treiben. Meine Heirat, Mutter werden – nichts davon war von langer Hand geplant oder vorher erträumt, alles hat sich ergeben, fühlte sich in dem Moment passend an. Im Gegenteil, hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, "2011 bist du verheiratet und hast ein Kind", hätte ich ihn für verrückt gehalten.

Sicher, ich wollte früh Schauspielerin werden. Aber ich kann nicht einmal genau sagen, warum. Es ist wohl einfach so passiert, und Gott sei Dank hat es funktioniert – ich war schlecht in der Schule, habe zwei linke Hände und keinerlei andere Begabungen. In jedem anderen Beruf wäre ich wohl eine Katastrophe!

