"Aufstieg" hieß die Devise der ländlichen Handwerkerfamilie, und die beiden Brüder seines Vaters hatten den Sprung schon geschafft: Sie hatten Firmen gegründet und betrachteten sich mit Stolz als Fabrikanten. Nur sein Vater, ein derber und bodenständiger Mann, war seinem Milieu treu geblieben, immerhin hatte er "nach oben" geheiratet. Der älteste Sohn war ein aufgeweckter Junge, er tüftelte gerne und zeigte auf dem Gymnasium eine Vorliebe für Chemie. Vielleicht folgte er dem Rat eines sprichwörtlichen "Onkels aus Amerika", jedenfalls schlug er die Nachfolge im väterlichen Betrieb aus und begann eine Lehre als Apotheker. Wie es sich gehörte, ging er als Gehilfe auf Wanderschaft, sein Ehrgeiz trieb ihn jedoch zum Studium, promoviert hat er mit einer Arbeit über Pflanzenpollen.

Wie viele andere Karrieren begann auch seine mit einem Schiffbruch. Er beteiligte sich an einer Einrichtungsfirma, das Unternehmen warf aber viel zu wenig ab für seine kleine Familie und die Teilhaber. Aus der Klemme erlöste ihn eine Zeitungsanzeige: Ein renommiertes Geschäft stand zum Verkauf. Er griff zu und modernisierte die Ausstattung, schließlich wollte er "etwas Besonderes leisten", das hatte er schon als Praktikant verkündet. Das Besondere waren zuerst eher kuriose Produkte, die er markig als "Spezialitäten" anpries: Gesundheitskakao, Warzentinktur und Fußsalbe.

Glaubt man der Legende, gelang ihm der Durchbruch unter konspirativen Umständen im Hinterzimmer. Dort soll er die Zauberformel für ein Mittel gefunden haben, das eine mühselige Arbeit leichter machen sollte. Die Wahrheit war vermutlich prosaischer: Der amerikanische Onkel ließ ihm sein Geheimrezept zukommen. Wie es auch immer um seinen Erfinderruhm bestellt gewesen sein mag, seine eigentliche Begabung lag in der Werbung und beim Marketing. Vollmundige, breit gestreute Reklame und flankierende Angebote bejubelten eine unscheinbare Sache als Kulturträger. Sein Leitspruch "Meist genügt eine gute Idee, und der Mann ist gemacht" zahlte sich für ihn aus: In weniger als einem Jahrzehnt war er ein reicher Mann mit großer Villa in bester Lage.

Im Lauf der Zeit umringten seine Produkt-Ikone wenige neue Erzeugnisse, dafür aber ein ganzer Kranz von Anleitungen für das moderne und gesündere Leben. Tipps für den Gemüseanbau brachte der pädagogisch ambitionierte Industrielle genauso unters Volk wie Merkblätter zur Bekämpfung von Diphtherie, Typhus und Tuberkulose. Um die Texte kümmerte er sich selbst, an den Werbebotschaften feilte er so lange, bis sie seiner Forderung nach "Klarheit, Kürze, Eindrücklichkeit" entsprachen. "Das Unglück unseres Volkes" vergällte dem Konservativen jedoch seinen Erfolg und machte ihn "krank", der Tod seines begabten Sohnes – und einzigen Kindes – brach ihm schließlich das Herz. "Die Deutschen glauben zu viel und denken zu wenig", resümierte das Reklamegenie bitter vor seinem Tod. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 18:

Dieter Bohlen (*7. Februar 1954 in Oldenburg) ist der erfolgreichste und bekannteste Musikproduzent in Deutschland. Der Diplom-Kaufmann arbeitete von 1979 an unter anderem als Schlagerkomponist, den weltweiten Durchbruch feierte er Mitte der achtziger Jahre mit Thomas Anders als Popduo Modern Talking mit Hits wie "You’re my heart, you’re my soul". 1998 folgte die Reunion des Duos – das größte Comeback der Popmusik-Geschichte. Seit 2002/03 sichtet Bohlen in der Jury der RTL-Show "DSDS" Gesangstalente. Seit 2007 ist er Juror in "Das Supertalent". Mit seiner aktuellen Lebensgefährtin Carina wurde er 2011 zum fünften Mal Vater, die Scheidung von Verona Feldbusch 1997 nach nur vier Wochen kostete ihn eine halbe Million