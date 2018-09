Der Chef wurde 70, eins seiner Töchterlein 21, das wollten sie in London feiern, im Swan at the Globe, am 8.April, so stand es auf meinem Terminplanungsjahresübersichtswandkalender, ich also hin.

Man hatte mir eingeschärft, mit der Eisenbahn vom Flughafen Heathrow in die Innenstadt zu fahren, aber dort, in Heathrow, hatte man von der Eisenbahn schon seit mehreren Tagen nichts mehr gehört und begann sich bereits Sorgen um sie zu machen. Also mit der legendären tube (wo, wußte ich noch, an der Tür zur Fahrerkabause PRIVATE steht), aber die zuständige Dame, die davon, daß sie Meuten entmutigt, offenbar ganz auskömmlich leben kann, sagte: " If you are happy waiting on the platform... ", und da habe ich dann einen Bus gefunden, der heimlich immer mal wieder zur Victoria Station fährt. Vorn in dem Bus war ein Monitor angebracht, auf dem man sehen konnte, was man gesehen hätte, wenn man aus dem Fenster geguckt hätte, live . Weil es in der Polyneuropathie-Selbsthilfegruppe "Bewegung, Bewegung, Bewegung!" geheißen hatte, ging ich zu Fuß von der Victoria Station, wo die Travellers’ Tavern, klar, unter irischer Leitung, eigentlich zum Verweilen eingeladen hätte, zu meinem Hotel an der Blackfriars Bridge und nahm unterwegs noch auf lau den Original-Wachwechsel vor dem nebbich Buckingham-Palast mit, zum erstenmal in meinem Leben, ohne dabei von Rolf Jeelmann-Eggebert mit jeinem grundjoliden Pfeifenraucher-Sprachfehler beschnurgelt zu werden. Das Gros der Rotröcke schien happy waiting on the platform zu sein, während der Teil, dem man Bewegung, Bewegung, Bewegung verordnet hatte, scheinbar planlos, aber doch hochbanal wuselte und krauterte, so daß man ihm mit Macbeth hätte zurufen wollen: "Verlisch, verlisch, o kurze Kerze du!"

Im Hotel dann das gleiche Bild. Eine Familie Scott aus den USA war gemeldet, es waren aber zwei von der Sorte erschienen, mir dagegen sagte die polnische Rezeptionsfee, die ich nicht verstand, weil sie Englisch sprach, ich hätte für zwei Nächte gebucht und könnte ihretwegen gern gleich wieder abreisen, zwei Nächte müsse ich gleichwohl bezahlen. Wenn unsere polnische Putzkolonne Englisch spräche, würde ich sie auch nicht verstehen; deshalb sprechen sie ja auch Deutsch; die sind ja nicht doof. Und ohne Marshallplan würden wir bei denen putzen, sowieso. Dann sollte ich unterschreiben, hatte endlich was zu lesen in der Hand und merkte, daß ich, der ich etwa zehnmal meinen Namen buchstabiert hatte, für Mr. O’Rourke gehalten wurde. Ich sage, das sei zuviel der Ehre, zwar sei mir – ausholend – im Jahre 1996 vom Dachverband der irischen Brennereien der Ehrentitel Ambassador of Irish Whiskey zuerkannt worden, aber usw., weshalb die Rezeptionsfee sagte, in dem Fall müsse ich bis 16 Uhr mit dem Einchecken warten. Aber, ganz recht, morgen vor 11 wieder weg sein. Da bin ich, so oft ist man nicht an der Themse, schon mal, an der Millennium Bridge vorbei, zur Southwark Bridge gegangen, unter Ernstfallbedingungen, damit ich später das Swan at the Globe auch finde, und habe die Erfahrung gemacht, daß die eine Hälfte der Londoner aus einer Art Straßenfegern besteht, die andere ebenfalls, und beide schreiben einem vor, was man zu tun und zu lassen hat, "wie zu Hause in Spaßverderberland", wie Katrin sagt, die seit langem in London wohnt und aus Halle an der Saale stammt.

Um 16 Uhr darf ich noch lange nicht einchecken, aber als ich es dann darf, checke ich bei der Gelegenheit auch gleich in meinen dreiteiligen Gehrock ein, während eine überzählige Familie Scott in der Rezeption inzwischen den Spirituskocher klarmacht. Wieder zum Swan at the Globe , in dem nichts auf nichts hindeutet. Ich setze mich auf ein Mäuerchen und frage eine Dame, ohne vorzusagen, um sie nicht zu beeinflussen, was heute für ein Datum sei? Sie berät sich auf Spanisch mit Vertrauensleuten und sagt: "Der 8. April." Na, bitte! Triumphierend ziehe ich die schön gestaltete Einladung hervor, jawoll, alles stimmt, Ort, Uhrzeit, Jahr, aber leiderleider am 9. April.

Soll ich im Hotel sagen, ich hätte mir’s überlegt, sei doch Mr. O’Rourke und hätte für zwei Nächte gebucht? Und, wenn das klappt, meinen Rückflug umbuchen? Aber so ist das. Als gelernter Oberschüler konnte ich zwar zwei Touristen erklären, weshalb die Blackfriars Bridge Blackfriars Bridge heiße und was da denn wohl so schwarz gebraten sei? (Von den Schwarzen Frères oder Fratres . Keine Ursache.), aber zum Umbuchen echter Flüge hat es nicht gereicht. Außerdem bin ich jetzt schon zum drittenmal in meinem Leben in London, und allmählich reicht es auch.

Am Hotel-Fernseher stelle ich fest, daß Julian Barnes, von mir unbemerkt, inzwischen Moderator einer Quiz-Sendung geworden ist, aber zum Vorlesen der bekannten Rabelais-Stelle, weshalb man unbedingt Gänsehälse zum Arschabwischen benutzen soll, braucht er, weil das Studiopublikum nach sieben Wörtern immer spontan zwanzig Sekunden lang lacht, so lang, daß mir, bevor ich einnicke, ein herziges Gedicht wieder einfällt, welches mich am 31. März 2010 im Morgengrauen in Erfurt angeflogen hatte: "Guten Morgen, liebe Enten! / Seht in mir den konsequenten / Peking-Ente-Nichtbesteller. / Ente? Nicht auf meinen Teller! / Und du da vorn? Du, ohne Kopp?" / "Ich schlafe noch. Und nu mach hopp."

Morgens bis eine Minute vor 11 getrödelt, unsportlich mit dem Taxi zur Victoria Station, in der Travellers’ Tavern immerhin ein Mineralwasser gelenzt und mit meinem heimlichen Bus nach Heathrow. Dort, nach langer Überlegung, doch nicht den Guardian gekauft ( " Grauniad ", wie ihn seine Leser liebevoll wegen der vielen Satzfehler nennen), sondern, ha, die Irish Times . Auf der 1.Seite ein Beitrag über Eileen Teresa Corr (101), die bereits die zweite Volkszählung ihres Lebens über sich ergehen lassen muß und sich fragt, ob das vielleicht irgendwann mal wieder aufhört. Eileen Teresa Corr veranstaltet zusammen mit ihrem Mischlingsrüden Har James-Joyce-Lehrpfade und versteht die Frage nach dem schönsten Erlebnis ihres Lebens nicht so recht. "Wieso? So richtig habe ich mit Leben doch noch gar nicht angefangen." Sláinte, Eileen Teresa, sláinte, Har, möge eure lange Kerze noch lange, lange brennen.