Lady Gaga wird übrigens Patentante für Elton Johns Sohn Zachary. Die Stephanie-zu-Guttenbergs dieser Welt werden das natürlich nicht gutheißen können und vor den Folgeschäden warnen: Zu viel Sex plus zu viel Pornoästhetik gleich Gefahr für die zarte Kinderseele! Der Sir und sein Mann David halten dagegen: Lady Gagas Message sei, dass jeder so sein könne, wie er wolle; eine bessere Lebensanleitung für ein Kind gebe es nicht. Interessanterweise war eine Patenschaft ursprünglich ja genau das Gegenteil: Der Pate sollte am Taufbecken schwören, dafür zu sorgen, dass das Kind gerade nicht so sein kann, wie es will – sondern brav auf dem rechten, von der Kirche festgelegten Weg bleibt. Aber in Zeiten, wo man für geteerte Schlaglöcher (50 Euro), Parkbänke (200 Euro für eine grüne, 400 für eine weiße) oder asiatische Elefanten (3000 Euro, Nasenbären deutlich günstiger) Patenschaften übernehmen kann, ist das mit der Religion doch eher in den Hintergrund geraten.

Paten scheinen heute in erster Linie Menschen zu sein, die Geld geben, um seltener werdende, aber gesellschaftlich erwünschte Dinge zu unterstützen. Passt auch auf Kinder, irgendwie.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Und wenn man die ursprüngliche Funktion des Paten nur ein kleines bisschen freier interpretiert, ist Lady Gaga eine konventionellere Wahl, als ihre Telefonperücken, Fleischkleider und Nietenbikinis es vermuten lassen. Ihre Schulzeit verbrachte sie , damals hieß sie noch Stefani Germanotta, auf dem erzkatholischen Convent of the Sacred Heart. Lady Gaga sagt, ihre Eltern seien die großartigsten der Welt, und für ihre Single Born like that habe ihr Gott Text und Melodie geschickt. Gut, die Kleidung für das Video hat in Gottes Sendung offenbar gefehlt, aber ansonsten klingt das doch nach einer geradezu idealen Bewerbung für eine vorbildliche Patentante.

Taufpaten sollen dabei helfen, dass Kinder den Glauben, in dem sie erzogen werden, bewahren. Lady Gaga spielt mit den Geschlechterrollen, sie tritt öffentlich für die Rechte Homosexueller ein, sie sammelt Spenden. Alles ganz im Sinne der beiden Väter. Und wer den gemeinsamen Auftritt von Elton John und Lady Gaga bei den MTV Music Awards 2010 gesehen hat, der weiß, dass sie den älteren Herrn mit der Glitzerbrille ganz gern hat.

Außerdem ist natürlich ihr Name absolut kinderfreundlich: Den Namen "Gaga" wird der kleine Zachary ganz bestimmt sehr viel schneller aussprechen können als seinen eigenen.