Der US-amerikanische Bestsellerautor Louis Begley im Jahr 2001

Zu den erstaunlichsten, wunderbarsten Karrieren überhaupt zählt die des Schriftstellers Louis Begley.

1991 veröffentlichte der 58 Jahre alte renommierte New Yorker Rechtsanwalt seinen ersten Roman Lügen in Zeiten des Krieges, die autobiografisch inspirierte Erzählung vom knappen Überleben eines jüdischen Knaben im deutsch besetzten Polen.

Dem überall gefeierten Buch folgten in kurzen Abständen weitere großartige Romane, und derzeit ist Begley dabei, eine dritte Folge seiner Schmidt-Romane zu schreiben.

Man erfährt das in einem schönen Filmporträt, das Marion Kollbach für Arte angefertigt hat. Sie besucht Begley in New York, in Paris und auf Long Island; sie spricht mit seiner Tochter, seinem Sohn, mit seiner Frau, der Schriftstellerin Anka Muhlstein; sie zeigt uns Begleys Lieblingsbilder im Museum of Modern Art.

Wir erfahren nichts Sensationelles oder Intimes, aber wir gewinnen das erhellende Bild eines bedeutenden Schriftstellers.

