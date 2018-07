Wolf Linder, emeritierter Professor der Politologie, ist an diesem Frühlingstag zurückgekommen an den Ort, der sein Leben als Sozialdemokrat für immer veränderte. Die Standseilbahn zieht ihn auf den Gurten. Linder blickt hinaus in die Bäume. "Wir haben einen ziemlichen Aufruhr gestiftet damals", sagt er. Dann hält das Bähnchen.

Vor den Türen der Bergstation wartet Henri Huber, pensionierter Gemeindepräsident von Köniz und ehemaliger Mitverschwörer. Huber hat den Weg von seinem Haus am Hang zu Fuß genommen. Jetzt steht er hier mit seinem Hund an der Leine und strahlt. Die beiden Männer umarmen sich lange. Nebeneinander gehen sie hinüber ins Restaurant. Huber hinkt ein wenig.

Es ist der 7. Juni 2000, als der Putschversuch vom Gurten seinen Anfang nimmt. Huber, seit 13 Jahren Gemeindepräsident von Köniz, macht sich wie jeden Mittwoch nach der Gemeinderatssitzung zu Fuß auf nach Hause. An seiner Seite geht wie so oft Simonetta Sommaruga, seit zwei Jahren eine Amtskollegin und nur wenige Häuser von Huber entfernt daheim. Während sie vom Stadthaus zum Dorfrand gehen und dort in den Feldweg biegen, unterhalten sich Huber und Sommaruga über ihre Parteikollegen. Wie diese sich weigerten, über die Schattenseiten der Zuwanderung zu sprechen und über die hohen Preise, die mangelnder Wettbewerb mit sich bringen kann. Wie sie stattdessen oft eilten, wenn die Gewerkschaften nach Unterstützung riefen. Und wie sie außerdem eloquente Strategiepapiere schreiben würden, die keine Menschenseele liest.

Als sie in ihrem Quartier ankommen, haben die beiden beschlossen zu handeln. Sie wollen der SP in einem Traktat einen neuen Weg skizzieren. Bevor sie in ihre Häuser gehen, vereinbaren Huber und Sommaruga, dass jeder noch einen Gesprächspartner dazuholt, der ihnen, den Alltagspolitikern, den Horizont öffne.

Am nächsten Tag ruft Gemeindepräsident Huber den Politologen Linder an. Huber kennt Linder. Jeder in Bundesbern kennt Linder. Der damals 57-Jährige leitet das Institut an der Universität, seine Reden im Hörsaal sind scharfzüngig und unverblümt, die eidgenössischen Departemente engagieren ihn regelmäßig als Berater. Linder sagt zu. So wie Tobias Kaestli, der Historiker aus Biel, den Sommaruga gleichzeitig anfragt. Wenige Tage später treffen sich die vier erstmals in Hubers Wohnzimmer, um ihre Verschwörung zu besiegeln.

Die vier wollen weniger Zuwanderung und eine strengere Sozialpolitik

"Wir haben wie die Wilden diskutiert und so lange am Text gefeilt, bis er kurz und prägnant war, kein sauertöpfisches Traktat. Vor allem wollten wir weg von den Widersprüchen einer SP-Wunschökonomie", sagt Linder heute auf dem Gurten. Genau in jener Zeit habe er einen typischen Streit gehabt mit einem Parteikollegen. "Der hat zu mir gesagt, er wolle den Kapitalismus abschaffen und würde sich nie Aktien kaufen. Da habe ich ihn gefragt: ›Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, wie deine Pensionskasse finanziert wird?‹ Unglaublich."

Huber nickt. Sagt lange nichts. Dann: "Für mich war der Schreibprozess damals auch eine Selbstvergewisserung. Ich bin nicht ein Mensch ohne Zweifel." Huber bückt sich an seinem Hund vorbei, greift in den Rucksack und legt ein Dokument auf den Tisch, neben Linders Tabak. Verwaltungsreformen – wenn die Bürokratie den Sieg über die Idee davonträgt, steht auf dem Deckblatt. Es ist eine dichte Analyse, die er in den vergangenen Monaten geschrieben hat. Nur für sich. Seine politischen Ämter hat Huber vor drei Jahren abgegeben. Stattdessen präsidiert er das Berner Stadttheater, arbeitet als Anwalt und produziert Musik in seinem Tonstudio.

Als sich im März 2001 ein heißer Sommer ankündigt, sitzen die vier Verschwörer in Sommarugas Garten am Fuß des Gurten. Auf den Festplatten ihrer Computer haben sich die vielen entworfenen Absätze inzwischen verdichtet zu elf Seiten. Darauf stehen unmissverständliche Sätze: Die SP müsse sich von ihrem Selbstverständnis als Arbeiterpartei lösen, außerdem von ihrer "kurzatmigen Klientelpolitik". Sie dürfe nicht ständig auf "Sonderforderungen" der Gewerkschaften eingehen, sich nicht ständig vor den Karren "bewegungspolitischer Kamikaze-Kommandos" spannen lassen. Außerdem müsse sie auf "Rechte und Pflichten" in der Sozialpolitik setzen und eine Begrenzung der Zuwanderung von außerhalb der EU akzeptieren. Es sind harsche Worte, und sie sollen bald an die Öffentlichkeit getragen werden. Das Werk brauche darum langsam einen Namen. Sie finden ihn: Das Gurten-Manifest für eine neue und fortschrittliche SP-Politik.

Während die vier Aufständischen nun wöchentlich auf dem Gurten ihr Manifest schleifen, tobt im Innern der SP eine der größten Krisen in der Parteigeschichte. Die Delegierten streiten darüber, ob man eine Privatisierung der Swisscom, eine Liberalisierung der Post und des Strommarktes akzeptieren solle oder nicht. Es tun sich Gräben auf: zwischen der lateinischen und der deutschsprachigen Schweiz, zwischen Gewerkschaftern und Konsumentenvertretern. In den erhitzten Reihen kursieren mehrere Strategiepapiere. Rudolf Strahm etwa fordert die SP auf, einen geordneten Wettbewerb bei öffentlichen Gütern zuzulassen. Die welsche Alliance de Gauche hält dagegen. Am 5. Mai 2001 ruft Fraktionschef Franco Cavalli schließlich in Bern zu einer Aussprache, die für Ruhe sorgen soll. Auch Simonetta Sommaruga ist dabei. Sie sagt kein Wort vom Gurten-Manifest. Und verschickt ein paar Tage später eine Einladung an die Medien. Erst wenige Stunden zuvor war das Manifest fertig geworden.